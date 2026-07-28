Ароматный утренний уют: рецепт творожного пирога с тягучей сырной начинкой

Бывают дни, когда хочется чего-то домашнего и основательного, но стоять у плиты часами нет ни сил, ни желания. В такие моменты выручают рецепты "на скорую руку", где не нужно ждать подъема дрожжей или вымешивать тесто до изнеможения. Этот пирог как раз из таких: он объединяет в себе нежность творога и солоноватый вкус сыра. Обычно его готовят на завтрак для всей семьи, чтобы каждый мог спокойно поесть перед делами.
Время приготовления: 40 минут (без учета подготовки творога)
Шаг 1. Подготовьте творог. Он должен быть сухим. Если продукт слишком влажный, заверните его в марлю, положите в дуршлаг под гнёт весом около 1 кг и оставьте на 2-3 часа. Затем пробейте творог погружным блендером до однородности.
Шаг 2. Смешайте муку с разрыхлителем или просейте их вместе. В глубокой миске взбейте яйца с солью.
Шаг 3. Добавьте подготовленный творог к яйцам и еще раз пробейте массу блендером. Всыпьте муку с разрыхлителем и перемешайте лопаткой. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.
Шаг 4. Приготовьте начинку. Взбейте яйца с щепоткой соли. Сыр натрите на крупной терке, соедините с творогом и яйцом. Перемешайте и при необходимости досолите по вкусу.
Шаг 5. Смажьте растительным маслом дно и стенки круглой формы диаметром 22-24 см. Выложите половину теста и разровняйте по поверхности.
Шаг 6. Распределите начинку поверх первого слоя теста. Накройте оставшимся тестом и сделайте несколько проколов вилкой, чтобы выходил пар.
Шаг 7. Выпекайте пирог при температуре 180 °С около 40 минут. Достаньте из духовки и дайте остыть в течение 15 минут.
Если вы хотите сделать вкус более пикантным, добавьте в начинку вместе с сыром мелко нарезанную свежую зелень или немного сушеного базилика.
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