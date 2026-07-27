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Бархатный молочный слой и пряный фарш: секреты идеальной кукурузной запеканки

Еда

Запеканки дают возможность приготовить сразу несколько порций на неделю вперед. Если полностью остудить блюдо прямо в форме и убрать в морозилку, в нужный день останется только разогреть его в духовке. Это особенно выручает в те дни, когда нет сил стоять у плиты.

Запеканка
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Запеканка

Запеканка с мясным рагу и полентой

Это блюдо привлекает своей подачей: кружочки из кукурузной крупы выкладываются поверх мяса внахлест, напоминая черепицу. Благодаря молоку полента получается нежной, а мясная основа — насыщенной.

Температура запекания: 180 °C

Время в духовке: около 30 минут

Ингредиенты

  • говяжий фарш — 500 г
  • лук — 1 шт.
  • морковь — 2 шт.
  • томатная паста — 2 ст. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • перец — 1 ч. л.
  • специи (например, паприка) — 1 ч. л.
  • полента (кукурузная крупа) — 200 г
  • молоко — 200 мл
  • сливочное масло — 1 ст. л.
  • твердый сыр (по желанию) — 100 г

Приготовление

  1. Нарежьте лук и морковь мелкими кубиками.
  2. Обжарьте фарш на сковороде до появления золотистого цвета. Добавьте овощи и томатную пасту, тушите всё вместе около 10 минут.
  3. Влейте молоко и всыпьте специи. Варите еще 15 минут, пока соус не загустеет и не обволочет мясо.
  4. Смешайте поленту с молоком и варите на слабом огне до загустения массы.
  5. Переложите мясную начинку в форму, а сверху распределите кукурузную кашу слоями.
  6. Запекайте при 180 °C около 30 минут. Перед подачей можно посыпать тертым сыром для румяной корочки.

При обжаривании овощей и фарша сковороду не стоит переполнять: в противном случае мясо начнет выделять слишком много жидкости и будет тушиться вместо того, чтобы подрумяниться.

Экспертная проверка:

повар столовой или кафе Людмила Кравцова

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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