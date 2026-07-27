Бархатный молочный слой и пряный фарш: секреты идеальной кукурузной запеканки

Запеканки дают возможность приготовить сразу несколько порций на неделю вперед. Если полностью остудить блюдо прямо в форме и убрать в морозилку, в нужный день останется только разогреть его в духовке. Это особенно выручает в те дни, когда нет сил стоять у плиты.
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Запеканка
Запеканка с мясным рагу и полентой
Это блюдо привлекает своей подачей: кружочки из кукурузной крупы выкладываются поверх мяса внахлест, напоминая черепицу. Благодаря молоку полента получается нежной, а мясная основа — насыщенной.
Температура запекания: 180 °C
Время в духовке: около 30 минут
Ингредиенты
говяжий фарш — 500 г
лук — 1 шт.
морковь — 2 шт.
томатная паста — 2 ст. л.
соль — 1 ч. л.
перец — 1 ч. л.
специи (например, паприка) — 1 ч. л.
полента (кукурузная крупа) — 200 г
молоко — 200 мл
сливочное масло — 1 ст. л.
твердый сыр (по желанию) — 100 г
Приготовление
Нарежьте лук и морковь мелкими кубиками.
Обжарьте фарш на сковороде до появления золотистого цвета. Добавьте овощи и томатную пасту, тушите всё вместе около 10 минут.
Влейте молоко и всыпьте специи. Варите еще 15 минут, пока соус не загустеет и не обволочет мясо.
Смешайте поленту с молоком и варите на слабом огне до загустения массы.
Переложите мясную начинку в форму, а сверху распределите кукурузную кашу слоями.
Запекайте при 180 °C около 30 минут. Перед подачей можно посыпать тертым сыром для румяной корочки.
При обжаривании овощей и фарша сковороду не стоит переполнять: в противном случае мясо начнет выделять слишком много жидкости и будет тушиться вместо того, чтобы подрумяниться.