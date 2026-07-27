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Тонкие блинчики с карамелизированными абрикосами: особенности приготовления

Еда

Этот десерт привлекает меня сочетанием почти прозрачных блинчиков и ярких фруктов в густом сиропе. Секрет здесь в правильной консистенции теста и подготовке абрикосов: они должны стать мягкими, но не превратиться в кашу, чтобы сохранить аккуратный вид при подаче.

Блинчики с маслом и сиропом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Блинчики с маслом и сиропом

Ингредиенты

  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — по вкусу
  • Соль — щепотка
  • Молоко — по вкусу
  • Мука — по вкусу
  • Сливочное масло — по вкусу
  • Абрикосы — по вкусу
  • Коричневый сахар — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Разбейте в миску яйцо, добавьте сахар и соль. Влейте половину молока и взбейте массу ручным венчиком до однородности.

Шаг 2. Всыпьте просеянную муку. Тщательно размешайте, чтобы исчезли комочки, после чего введите оставшееся молоко и растопленное сливочное масло. Тесто должно получиться жидким, по консистенции напоминающим жирные сливки.

Шаг 3. Оставьте тесто отдохнуть на 20-30 минут. Это необходимо, чтобы клейковина расслабилась, тогда блинчики станут эластичными и не будут рваться при переворачивании. Если за это время масса слишком загустела, добавьте немного молока.

Шаг 4. Разогрейте сковороду (диаметром 24 см), смажьте её маслом кистью. Налейте половник теста и распределите его тонким слоем, наклоняя сковороду. Выпекайте около минуты, пока края не начнут подсыхать, затем переверните и подрумяньте вторую сторону. Приготовьте 4 таких блина.

Шаг 5. Подготовьте абрикосы: вымойте, просушите и удалите косточки. Разрежьте плоды вдоль на дольки, стараясь не делать их слишком тонкими, чтобы они не разварились при жарке.

Шаг 6. На сухую сковороду высыпьте коричневый сахар. Прогрейте его на среднем огне до превращения в янтарный сироп. Добавьте кусочек сливочного масла и выложите фрукты.

Шаг 7. Карамелизируйте абрикосы в течение 2-3 минут, периодически встряхивая сковороду. Процесс завершен, когда дольки покроются глянцевым блеском и слегка размягчатся, но всё ещё будут держать форму.

Шаг 8. Сложите каждый блинчик треугольником вчетверо и выложите на тарелку. Сверху поместите по 2-3 кусочка абрикосов и полейте теплым сиропом, оставшимся на сковороде.

От автора: Я всегда выбираю плотные спелые абрикосы. Если взять перезрелые плоды, они моментально теряют форму в карамели и превращаются в джем, что портит общую подачу блюда.

Почему это работает: Отдых теста перед выпечкой позволяет муке полностью впитать жидкость. Благодаря этому структура блинчиков становится более однородной, а сами они получаются тонкими и нежными.

Повар Людмила Кравцова отмечает, что при приготовлении карамели важно не перегреть сахар до темно-коричневого цвета, иначе десерт приобретет излишнюю горечь, которая перекроет вкус фруктов.

Экспертная проверка:
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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