Когда речь заходит о хинкале, часто возникает путаница. Многие представляют себе грузинские хинкали с соком внутри, но азербайджанский вариант — это совсем иная архитектура блюда. Здесь тесто и мясо не объединяются в один "мешочек", а готовятся раздельно. По сути, мы имеем дело с плотными кусочками вареного теста, которые служат гарниром к мясному рагу.
Существует версия, что блюдо появилось в Средние века, когда голодные солдаты просто бросали куски теста в общий котел. Сегодня это полноценное традиционное блюдо. В Азербайджане его называют хингал или хангяль, а по структуре оно перекликается со среднеазиатским бешбармаком. Самой популярной вариацией считается бакинский хингал, который отличается выверенным сочетанием обжаренного лука и чесночного соуса.
Шаг 1. Просейте муку в миску, сделайте углубление. Добавьте яйцо, воду и соль. Замесите эластичное, мягко-тугое тесто (по консистенции как на пельмени). Оставьте в пленке в холодильнике на 30 минут для стабилизации клейковины.
Шаг 2. Разделите тесто на четыре части. Каждую раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм на припыленной мукой поверхности.
Шаг 3. Нарежьте пласт на полосы шириной 4-5 см, а затем — на квадраты или ромбы. Для ускорения процесса можно сложить полосы стопкой и нарезать их разом.
Шаг 4. Разложите заготовки на столе или ткани, чтобы они слегка подсохли. В это время приступайте к начинке.
Шаг 5. Подготовьте лук: две луковицы нарежьте перьями, одну — мелкими кубиками. Растопите в сковороде около 60 г сливочного масла, обжарьте "перья" с куркумой и солью в течение 10-15 минут до золотисто-коричневого цвета. Переложите лук в миску.
Шаг 6. В ту же сковороду добавьте еще 60 г масла и обжарьте мелко нарезанный лук (5 минут). Добавьте фарш, разбейте комки лопаткой, всыпьте паприку и черный перец. Тушите под крышкой 10 минут, при необходимости подлив немного воды.
Шаг 7. Смешайте мацони с пропущенным через пресс чесноком и солью для приготовления соуса. Параллельно поставьте вариться воду в большой кастрюле.
Шаг 8. Снимите крышку с фарша и доведите его до готовности на открытом огне, чтобы лишняя влага ушла, а мясо подрумянилось. Посолите по вкусу.
Шаг 9. В кипящую подсоленную воду порциями опустите кусочки теста. Варите 4-5 минут, помешивая. Рекомендую попробовать один кусочек, чтобы не переварить тесто.
Шаг 10. Выложите хингал на блюдо шумовкой, полейте растопленным маслом. В центр поместите фарш, вокруг него — обжаренный лук. Полейте всё чесночным соусом из мацони и подавайте сразу.
В этом блюде критически важна работа с луком. Двойная обжарка (отдельно перьями и отдельно кубиками) создает разную текстуру и глубину вкуса: один вид лука дает сладость и основу для мяса, другой — становится полноценным гарниром. Не стоит объединять эти этапы в один, иначе вы потеряете этот контраст.
Использование мацони в качестве соуса здесь не просто вопрос вкуса. Кислота, содержащаяся в кисломолочном продукте, помогает расщеплять жиры сливочного масла и говяжьего фарша, делая тяжелое, сытное блюдо более сбалансированным и легким для усвоения.
Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.