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Никакой остроты, только сладость и хруст: рецепт сытного чесночного супа на овощном бульоне

Еда

Пять голов чеснока в одной кастрюле звучит как вызов, но именно долгая обжарка в сливочном масле превращает острые зубчики в сладкое, мягкое основание. Суп получается бархатистым, без единой ноты резкости, а панировочные сухари панко дают тот самый хруст, которого не хватает однотонным пюре.

чесночный суп
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
чесночный суп

Время приготовления: 45 минут

Количество порций: 5

Ингредиенты

  • 50 г несолёного сливочного масла (3 ст. л.)
  • 250 г очищенного чеснока (50-60 зубчиков, примерно 5 средних голов, крупно нарезанные)
  • 1 маленькая жёлтая или белая луковица (или половина крупной), мелко нарезанная
  • 1,5 кг крахмалистого картофеля (себаго, расет, юкон голд, марис пайпер), очищенного и нарезанного кубиками 2,5 см
  • 3 чашки овощного бульона (с пониженным натрием)
  • 3 чашки воды
  • 2 ч. л. поваренной или кошерной соли (для столовой — вдвое меньше)
  • 1/8 ч. л. белого перца
  • 1/2 чашки густых сливок (33-35%)
  • 2/3 чашки панко
  • 3 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
  • 1/8 ч. л. соли для панко
  • 2 ч. л. мелко рублёной петрушки

Приготовление

Шаг 1. В тяжёлой кастрюле разогрейте масло на средне-сильном огне. Положите чеснок и обжаривайте 5 минут, часто помешивая. Зубчики должны стать светло-золотистыми по краям — так раскрывается их сладость, а резкость уходит. Не допускайте сильного подгорания: тёмный чеснок даст горечь.

Шаг 2. Добавьте лук и готовьте 2 минуты до мягкости. К этому моменту чеснок станет равномерно румяным.

Шаг 3. Всыпьте картофель и перемешивайте минуту, чтобы каждый кубик обволакался масляной смесью.

Шаг 4. Увеличьте огонь, влейте бульон и воду, посолите, поперчите. Доведите до кипения, снизьте до спокойного пузырения и варите 15 минут без крышки. Картофель должен стать мягким — нож входит без усилий.

Шаг 5. Влейте сливки, прогрейте минуту, не давая закипать.

Шаг 6. Снимите с огня. Погружной блендером взбейте до идеальной гладкости. При необходимости доводите водой, солью, перцем или добавляйте ещё сливок для насыщенности.

Шаг 7. Пока суп варится, приготовьте посыпку: смешайте панко с оливковым маслом и солью. На сухой сковороде на среднем огне обжаривайте 3 минуты до золотистой хрустящей крошки, постоянно помешивая. В конце подмешайте петрушку.

Шаг 8. Раздайте суп по тарелкам, щедро посыпьте горячим панко, добавьте ложечку оливкового масла и подавайте с хрустящим хлебом.

Чеснок чистят так: разделяют головки на зубчики, каждый режьте вдоль пополам — кожура слетает мгновенно. Для такого объёма это быстрее, чем тереть в миске или заворачивать в полотенце. Суп завтра станет только вкуснее: вкусы уравновесятся, а текстура не разделится при перегреве.

Готовый суп хранится в герметичной таре в холодильнике до 4 дней. При разогреве добавляйте щепотку воды или бульона — густота вернётся. Заморозить можно на 3 месяцев: разморозьте на нижней полке холодильника за ночь и прогрейте на слабом огне. Посыпку лучше готовить свежей перед подачей.

Повар Людмила Кравцова обращает внимание: при взбивке горячего супа блендером держите прибор почти вертикально и не поднимайте высоко — пар может выбить крышку и обжечь руки. Лучше снимать кастрюлю с огня за минуту перед работой.

Экспертная проверка:

повар столовой или кафе Людмила Кравцова

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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