Луковый балет и чесночный аккорд: открываем истинный вкус традиционного хангяля

Когда речь заходит о хинкале, часто возникает путаница. Многие представляют себе грузинские хинкали с соком внутри, но азербайджанский вариант — это совсем иная архитектура блюда. Здесь тесто и мясо не объединяются в один "мешочек", а готовятся раздельно. По сути, мы имеем дело с плотными кусочками вареного теста, которые служат гарниром к мясному рагу.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain бакинский хингал

Существует версия, что блюдо появилось в Средние века, когда голодные солдаты просто бросали куски теста в общий котел. Сегодня это полноценное традиционное блюдо. В Азербайджане его называют хингал или хангяль, а по структуре оно перекликается со среднеазиатским бешбармаком. Самой популярной вариацией считается бакинский хингал, который отличается выверенным сочетанием обжаренного лука и чесночного соуса.

Ингредиенты

Мука пшеничная

Яйцо куриное

Вода

Соль

Говяжий фарш

Лук репчатый

Масло сливочное

Куркума

Паприка сладкая молотая

Перец чёрный молотый

Мацони из коровьего молока

Чеснок

Приготовление

Шаг 1. Просейте муку в миску, сделайте углубление. Добавьте яйцо, воду и соль. Замесите эластичное, мягко-тугое тесто (по консистенции как на пельмени). Оставьте в пленке в холодильнике на 30 минут для стабилизации клейковины.

Шаг 2. Разделите тесто на четыре части. Каждую раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм на припыленной мукой поверхности.

Шаг 3. Нарежьте пласт на полосы шириной 4-5 см, а затем — на квадраты или ромбы. Для ускорения процесса можно сложить полосы стопкой и нарезать их разом.

Шаг 4. Разложите заготовки на столе или ткани, чтобы они слегка подсохли. В это время приступайте к начинке.

Шаг 5. Подготовьте лук: две луковицы нарежьте перьями, одну — мелкими кубиками. Растопите в сковороде около 60 г сливочного масла, обжарьте "перья" с куркумой и солью в течение 10-15 минут до золотисто-коричневого цвета. Переложите лук в миску.

Шаг 6. В ту же сковороду добавьте еще 60 г масла и обжарьте мелко нарезанный лук (5 минут). Добавьте фарш, разбейте комки лопаткой, всыпьте паприку и черный перец. Тушите под крышкой 10 минут, при необходимости подлив немного воды.

Шаг 7. Смешайте мацони с пропущенным через пресс чесноком и солью для приготовления соуса. Параллельно поставьте вариться воду в большой кастрюле.

Шаг 8. Снимите крышку с фарша и доведите его до готовности на открытом огне, чтобы лишняя влага ушла, а мясо подрумянилось. Посолите по вкусу.

Шаг 9. В кипящую подсоленную воду порциями опустите кусочки теста. Варите 4-5 минут, помешивая. Рекомендую попробовать один кусочек, чтобы не переварить тесто.

Шаг 10. Выложите хингал на блюдо шумовкой, полейте растопленным маслом. В центр поместите фарш, вокруг него — обжаренный лук. Полейте всё чесночным соусом из мацони и подавайте сразу.

В этом блюде критически важна работа с луком. Двойная обжарка (отдельно перьями и отдельно кубиками) создает разную текстуру и глубину вкуса: один вид лука дает сладость и основу для мяса, другой — становится полноценным гарниром. Не стоит объединять эти этапы в один, иначе вы потеряете этот контраст.

"Важно правильно подготовить тесто: оно не должно быть слишком мягким, иначе при варке кусочки слипнутся или потеряют форму. Также рекомендую использовать именно сливочное масло для обжарки лука, так как оно придает блюду характерный сливочный привкус, который балансирует кислотность мацони", — подчеркнул повар Мария Костина

Использование мацони в качестве соуса здесь не просто вопрос вкуса. Кислота, содержащаяся в кисломолочном продукте, помогает расщеплять жиры сливочного масла и говяжьего фарша, делая тяжелое, сытное блюдо более сбалансированным и легким для усвоения.