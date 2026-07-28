Ароматный утренний уют: рецепт творожного пирога с тягучей сырной начинкой

Бывают дни, когда хочется чего-то домашнего и основательного, но стоять у плиты часами нет ни сил, ни желания. В такие моменты выручают рецепты "на скорую руку", где не нужно ждать подъема дрожжей или вымешивать тесто до изнеможения. Этот пирог как раз из таких: он объединяет в себе нежность творога и солоноватый вкус сыра. Обычно его готовят на завтрак для всей семьи, чтобы каждый мог спокойно поесть перед делами.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain творожно-сырный пирог

Время приготовления: 40 минут (без учета подготовки творога)

Ингредиенты

Творог

Мука

Разрыхлитель

Яйца

Соль

Молодой сыр (сулугуни, брынза или имеретинский)

Растительное масло (для смазывания формы)

Приготовление

Шаг 1. Подготовьте творог. Он должен быть сухим. Если продукт слишком влажный, заверните его в марлю, положите в дуршлаг под гнёт весом около 1 кг и оставьте на 2-3 часа. Затем пробейте творог погружным блендером до однородности.

Шаг 2. Смешайте муку с разрыхлителем или просейте их вместе. В глубокой миске взбейте яйца с солью.

Шаг 3. Добавьте подготовленный творог к яйцам и еще раз пробейте массу блендером. Всыпьте муку с разрыхлителем и перемешайте лопаткой. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.

Шаг 4. Приготовьте начинку. Взбейте яйца с щепоткой соли. Сыр натрите на крупной терке, соедините с творогом и яйцом. Перемешайте и при необходимости досолите по вкусу.

Шаг 5. Смажьте растительным маслом дно и стенки круглой формы диаметром 22-24 см. Выложите половину теста и разровняйте по поверхности.

Шаг 6. Распределите начинку поверх первого слоя теста. Накройте оставшимся тестом и сделайте несколько проколов вилкой, чтобы выходил пар.

Шаг 7. Выпекайте пирог при температуре 180 °С около 40 минут. Достаньте из духовки и дайте остыть в течение 15 минут.

"Важно правильно подготовить творог: лишняя влага в тесте нарушит его структуру, и пирог может не пропечься внутри или стать слишком плотным. Использование блендера здесь оправдано, так как однородная масса обеспечивает равномерный подъем при выпекании", — объяснила повар кафе Людмила Кравцова

Если вы хотите сделать вкус более пикантным, добавьте в начинку вместе с сыром мелко нарезанную свежую зелень или немного сушеного базилика.