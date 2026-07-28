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Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра

Еда

Бывают дни, когда хочется чего-то сытного, но стоять у плиты два часа, замешивая тесто и ожидая, пока оно поднимется, совсем нет сил. В такие моменты на выручку приходит лаваш. Это идеальный вариант, когда нужно быстро накормить семью или организовать плотный завтрак, чтобы все ушли из дома довольными и бодрыми.

пирожки из лаваша
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
пирожки из лаваша

Время приготовления: 40 минут

Ингредиенты

  • Лаваш
  • Яйца
  • Лук
  • Петрушка
  • Соль
  • Перец
  • Растительное масло

Приготовление

Шаг 1. Сварите яйца вкрутую. Чтобы желток не покрылся серым налетом, достаточно варить их десять минут.

Шаг 2. Слейте горячую воду и сразу поместите яйца под струю холодной воды — так скорлупа отойдет легче.

Шаг 3. Вымойте и обсушите бумажным полотенцем лук и петрушку. Мелко нарежьте зелень, предварительно удалив толстые стебли.

Шаг 4. Очистите яйца и натрите их на крупной терке либо разомните толкушкой для пюре. Добавьте нарезанную зелень, соль и перец, затем перемешайте.

Шаг 5. Разрежьте листы лаваша на четыре части, а затем каждую часть еще пополам, чтобы получились длинные прямоугольники.

Шаг 6. Выложите начинку на узкий край каждого прямоугольника и сверните плотными рулетиками.

Шаг 7. Разогрейте сковороду с толстым дном на среднем огне и смажьте ее маслом.

Шаг 8. Обжарьте пирожки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте к столу горячими.

Для тех, кто ценит стабильный результат, важно понимать, что выбор посуды влияет на текстуру лаваша.

"Использование сковороды с толстым дном позволяет равномерно распределить тепло. Это гарантирует, что лаваш станет хрустящим по всей поверхности, а начинка внутри прогреется равномерно, не пересушивая внешнюю оболочку", — объяснила повар кафе Людмила Кравцова.

Чтобы лаваш не размок от начинки и не порвался, не заправляйте начинку майонезом или соусами перед сворачиванием. Достаточно соли и перца, а соус лучше использовать при подаче.

Экспертная проверка: повар кафе Людмила Кравцова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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