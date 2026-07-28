Томат, сметана и специи сходятся в одном вкусе: грибная солянка получится густой и ароматной

В этом рецепте уксус и томатная паста работают не только на вкус. Кислота помогает сбалансировать плотность грибного соуса и делает аромат специй более собранным, превращая обычную заготовку в насыщенную закуску.
Шаг 1. Промойте грибы и нарежьте их небольшими кусочками.
Шаг 2. Разогрейте в чаше мультиварки растительное масло и обжарьте грибы до золотистого цвета. Это удалит лишнюю влагу и усилит аромат продукта.
Шаг 3. Добавьте лавровый лист и томатную пасту, тщательно перемешайте.
Шаг 4. Залейте воду и варите 15 минут на среднем огне. На этом этапе грибы размягчатся и пропитаются базовым вкусом соуса.
Шаг 5. В отдельной емкости смешайте сметану, сахар, корицу и имбирь. Добавьте полученную смесь в мультиварку.
Шаг 6. Постепенно всыпьте муку. Она свяжет жидкость и сделает текстуру солянки более густой и обволакивающей.
Шаг 7. Введите сливочное масло и уксус. Масло смягчит остроту кислоты, а уксус окончательно зафиксирует баланс вкуса.
Специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева обращает внимание, что охлажденную закуску с коротким сроком хранения нельзя путать с консервацией: для них требуются разные методы стерилизации тары и разные объемы уксуса.
Хранение: готовую солянку следует хранить в холодильнике до 5 дней.
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