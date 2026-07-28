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Вместо привычных тарталеток: как запечь хрустящие чашечки из салями с сочной начинкой

Еда

Для пикника или встречи с друзьями я часто выбираю закуски, которые сочетают разные текстуры: что-то хрустящее и что-то сочное. Эти корзиночки из салями хороши тем, что мясо после духовки держит форму чашечки, а начинка с артишоками и моцареллой уравновешивает его пряность.

колбасные корзиночки
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
колбасные корзиночки

Температура запекания: 190°С

Время в духовке: 8-10 мин.

Ингредиенты

  • Салями
  • Артишок маринованный
  • Оливки без косточки
  • Перец красный жареный
  • Сыр Моцарелла (мини)
  • Базилик
  • Масло оливковое

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 190°С. Выложите тонкие ломтики салями в форму для маффинов так, чтобы сформировались бортики.

Шаг 2. Запекайте мясо 8-10 минут до хруста. Оставьте корзиночки остывать в форме на 10-15 минут — за это время они окончательно затвердеют. Затем аккуратно достаньте их и переложите на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир.

Шаг 3. Подготовьте начинку. Нарежьте маринованные артишоки и жареный перец маленькими кубиками, оливки — тонкими колечками, а мини-моцареллу разделите на половинки или четвертинки. Смешайте все ингредиенты в миске и заправьте оливковым маслом.

Шаг 4. Наполните остывшие мясные чашечки салатом. В завершение добавьте по листику базилика для свежего аромата.

Подавайте эту закуску с брусничным или клюквенным морсом. Ягодная кислинка отлично оттеняет насыщенный вкус салями и сыра.

При запекании жир в салями вытапливается, а белок подвергается термической обработке, что превращает гибкий ломтик колбасы в жесткую хрустящую основу. Именно поэтому важно дать корзиночкам время остыть перед тем, как наполнять их салатом.

Повар Людмила Кравцова отмечает, что при подготовке начинки из маринованных овощей стоит слегка отжать их от лишнего рассола: так салат не даст слишком много жидкости, и мясная основа дольше останется хрустящей.

Экспертная проверка:

повар столовой или кафе Людмила Кравцова

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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