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Золотистый, пышный и влажный: как приготовить пышный кекс со сгущенкой и цитрусовой свежестью

Еда

Главный секрет идеального лимонного кекса скрывается в температуре ингредиентов: если добавить холодные яйца в растираемое масло, текстура теста расслоится, и выпечка не будет такой влажной. Использование мягкой помадки на основе сгущенного молока вместо привычной сахарной глазури позволяет надолго сохранить свежесть корочки, предотвращая ее высыхание и создавая благородный баланс между цитрусовой кислинкой и сливочной сладостью.

лимонный кекс
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
лимонный кекс

Технология приготовления лимонного теста

Для создания правильной структуры кекса важно подготовить базу. Возьмите 120 г мягкого сливочного масла, соедините его с 200 г сахара, 1/3 ч. л. соли и цедрой одного лимона. Тщательно разотрите массу до состояния пышного крема. Именно на этом этапе эфирные масла цедры максимально раскрываются в жировой основе, обеспечивая выпечке стойкий аромат.

"Чтобы кекс не получился клеклым, вводите три яйца по одному, тщательно вымешивая массу после каждого. Это гарантирует стабильность эмульсии, даже если вы готовите без миксера", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

После объединения яиц и масла влейте 100 мл молока и 3 ст. л. лимонного сока. Затем всыпьте 250 г просеянной муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя. Перемешивайте быстро, чтобы не затянуть клейковину, иначе вместо воздушного мякиша получится плотный хлеб. К слову, правильная работа с сухими компонентами важна в любой выпечке, будь то цитрусовый десерт или быстрый творожный пирог с сырной начинкой.

Тонкости выпекания и финальный декор

Подготовленную форму смажьте маслом, выложите густое однородное тесто и разровняйте его лопаткой. Духовку следует разогреть заранее до 180 градусов. Процесс выпекания занимает 30-35 минут, но ориентироваться нужно на "сухую шпажку" — она должна выходить из центра кекса без следов сырого теста. Если вы заметили, что верх румянится слишком быстро, накройте форму фольгой.

"Обязательно дайте выпечке полностью остыть в форме перед тем, как покрывать ее глазурью. Горячий кекс мгновенно впитает помадку, и вы не получите красивого глянцевого покрытия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Для приготовления помадки смешайте 3 ст. л. сгущенного молока с 2 ст. л. лимонного сока. Масса загустеет прямо на глазах из-за реакции кислоты с белком молока. Покрытый такой глазурью десерт можно дополнительно украсить цедрой или орехами. Если вы любите более сложные текстуры, посмотрите рецепт, где используется новая технология для влажного пирога, позволяющая добиться кремовой консистенции внутри.

"Для тех, кто предпочитает сытную домашнюю кухню, такой кекс станет отличным завершением обеда, особенно если на столе были горячие пирожки из лаваша", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Ингредиент / Добавка Рекомендация по применению
Изюм или цукаты Добавьте 50 г, предварительно обваляв в муке
Кокосовая стружка Замените 20 г муки на стружку для экзотического вкуса
Сушеное манго Мелко нарежьте для ярких тропических вкраплений
Сгущенное молоко Используйте только цельное (ГОСТ) для густой помадки

Ответы на популярные вопросы о приготовлении кекса

Можно ли использовать лимонную кислоту вместо натурального сока?

Не рекомендуется. Натуральный сок и цедра дают не только кислоту, но и специфический аромат и эфирные масла. Порошковая кислота сделает вкус плоским и химическим.

Кекс плохо поднялся и получился плотным, в чем причина?

Скорее всего, ингредиенты были разной температуры, что привело к расслоению эмульсии, либо тесто слишком долго вымешивали после добавления муки.

Как лучше хранить кекс с молочной помадкой?

Храните выпечку в плотно закрытом контейнере при комнатной температуре до 3 дней. Помадка на сгущенке хорошо держится и не тает, сохраняя влажность мякиша.

Можно ли испечь это тесто в маленьких порционных формах для маффинов?

Да, можно. В этом случае время выпекания следует сократить до 18-22 минут. Обязательно проверяйте готовность деревянной палочкой.

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Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, повар столовой Людмила Кравцова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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