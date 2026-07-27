Бархатный творог и маковый узор: запеканка, которая в холодном виде затмит любой чизкейк

Когда хочется чего-то более существенного, чем обычный сырник, но полноценный торт печь лень, я готовлю творожную запеканку с маком. Она получается плотной, но нежной, а в холодном виде напоминает чизкейк. Это отличный вариант для семейного завтрака, когда нужно накормить всех сытно и быстро.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain творожная запеканка с маком

Однажды я решила сэкономить время и не стала протирать творог через сито, просто перемешав его вилкой. В итоге запеканка вышла с крупинками, что совсем изменило текстуру. С тех пор я всегда трачу лишние десять минут на сито, чтобы десерт был по-настоящему воздушным.

Время приготовления: 30-40 мин. (без учета подготовки мака и набухания манки)

Категория: Завтрак / Десерт

Ингредиенты

Творог (нормальной жирности)

Яйца

Сахар

Ванильный сахар

Манная крупа

Мак кондитерский

Сметана

Варенье

Соль

Молоко (для замачивания мака)

Приготовление

Шаг 1. Промойте мак. Доведите молоко до кипения, залейте им мак в миске, накройте крышкой и оставьте на 30 минут. Затем откиньте мак на сито с мелкими ячейками, чтобы стекла жидкость.

Шаг 2. Взбейте яйца миксером или венчиком до пышности. Добавьте сахар и ванильный сахар, еще раз взбейте массу.

Шаг 3. Добавьте творог в яичную смесь и тщательно перемешайте до однородности, чтобы не осталось комочков.

Шаг 4. Всыпьте манную крупу и добавьте щепотку соли. Перемешайте и оставьте массу на 10 минут для набухания манки.

Шаг 5. Разделите творожную массу на две равные части. В одну часть добавьте подготовленный мак и перемешайте, вторая часть остается белой.

Шаг 6. Застелите круглую форму пекарской бумагой и смажьте её маслом. Выкладывайте массу поочередно: полоса с маком, затем белая полоса. Сверху нанесите узоры с помощью острия ножа.

Шаг 7. Разогрейте духовку до 180 °С. Поставьте форму на средний уровень и выпекайте 30-40 минут.

Шаг 8. Дайте запеканке немного остыть. Нарежьте порционно и подавайте со сметаной и вареньем.

Чтобы сделать вкус более сложным, я иногда добавляю в массу тертую цедру лимона или апельсина. Также в белую часть теста можно подмешать изюм или курагу — это добавит сладости и приятной текстуры. Важно понимать, что жирность творога напрямую влияет на итоговый результат: чем жирнее продукт, тем более сливочным и сочным получится блюдо.

"Для достижения идеальной структуры запеканки рекомендуется использовать творог с однородной консистенцией. Если продукт слишком зернистый, протирание через сито или использование блендера поможет избежать расслоения массы при выпекании", — подчеркнула повар столовой или кафе Людмила Кравцова.