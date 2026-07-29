Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается

Шоколадный торт, приготовленный без выпечки, способен удивить даже самых привередливых сладкоежек. Используя муку, какао, яйца и кипяток, вы создадите аппетитное лакомство, напоминающее кондитерский шедевр. Интригует, не так ли? Этот торт не только вкусный, но и простой в приготовлении, что делает его идеальным вариантом для незапланированного десерта.
Для приготовления бисквита понадобятся:
Для крема используйте:
Для начала просейте муку и смешайте с сахаром, разрыхлителем и какао. Затем разбейте в смесь яйца, добавьте растительное масло и молоко, тщательно перемешайте. Далее влейте кипяток и замесите однородное тесто. На предварительно смазанной растительным маслом сковороде выкладывайте половник теста и под крышкой поджаривайте коржи до достижения матового цвета.
После этого аккуратно выкладывайте готовые коржи на решетку и дайте им остыть. Для крема смешивайте сметану, сахарную пудру и ванильный сахар. Смажьте каждый корж получившимся кремом, собирая торт. Не забудьте смазать верх и бока торта, оставьте в холодильнике на пару часов, чтобы он хорошо пропитался.
Торт можно украсить какао-порошком или шоколадной крошкой. Такой десерт станет великолепным завершением любого обеда или вечера.
"При использовании кипятка в тесте, торт становится более влажным и нежным", — отметила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.
"Для улучшения аромата можно добавить небольшое количество апельсиновой цедры в крем", — подсказала специалист по региональной кухне Мария Костина.
|Ингредиент
|Заменитель
|Мука
|Безглютеновая мука
|Сахар
|Кленовый сироп
|Какао
|Шоколадный порошок
|Сметана
|Греческий йогурт
Да, вы можете использовать безглютеновую муку или кленовый сироп вместо стандартного сахара.
Храните торт в холодильнике в закрытом контейнере, он останется свежим до 3 дней.
Конечно! Торт можно готовить за день до подачи, чтобы он хорошо пропитался.
Можно попробовать заменить ингредиенты, например, использовать греческий йогурт вместо сметаны.
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