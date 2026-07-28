Аромат, объединяющий семью: 6 простых рецептов домашнего печенья для воскресного чаепития

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Еда

Когда за окном серо или просто хочется собрать всех домашних за одним столом. Домашнее печенье — это не про сложные кондитерские техники, а про уют и запах ванили, который заполняет всю квартиру. Обычно его готовят к выходным, чтобы в воскресенье утром заварить большой чайник чая и никуда не спешить.

Домашнее печенье
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Домашнее печенье

Печенье с яблоками

Время приготовления: 30 минут

Дополнительное время: 30 минут

Количество порций: 9

Ингредиенты

  • яблоки — 3 шт.
  • яйца — 2 шт.
  • масло сливочное — 100 г
  • сахар — 100 г
  • мука — 150 г
  • сода — 1 ч. л.
  • соль — &frac12 ч. л.
  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до однородности.

Шаг 2. Добавьте размягченное сливочное масло, соль и соду.

Шаг 3. Постепенно всыпьте муку, замешивая мягкое тесто.

Шаг 4. Нарежьте яблоки тонкими ломтиками и аккуратно вмешайте их в тесто.

Шаг 5. Выложите массу на противень и выпекайте до готовности.

Творожное печенье

Время приготовления: 30 минут

Дополнительное время: 30 минут

Количество порций: 12

Ингредиенты

  • творог — 200 г
  • яйца — 1 шт.
  • сахар — 100 г
  • мука — 100 г
  • сода — 1 ч. л.
  • соль — &frac12 ч. л.
  • ванильный сахар — 1 ч. л.
  • цедра лимона — 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Разотрите творог с сахаром, ванильным сахаром и лимонной цедрой.

Шаг 2. Добавьте яйцо, соль и соду, тщательно перемешайте.

Шаг 3. Всыпьте муку и замесите тесто.

Шаг 4. Сформируйте небольшие печенья и отправьте в духовку до золотистого цвета.

Печенье с какао

Время приготовления: 30 минут

Дополнительное время: 30 минут

Количество порций: 12

Ингредиенты

  • сахар — 100 г
  • яйца — 2 шт.
  • масло сливочное — 100 г
  • мука — 150 г
  • какао — 30 г
  • сода — 1 ч. л.
  • соль — &frac12 ч. л.
  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Разотрите сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром.

Шаг 2. Добавьте яйца, соль и соду, взбейте массу.

Шаг 3. Смешайте муку с какао и постепенно введите в тесто.

Шаг 4. Выпекайте печенье в духовке до готовности.

Печенье "Сердечки" (в вафельнице)

Время приготовления: 30 минут

Дополнительное время: 30 минут

Количество порций: 12

Ингредиенты

  • сахар — 100 г
  • яйца — 2 шт.
  • масло сливочное — 100 г
  • мука — 150 г
  • сода — 1 ч. л.
  • соль — &frac12 ч. л.
  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром.

Шаг 2. Добавьте растопленное сливочное масло, соль и соду.

Шаг 3. Всыпьте муку и замесите однородное тесто.

Шаг 4. Выложите порции теста в разогретую вафельницу в форме сердец и выпекайте до готовности.

Печенье на рассоле

Время приготовления: 30 минут

Дополнительное время: 30 минут

Количество порций: 12

Ингредиенты

  • сахар — 100 г
  • яйца — 2 шт.
  • масло сливочное — 100 г
  • мука — 150 г
  • рассол — 100 мл
  • сода — 1 ч. л.
  • соль — &frac12 ч. л.
  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Смешайте сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром.

Шаг 2. Добавьте яйца, соль и соду.

Шаг 3. Влейте рассол, тщательно перемешайте.

Шаг 4. Постепенно введите муку, замесив тесто.

Шаг 5. Сформируйте печенье и выпекайте до готовности.

Лаймовое печенье

Время приготовления: 30 минут

Дополнительное время: 30 минут

Количество порций: 12

Ингредиенты

  • сахар — 100 г
  • яйца — 2 шт.
  • масло сливочное — 100 г
  • мука — 150 г
  • сода — 1 ч. л.
  • соль — &frac12 ч. л.
  • ванильный сахар — 1 ч. л.
  • цедра лайма — 1 ч. л.
  • сок лайма — 1 ст. л.

Приготовление

Шаг 1. Разотрите сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром.

Шаг 2. Добавьте яйца, соль, соду, сок и цедру лайма.

Шаг 3. Всыпьте муку и замесите тесто.

Шаг 4. Выпекайте печенье в духовке до готовности.

Чтобы печенье получилось более ароматным, я всегда добавляю цедру лайма или лимона только в самом конце замеса, чтобы эфирные масла не улетучились слишком рано.

"При приготовлении мягкого печенья важно соблюдать баланс между количеством жиров (масла) и сухих ингредиентов (муки). Именно сливочное масло обеспечивает ту самую нежную текстуру, которая препятствует пересушиванию изделия в духовке", — подчеркнула повар кафе Людмила Кравцова.

Экспертная проверка: повар кафе Людмила Кравцова

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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