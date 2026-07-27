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Бархатный творог и маковый узор: запеканка, которая в холодном виде затмит любой чизкейк

Еда

Когда хочется чего-то более существенного, чем обычный сырник, но полноценный торт печь лень, я готовлю творожную запеканку с маком. Она получается плотной, но нежной, а в холодном виде напоминает чизкейк. Это отличный вариант для семейного завтрака, когда нужно накормить всех сытно и быстро.

творожная запеканка с маком
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
творожная запеканка с маком

Однажды я решила сэкономить время и не стала протирать творог через сито, просто перемешав его вилкой. В итоге запеканка вышла с крупинками, что совсем изменило текстуру. С тех пор я всегда трачу лишние десять минут на сито, чтобы десерт был по-настоящему воздушным.

Время приготовления: 30-40 мин. (без учета подготовки мака и набухания манки)

Категория: Завтрак / Десерт

Ингредиенты

  • Творог (нормальной жирности)
  • Яйца
  • Сахар
  • Ванильный сахар
  • Манная крупа
  • Мак кондитерский
  • Сметана
  • Варенье
  • Соль
  • Молоко (для замачивания мака)

Приготовление

Шаг 1. Промойте мак. Доведите молоко до кипения, залейте им мак в миске, накройте крышкой и оставьте на 30 минут. Затем откиньте мак на сито с мелкими ячейками, чтобы стекла жидкость.

Шаг 2. Взбейте яйца миксером или венчиком до пышности. Добавьте сахар и ванильный сахар, еще раз взбейте массу.

Шаг 3. Добавьте творог в яичную смесь и тщательно перемешайте до однородности, чтобы не осталось комочков.

Шаг 4. Всыпьте манную крупу и добавьте щепотку соли. Перемешайте и оставьте массу на 10 минут для набухания манки.

Шаг 5. Разделите творожную массу на две равные части. В одну часть добавьте подготовленный мак и перемешайте, вторая часть остается белой.

Шаг 6. Застелите круглую форму пекарской бумагой и смажьте её маслом. Выкладывайте массу поочередно: полоса с маком, затем белая полоса. Сверху нанесите узоры с помощью острия ножа.

Шаг 7. Разогрейте духовку до 180 °С. Поставьте форму на средний уровень и выпекайте 30-40 минут.

Шаг 8. Дайте запеканке немного остыть. Нарежьте порционно и подавайте со сметаной и вареньем.

Чтобы сделать вкус более сложным, я иногда добавляю в массу тертую цедру лимона или апельсина. Также в белую часть теста можно подмешать изюм или курагу — это добавит сладости и приятной текстуры. Важно понимать, что жирность творога напрямую влияет на итоговый результат: чем жирнее продукт, тем более сливочным и сочным получится блюдо.

"Для достижения идеальной структуры запеканки рекомендуется использовать творог с однородной консистенцией. Если продукт слишком зернистый, протирание через сито или использование блендера поможет избежать расслоения массы при выпекании", — подчеркнула повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

Экспертная проверка: повар столовой или кафе Людмила Кравцова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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