Аромат, объединяющий семью: 6 простых рецептов домашнего печенья для воскресного чаепития

Когда за окном серо или просто хочется собрать всех домашних за одним столом. Домашнее печенье — это не про сложные кондитерские техники, а про уют и запах ванили, который заполняет всю квартиру. Обычно его готовят к выходным, чтобы в воскресенье утром заварить большой чайник чая и никуда не спешить.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Домашнее печенье

Печенье с яблоками

Время приготовления: 30 минут

Дополнительное время: 30 минут

Количество порций: 9

Ингредиенты

яблоки — 3 шт.

яйца — 2 шт.

масло сливочное — 100 г

сахар — 100 г

мука — 150 г

сода — 1 ч. л.

соль — ½ ч. л.

ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до однородности.

Шаг 2. Добавьте размягченное сливочное масло, соль и соду.

Шаг 3. Постепенно всыпьте муку, замешивая мягкое тесто.

Шаг 4. Нарежьте яблоки тонкими ломтиками и аккуратно вмешайте их в тесто.

Шаг 5. Выложите массу на противень и выпекайте до готовности.

Творожное печенье

Время приготовления: 30 минут

Дополнительное время: 30 минут

Количество порций: 12

Ингредиенты

творог — 200 г

яйца — 1 шт.

сахар — 100 г

мука — 100 г

сода — 1 ч. л.

соль — ½ ч. л.

ванильный сахар — 1 ч. л.

цедра лимона — 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Разотрите творог с сахаром, ванильным сахаром и лимонной цедрой.

Шаг 2. Добавьте яйцо, соль и соду, тщательно перемешайте.

Шаг 3. Всыпьте муку и замесите тесто.

Шаг 4. Сформируйте небольшие печенья и отправьте в духовку до золотистого цвета.

Печенье с какао

Время приготовления: 30 минут

Дополнительное время: 30 минут

Количество порций: 12

Ингредиенты

сахар — 100 г

яйца — 2 шт.

масло сливочное — 100 г

мука — 150 г

какао — 30 г

сода — 1 ч. л.

соль — ½ ч. л.

ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Разотрите сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром.

Шаг 2. Добавьте яйца, соль и соду, взбейте массу.

Шаг 3. Смешайте муку с какао и постепенно введите в тесто.

Шаг 4. Выпекайте печенье в духовке до готовности.

Печенье "Сердечки" (в вафельнице)

Время приготовления: 30 минут

Дополнительное время: 30 минут

Количество порций: 12

Ингредиенты

сахар — 100 г

яйца — 2 шт.

масло сливочное — 100 г

мука — 150 г

сода — 1 ч. л.

соль — ½ ч. л.

ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром.

Шаг 2. Добавьте растопленное сливочное масло, соль и соду.

Шаг 3. Всыпьте муку и замесите однородное тесто.

Шаг 4. Выложите порции теста в разогретую вафельницу в форме сердец и выпекайте до готовности.

Печенье на рассоле

Время приготовления: 30 минут

Дополнительное время: 30 минут

Количество порций: 12

Ингредиенты

сахар — 100 г

яйца — 2 шт.

масло сливочное — 100 г

мука — 150 г

рассол — 100 мл

сода — 1 ч. л.

соль — ½ ч. л.

ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Смешайте сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром.

Шаг 2. Добавьте яйца, соль и соду.

Шаг 3. Влейте рассол, тщательно перемешайте.

Шаг 4. Постепенно введите муку, замесив тесто.

Шаг 5. Сформируйте печенье и выпекайте до готовности.

Лаймовое печенье

Время приготовления: 30 минут

Дополнительное время: 30 минут

Количество порций: 12

Ингредиенты

сахар — 100 г

яйца — 2 шт.

масло сливочное — 100 г

мука — 150 г

сода — 1 ч. л.

соль — ½ ч. л.

ванильный сахар — 1 ч. л.

цедра лайма — 1 ч. л.

сок лайма — 1 ст. л.

Приготовление

Шаг 1. Разотрите сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром.

Шаг 2. Добавьте яйца, соль, соду, сок и цедру лайма.

Шаг 3. Всыпьте муку и замесите тесто.

Шаг 4. Выпекайте печенье в духовке до готовности.

Чтобы печенье получилось более ароматным, я всегда добавляю цедру лайма или лимона только в самом конце замеса, чтобы эфирные масла не улетучились слишком рано.

"При приготовлении мягкого печенья важно соблюдать баланс между количеством жиров (масла) и сухих ингредиентов (муки). Именно сливочное масло обеспечивает ту самую нежную текстуру, которая препятствует пересушиванию изделия в духовке", — подчеркнула повар кафе Людмила Кравцова

Экспертная проверка: повар кафе Людмила Кравцова