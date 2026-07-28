Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра

Бывают дни, когда хочется чего-то сытного, но стоять у плиты два часа, замешивая тесто и ожидая, пока оно поднимется, совсем нет сил. В такие моменты на выручку приходит лаваш. Это идеальный вариант, когда нужно быстро накормить семью или организовать плотный завтрак, чтобы все ушли из дома довольными и бодрыми.
Время приготовления: 40 минут
Шаг 1. Сварите яйца вкрутую. Чтобы желток не покрылся серым налетом, достаточно варить их десять минут.
Шаг 2. Слейте горячую воду и сразу поместите яйца под струю холодной воды — так скорлупа отойдет легче.
Шаг 3. Вымойте и обсушите бумажным полотенцем лук и петрушку. Мелко нарежьте зелень, предварительно удалив толстые стебли.
Шаг 4. Очистите яйца и натрите их на крупной терке либо разомните толкушкой для пюре. Добавьте нарезанную зелень, соль и перец, затем перемешайте.
Шаг 5. Разрежьте листы лаваша на четыре части, а затем каждую часть еще пополам, чтобы получились длинные прямоугольники.
Шаг 6. Выложите начинку на узкий край каждого прямоугольника и сверните плотными рулетиками.
Шаг 7. Разогрейте сковороду с толстым дном на среднем огне и смажьте ее маслом.
Шаг 8. Обжарьте пирожки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте к столу горячими.
Для тех, кто ценит стабильный результат, важно понимать, что выбор посуды влияет на текстуру лаваша.
"Использование сковороды с толстым дном позволяет равномерно распределить тепло. Это гарантирует, что лаваш станет хрустящим по всей поверхности, а начинка внутри прогреется равномерно, не пересушивая внешнюю оболочку", — объяснила повар кафе Людмила Кравцова.
Чтобы лаваш не размок от начинки и не порвался, не заправляйте начинку майонезом или соусами перед сворачиванием. Достаточно соли и перца, а соус лучше использовать при подаче.
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