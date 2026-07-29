Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается

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Еда

Шоколадный торт, приготовленный без выпечки, способен удивить даже самых привередливых сладкоежек. Используя муку, какао, яйца и кипяток, вы создадите аппетитное лакомство, напоминающее кондитерский шедевр. Интригует, не так ли? Этот торт не только вкусный, но и простой в приготовлении, что делает его идеальным вариантом для незапланированного десерта.

Шоколадный торт
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный торт

Ингредиенты

Для приготовления бисквита понадобятся:

  • Мука – 260 г;
  • Сахар – 100 г;
  • Разрыхлитель – 10 г;
  • Какао – 10 г;
  • Яйца – 2 шт.;
  • Растительное масло – 50 мл;
  • Молоко – 130 мл;
  • Кипяток – 100 мл.

Для крема используйте:

  • Сметана 20% – 500 г;
  • Сахарная пудра – 150 г;
  • Ванильный сахар – 15 г.

Приготовление

Для начала просейте муку и смешайте с сахаром, разрыхлителем и какао. Затем разбейте в смесь яйца, добавьте растительное масло и молоко, тщательно перемешайте. Далее влейте кипяток и замесите однородное тесто. На предварительно смазанной растительным маслом сковороде выкладывайте половник теста и под крышкой поджаривайте коржи до достижения матового цвета.

После этого аккуратно выкладывайте готовые коржи на решетку и дайте им остыть. Для крема смешивайте сметану, сахарную пудру и ванильный сахар. Смажьте каждый корж получившимся кремом, собирая торт. Не забудьте смазать верх и бока торта, оставьте в холодильнике на пару часов, чтобы он хорошо пропитался.

Торт можно украсить какао-порошком или шоколадной крошкой. Такой десерт станет великолепным завершением любого обеда или вечера.

"При использовании кипятка в тесте, торт становится более влажным и нежным", — отметила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

"Для улучшения аромата можно добавить небольшое количество апельсиновой цедры в крем", — подсказала специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ингредиент Заменитель
Мука Безглютеновая мука
Сахар Кленовый сироп
Какао Шоколадный порошок
Сметана Греческий йогурт

Ответы на популярные вопросы о шоколадном торте без выпечки

Можно ли заменить ингредиент?

Да, вы можете использовать безглютеновую муку или кленовый сироп вместо стандартного сахара.

Как хранить готовое блюдо?

Храните торт в холодильнике в закрытом контейнере, он останется свежим до 3 дней.

Можно ли приготовить заранее?

Конечно! Торт можно готовить за день до подачи, чтобы он хорошо пропитался.

Что делать, если нет нужного продукта?

Можно попробовать заменить ингредиенты, например, использовать греческий йогурт вместо сметаны.

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Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, эксперт по региональной кухне Мария Костина
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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