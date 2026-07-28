Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра

Бывают дни, когда хочется чего-то сытного, но стоять у плиты два часа, замешивая тесто и ожидая, пока оно поднимется, совсем нет сил. В такие моменты на выручку приходит лаваш. Это идеальный вариант, когда нужно быстро накормить семью или организовать плотный завтрак, чтобы все ушли из дома довольными и бодрыми.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain пирожки из лаваша

Время приготовления: 40 минут

Ингредиенты

Лаваш

Яйца

Лук

Петрушка

Соль

Перец

Растительное масло

Приготовление

Шаг 1. Сварите яйца вкрутую. Чтобы желток не покрылся серым налетом, достаточно варить их десять минут.

Шаг 2. Слейте горячую воду и сразу поместите яйца под струю холодной воды — так скорлупа отойдет легче.

Шаг 3. Вымойте и обсушите бумажным полотенцем лук и петрушку. Мелко нарежьте зелень, предварительно удалив толстые стебли.

Шаг 4. Очистите яйца и натрите их на крупной терке либо разомните толкушкой для пюре. Добавьте нарезанную зелень, соль и перец, затем перемешайте.

Шаг 5. Разрежьте листы лаваша на четыре части, а затем каждую часть еще пополам, чтобы получились длинные прямоугольники.

Шаг 6. Выложите начинку на узкий край каждого прямоугольника и сверните плотными рулетиками.

Шаг 7. Разогрейте сковороду с толстым дном на среднем огне и смажьте ее маслом.

Шаг 8. Обжарьте пирожки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте к столу горячими.

Для тех, кто ценит стабильный результат, важно понимать, что выбор посуды влияет на текстуру лаваша.

"Использование сковороды с толстым дном позволяет равномерно распределить тепло. Это гарантирует, что лаваш станет хрустящим по всей поверхности, а начинка внутри прогреется равномерно, не пересушивая внешнюю оболочку", — объяснила повар кафе Людмила Кравцова.

Чтобы лаваш не размок от начинки и не порвался, не заправляйте начинку майонезом или соусами перед сворачиванием. Достаточно соли и перца, а соус лучше использовать при подаче.