Бархатный молочный слой и пряный фарш: секреты идеальной кукурузной запеканки

Запеканки дают возможность приготовить сразу несколько порций на неделю вперед. Если полностью остудить блюдо прямо в форме и убрать в морозилку, в нужный день останется только разогреть его в духовке. Это особенно выручает в те дни, когда нет сил стоять у плиты.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Запеканка

Запеканка с мясным рагу и полентой

Это блюдо привлекает своей подачей: кружочки из кукурузной крупы выкладываются поверх мяса внахлест, напоминая черепицу. Благодаря молоку полента получается нежной, а мясная основа — насыщенной.

Температура запекания: 180 °C

Время в духовке: около 30 минут

Ингредиенты

говяжий фарш — 500 г

лук — 1 шт.

морковь — 2 шт.

томатная паста — 2 ст. л.

соль — 1 ч. л.

перец — 1 ч. л.

специи (например, паприка) — 1 ч. л.

полента (кукурузная крупа) — 200 г

молоко — 200 мл

сливочное масло — 1 ст. л.

твердый сыр (по желанию) — 100 г

Приготовление

Нарежьте лук и морковь мелкими кубиками. Обжарьте фарш на сковороде до появления золотистого цвета. Добавьте овощи и томатную пасту, тушите всё вместе около 10 минут. Влейте молоко и всыпьте специи. Варите еще 15 минут, пока соус не загустеет и не обволочет мясо. Смешайте поленту с молоком и варите на слабом огне до загустения массы. Переложите мясную начинку в форму, а сверху распределите кукурузную кашу слоями. Запекайте при 180 °C около 30 минут. Перед подачей можно посыпать тертым сыром для румяной корочки.

При обжаривании овощей и фарша сковороду не стоит переполнять: в противном случае мясо начнет выделять слишком много жидкости и будет тушиться вместо того, чтобы подрумяниться.