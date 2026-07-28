Шелковистый крем под дымком паприки: 2 специи, которые преобразят обычные фаршированные яйца

Когда планируете меню для семейного ужина или небольшого сбора друзей, всегда ищите что-то привычное, но с интересным оттенком. Фаршированные яйца — это база любого домашнего стола, но стандартный вариант с майонезом и чесноком за годы стал слишком предсказуемым. Мы решили немного освежить этот рецепт, добавив в начинку пряности и твердый сыр с ярким вкусом. Получается закуска, которая выглядит нарядно, а по вкусу гораздо глубже обычного салата.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain фаршированные яйца

Ингредиенты

Яйцо куриное

Сыр Пармезан

Чеснок

Майонез

Сметана 30%

Горчица дижонская

Уксус белый винный

Лимонный сок

Карри смесь специй

Луковый порошок

Петрушка

Паприка копченая молотая

Перец чёрный молотый

Соль

Приготовление

Шаг 1. Вымойте яйца, выложите их в кастрюлю в один слой и залейте холодной водой. Доведите до кипения на средне-сильном огне. Снимите с плиты, накройте крышкой и оставьте на 12 минут.

Шаг 2. Переложите яйца в ледяную воду на 5 минут. Очистите от скорлупы и разрежьте вдоль пополам. Желтки выложите в миску, а белки оставьте на блюде.

Шаг 3. Разомните желтки вилкой до однородности. Добавьте майонез, сметану, дижонскую горчицу, белый винный уксус, лимонный сок, луковый порошок, карри и паприку. Перемешайте до состояния крема.

Шаг 4. Натрите пармезан на мелкой терке. Петрушку мелко нашинкуйте, чеснок пропустите через пресс. Добавьте сыр, зелень и чеснок в желтковую массу и тщательно перемешайте.

Шаг 5. Добавьте соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Переложите начинку в кондитерский мешок или плотный пакет с отрезанным уголком.

Шаг 6. Наполните белки сырно-желтковой массой. Перед подачей присыпьте каждое яйцо паприкой и рубленой петрушкой.

Чтобы начинка легла аккуратно и блюдо выглядело эстетично, используйте кондитерский мешок. Если его нет, обычный пакет с маленьким отверстием справляется не хуже. Также рекомендуем подавать закуску охлажденной — так вкус пармезана и чеснока раскрывается более сбалансированно.

Для тех, кто хочет сделать вкус более выразительным, можно поэкспериментировать с балансом кислоты, немного увеличив количество лимонного сока.

"При приготовлении начинки важно добиться максимальной однородности желтков. Если в массе остаются комочки, текстура крема будет зернистой, что испортит общее впечатление от закуски. Использование мелкой терки для пармезана позволяет сыру равномерно распределиться в соусе, не перебивая нежность яйца", — подчеркнул повар кафе Людмила Кравцова.

Чтобы яйца легче чистились, не кладите их в холодную воду сразу после варки, а дайте им немного "отдохнуть" в кастрюле перед тем, как отправить в ледяную баню.