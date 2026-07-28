Томат, сметана и специи сходятся в одном вкусе: грибная солянка получится густой и ароматной

В этом рецепте уксус и томатная паста работают не только на вкус. Кислота помогает сбалансировать плотность грибного соуса и делает аромат специй более собранным, превращая обычную заготовку в насыщенную закуску.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Грибная солянка

Ингредиенты

Грибы (сушёные или замороженные) — 500 г.

Вода — 200 мл.

Томатная паста — 2 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Уксус — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Корица молотая — 1 ч. л.

Имбирь молотый — 1 ч. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

Шаг 1. Промойте грибы и нарежьте их небольшими кусочками.

Шаг 2. Разогрейте в чаше мультиварки растительное масло и обжарьте грибы до золотистого цвета. Это удалит лишнюю влагу и усилит аромат продукта.

Шаг 3. Добавьте лавровый лист и томатную пасту, тщательно перемешайте.

Шаг 4. Залейте воду и варите 15 минут на среднем огне. На этом этапе грибы размягчатся и пропитаются базовым вкусом соуса.

Шаг 5. В отдельной емкости смешайте сметану, сахар, корицу и имбирь. Добавьте полученную смесь в мультиварку.

Шаг 6. Постепенно всыпьте муку. Она свяжет жидкость и сделает текстуру солянки более густой и обволакивающей.

Шаг 7. Введите сливочное масло и уксус. Масло смягчит остроту кислоты, а уксус окончательно зафиксирует баланс вкуса.

Безопасность: используйте лесные грибы только в том случае, если полностью уверены в их виде. При любых сомнениях откажитесь от приготовления. Помните, что данная закуска предназначена для хранения в холодильнике, а не для длительного консервирования в герметичных банках при комнатной температуре.

Специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева обращает внимание, что охлажденную закуску с коротким сроком хранения нельзя путать с консервацией: для них требуются разные методы стерилизации тары и разные объемы уксуса.

Почему это работает: добавление муки в конце процесса создает эмульсию с жирами (маслом и сметаной). Это превращает жидкий бульон в плотный соус, который лучше удерживается на поверхности кусочков грибов.

Хранение: готовую солянку следует хранить в холодильнике до 5 дней.