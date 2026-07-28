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Бархатная карамель и хрустящий арахис: готовим восточный шербет на собственной кухне

Еда

Иногда хочется чего-то необычного к чаю — не простого печенья или торта, а чего-то плотного, сладкого и очень сытного. Это лакомство напоминает по текстуре ириски, но за счет орехов и ягод получается гораздо интереснее.

арахисовый шербет
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
арахисовый шербет

Время приготовления: 45 мин

Количество порций: 4

Ингредиенты

  • Сахар-песок
  • Арахис
  • Сливки 33% (классические)
  • Масло сливочное
  • Изюм
  • Клюква вяленая

Приготовление

Шаг 1. Обжарьте арахис на сковороде большого диаметра (24–26 см) на среднем огне, постоянно помешивая. Остудите орехи, пересыпьте в плотный пакет и перетрите руками, чтобы очистить ядрышки от шелухи. Изюм и клюкву промойте и тщательно обсушите.

Шаг 2. Приготовьте сливочный сироп. Насыпьте в кастрюлю с толстым дном 450 г сахара и влейте сливки. Варите смесь на средне-слабом огне в течение 30 минут, не переставая помешивать, чтобы масса не пригорела.

Шаг 3. Растопите оставшиеся 180 г сахара в сковороде на минимальном огне до получения коричневого цвета. Аккуратно перелейте карамель в кастрюлю к сливочному сиропу. Варите еще 10 минут, затем добавьте сливочное масло и перемешайте.

Шаг 4. Введите в массу обжаренный арахис, изюм и клюкву. Тщательно перемешайте все компоненты. Переложите шербет в небольшую форму, предварительно застеленную пищевой пленкой. Остудите при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник на 4–6 часов.

Чтобы десерт было удобнее резать, выкладывайте его в прямоугольную форму с низкими бортиками. Так получаются аккуратные ровные квадраты, которые удобно раскладывать по салфеткам или упаковывать в пергамент для подарка.

«При приготовлении карамели (этап с расплавленным сахаром) важно следить за цветом: сахар должен стать коричневым, но не сгореть, иначе десерт приобретет выраженную горечь. Также использование кастрюли с толстым дном здесь критично, так как оно обеспечивает равномерный прогрев густого сиропа и снижает риск локального пригорания», — подчеркнула повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

Кулинарная подсказка: Если вы не любите клюкву, ее можно заменить на вяленую вишню или курагу. Главное — использовать именно вяленые ягоды, так как свежие дадут слишком много сока, и шербет не застынет должным образом.

Экспертная проверка: повар столовой или кафе Людмила Кравцова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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