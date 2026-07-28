Не сладость, а сливочное облако: творожный пирог с чесноком удивит нежной начинкой

Бывают дни, когда хочется чего-то основательного на ужин, но стоять у плиты часами нет ни сил, ни желания. В такие моменты меня выручает готовое слоеное тесто — настоящий спасательный круг для домашнего кулинара. Этот пирог получается необычным: он не сладкий, а закусочный, с ярким ароматом зелени и чеснока.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с творогом и укропом

Однажды я попыталась сэкономить и взяла творог с растительными жирами, но результат меня разочаровал — начинка не держала форму и имела странный привкус. С тех пор я строго слежу за составом продукта. Хороший творог делает текстуру кремовой, а вкус — чистым и насыщенным.

Температура выпекания: 180 °С Время выпекания: 45 минут

Ингредиенты

Тесто слоеное бездрожжевое;

Творог 11%;

Сливки 33% (классические);

Яйцо куриное;

Укроп;

Чеснок;

Паприка сладкая молотая;

Яйцо куриное (желток);

Перец чёрный молотый;

Соль.

Приготовление

Шаг 1. Подготовьте тесто. Переложите его из морозилки в холодильник накануне вечером. Медленная разморозка поможет сохранить правильную слоеную структуру.

Шаг 2. Подготовьте зелень и специи. Укроп вымойте, обсушите, удалите жесткие стебли и очень мелко нарежьте веточки. Очищенный чеснок порубите и смешайте с укропом.

Шаг 3. Сделайте творожную основу. Пробейте творог погружным блендером до однородности, затем влейте сливки и снова взбейте блендером. Отдельно взбейте миксером яйца с солью (примерно неполная ч. л. или по вкусу).

Шаг 4. Смешайте начинку. Соедините творожную массу с яйцами, добавьте паприку, черный перец, укроп и чеснок. Тщательно перемешайте всё лопаткой.

Шаг 5. Подготовьте форму. Разогрейте духовку до 180 °С. Слегка раскатайте тесто и вырежьте круг для формы диаметром 22-24 см так, чтобы тесто закрывало дно и стенки с запасом в 1 см.

Шаг 6. Соберите пирог. Выложите тесто в форму, распределите начинку и разровняйте её. Края теста заверните внутрь, прикрывая начинку. Смажьте бортики желтком, предварительно взбитым с водой.

Шаг 7. Выпекайте пирог 45 минут до золотистого цвета начинки. После выпекания обязательно дайте блюду полностью остыть в форме — это нужно, чтобы начинка стабилизировалась и пирог было удобно резать на порции.

Особое внимание при приготовлении стоит уделить консистенции творога. Если он слишком зернистый, пирог может получиться неоднородным.

"Важно использовать именно погружной блендер для творога, так как это позволяет добиться структуры крема. Именно однородность основы в сочетании с жирными сливками обеспечивает ту самую нежную текстуру, которая не оседает после остывания", — объяснила повар кафе Людмила Кравцова.

Кулинарная подсказка: чтобы бортики пирога получились более глянцевыми и румяными, добавьте в желток буквально чайную ложку теплой воды — это сделает смазку более текучей и равномерной.