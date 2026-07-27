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Как приготовить наваристый бульон для застывания куриного заливного

Еда

Это заливное привлекает меня тем, что в отличие от классического холодца оно получается более легким, а добавление бадьяна и имбиря придает курице неожиданный, глубокий аромат. Главный секрет здесь — качественный наваристый бульон из костных частей, который застывает самостоятельно без использования желатина.

Праздничное куриное заливное с овощами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Праздничное куриное заливное с овощами

Время приготовления: 2 часа

Дополнительное время: 10 часов

Количество порций: 6

Ингредиенты

  • небольшие филе куриной грудки — 8 шт.
  • лук-порей — 1 шт.
  • чеснок — 4 зубчика
  • бадьян — 4 звездочки
  • растительное масло
  • соль
  • свежемолотый черный перец

Для бульона:

  • куриные остовы, шеи, лапы, крылья — 2 кг
  • шалот — 2 шт.
  • чеснок — 1 головка
  • свежий корень имбиря — 2 см
  • бадьян — 3 звездочки
  • соль

Приготовление

Шаг 1. Положите промытые каркасы, крылья, шеи и лапы в большую кастрюлю. Залейте водой так, чтобы она покрывала мясо на три пальца. Доведите до кипения на среднем огне и снимите пену.

Шаг 2. Добавьте в кастрюлю бадьян и имбирь, разрезанный на четыре части. Следом отправьте туда неочищенные зубчики чеснока и лук-шалот. Варите на минимальном огне от 5 до 6 часов. За это время бульон станет насыщенным и приобретет необходимую плотность.

Шаг 3. Подготовьте филе: натрите его солью и перцем, накройте пленкой и оставьте на 30 минут. Готовый бульон процедите через сито или марлю, верните в кастрюлю, приправьте солью и добавьте грудку. Доведите до кипения на слабом огне.

Шаг 4. Снимите пену и варите филе 10 минут. Оставьте мясо остывать прямо в жидкости — так оно останется более нежным, а бульон дополнительно насытится соками мяса. После этого снова процедите жидкость.

Шаг 5. Нарежьте порей кольцами толщиной 1 см, промойте и обсушите. Чеснок разрежьте вдоль и удалите сердцевину. Разогрейте в сковороде с толстым дном масло и обжаривайте порей на слабом огне по 5 минут с каждой стороны до мягкости. Добавьте чеснок и готовьте еще 10 минут, пока овощи не станут золотистыми.

Шаг 6. Достаньте филе из бульона и нарежьте на порционные кусочки. Аккуратно распределите мясо по формочкам. Залейте содержимое бульоном с обжаренными овощами и уберите в холодильник минимум на 10 часов до полного застывания.

От автора: Чтобы блюдо выглядело празднично, я раскладываю в формочки вместе с мясом половинки перепелиных яиц или несколько горошин зеленого горошка. Бадьян также можно оставить в качестве декоративного элемента, положив одну звездочку на дно каждой формы.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что при приготовлении наваристого бульона крайне важно поддерживать минимальный огонь: жидкость не должна сильно кипеть, иначе она станет мутной и потеряет прозрачность.

Почему это работает: Плотность заливного обеспечивается за счет длительной варки куриных лап, шеи и остовов. В этих частях содержится большое количество коллагена, который при медленном томлении переходит в желатин, позволяя бульону застыть без сторонних добавок.
Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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