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Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным

Еда

Когда хочется чего-то особенного к семейному чаепитию, но нет времени и сил возиться с полноценным многослойным тортом, я выручаю себя рулетом. "Красный бархат" в таком формате готовится гораздо быстрее: бисквит выпекается за считанные минуты, и ему не нужно долго "созревать" в холодильнике, как классическому десерту.

Рулет Красный бархат
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рулет Красный бархат

Однажды я так торопилась, что попыталась свернуть горячий корж без пергамента, и он предательски треснул. С тех пор я строго следую технологии: сворачиваю бисквит вместе с бумагой сразу после духовки. Это гарантирует, что рулет будет ровным и красивым, а яркий цвет коржа в сочетании с малиной делает его настоящим украшением стола.

Ингредиенты

Для коржа:

  • Яйцо куриное — 4 шт.
  • Мука пшеничная — 130 г.
  • Сахар-песок — 100 г.
  • Кефир 3,2% — 40 г.
  • Масло растительное рафинированное — 40 мл.
  • Какао-порошок — 10 г.
  • Сахар ванильный — 10 г.
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка.
  • Краситель пищевой красный — 2 ч. л.

Для начинки:

  • Малина замороженная — 300 г.
  • Сахар-песок — 60 г.
  • Крахмал кукурузный — 15 г.

Для крема:

  • Сыр творожный — 400 г.
  • Сливки 30% — 100 г.
  • Сахарная пудра — 100 г.
  • Сахар ванильный — 10 г.

Для украшения:

  • Малина — по вкусу.
  • Мята свежая — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Приготовьте малиновую начинку. Измельчите замороженную малину в блендере и протрите через сито, чтобы удалить косточки.

Шаг 2. Перелейте 200 г пюре в сотейник, добавьте сахар и кукурузный крахмал. Варите на среднем огне, постоянно помешивая венчиком, до загустения. Переложите массу в миску, накройте пленкой "в контакт" и полностью охладите.

Шаг 3. Подготовьте сухие ингредиенты для коржа. Просейте в миску муку и какао-порошок, добавьте соль и разрыхлитель, перемешайте венчиком.

Шаг 4. Взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром в течение 7-10 минут до состояния пышной кремовой массы. Аккуратно введите кефир и растительное масло, перемешивая лопаткой.

Шаг 5. Всыпьте сухую смесь в яичную массу. Вмешивайте ее лопаткой движениями снизу вверх или миксером на низкой скорости, чтобы сохранить воздушность. На этом же этапе добавьте красный гелевый краситель.

Шаг 6. Распределите тесто по противню (примерно 30х40 см), застеленному пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 ºC духовке 12-15 минут.

Шаг 7. Горячий корж накройте вторым листом пергамента и решеткой, переверните. Аккуратно отделите нижнюю бумагу и плотно сверните бисквит в рулет вместе с пергаментом. Оставьте остывать.

Шаг 8. Приготовьте крем. Взбейте холодные творожный сыр и сливки с сахарной пудрой и ванильным сахаром до стабильного состояния. Оставьте около 150 г крема для финального декора.

Шаг 9. Разверните остывший корж, равномерно распределите по нему основную часть крема с помощью лопатки.

Шаг 10. Переложите малиновую начинку в кондитерский мешок и нанесите на крем частыми полосами вдоль длинной стороны рулета.

Шаг 11. Плотно сверните изделие по длинной стороне. Перенесите на блюдо и уберите в холодильник минимум на два часа.

Шаг 12. С помощью насадки "звезда" отсадите на верх рулета небольшие фигуры из оставшегося крема. Украсьте свежей малиной и листиками мяты.

От автора: чтобы рулет выглядел профессионально, я использую для малинового слоя именно кондитерский мешок — так полоски начинки получаются аккуратными и не смешиваются с основным кремом.

Почему это работает: сворачивание бисквита в рулон сразу после выпечки, пока он еще горячий и гибкий, создает "память формы". Благодаря этому при разворачивании для начинки корж не трескается, а после финальной сборки идеально держит форму.

Процесс взбивания крема из творожного сыра и жирных сливок требует использования только охлажденных продуктов. Это позволяет добиться стабильной текстуры, которая не потечет при нарезке рулета.

"При приготовлении таких десертов важно соблюдать баланс влажности: малиновый конфити должен быть достаточно густым, чтобы не размочить бисквит, а крем — достаточно плотным, чтобы удерживать структуру рулета при нарезке", — подчеркнула кондитер Ольга Ефимова.

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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