Аромат, объединяющий семью: 6 простых рецептов домашнего печенья для воскресного чаепития

Когда за окном серо или просто хочется собрать всех домашних за одним столом. Домашнее печенье — это не про сложные кондитерские техники, а про уют и запах ванили, который заполняет всю квартиру. Обычно его готовят к выходным, чтобы в воскресенье утром заварить большой чайник чая и никуда не спешить.
Время приготовления: 30 минут
Дополнительное время: 30 минут
Количество порций: 9
Шаг 1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до однородности.
Шаг 2. Добавьте размягченное сливочное масло, соль и соду.
Шаг 3. Постепенно всыпьте муку, замешивая мягкое тесто.
Шаг 4. Нарежьте яблоки тонкими ломтиками и аккуратно вмешайте их в тесто.
Шаг 5. Выложите массу на противень и выпекайте до готовности.
Время приготовления: 30 минут
Дополнительное время: 30 минут
Количество порций: 12
Шаг 1. Разотрите творог с сахаром, ванильным сахаром и лимонной цедрой.
Шаг 2. Добавьте яйцо, соль и соду, тщательно перемешайте.
Шаг 3. Всыпьте муку и замесите тесто.
Шаг 4. Сформируйте небольшие печенья и отправьте в духовку до золотистого цвета.
Время приготовления: 30 минут
Дополнительное время: 30 минут
Количество порций: 12
Шаг 1. Разотрите сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром.
Шаг 2. Добавьте яйца, соль и соду, взбейте массу.
Шаг 3. Смешайте муку с какао и постепенно введите в тесто.
Шаг 4. Выпекайте печенье в духовке до готовности.
Время приготовления: 30 минут
Дополнительное время: 30 минут
Количество порций: 12
Шаг 1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром.
Шаг 2. Добавьте растопленное сливочное масло, соль и соду.
Шаг 3. Всыпьте муку и замесите однородное тесто.
Шаг 4. Выложите порции теста в разогретую вафельницу в форме сердец и выпекайте до готовности.
Время приготовления: 30 минут
Дополнительное время: 30 минут
Количество порций: 12
Шаг 1. Смешайте сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром.
Шаг 2. Добавьте яйца, соль и соду.
Шаг 3. Влейте рассол, тщательно перемешайте.
Шаг 4. Постепенно введите муку, замесив тесто.
Шаг 5. Сформируйте печенье и выпекайте до готовности.
Время приготовления: 30 минут
Дополнительное время: 30 минут
Количество порций: 12
Шаг 1. Разотрите сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром.
Шаг 2. Добавьте яйца, соль, соду, сок и цедру лайма.
Шаг 3. Всыпьте муку и замесите тесто.
Шаг 4. Выпекайте печенье в духовке до готовности.
Чтобы печенье получилось более ароматным, я всегда добавляю цедру лайма или лимона только в самом конце замеса, чтобы эфирные масла не улетучились слишком рано.
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