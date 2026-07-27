Как приготовить наваристый бульон для застывания куриного заливного

Это заливное привлекает меня тем, что в отличие от классического холодца оно получается более легким, а добавление бадьяна и имбиря придает курице неожиданный, глубокий аромат. Главный секрет здесь — качественный наваристый бульон из костных частей, который застывает самостоятельно без использования желатина.
Время приготовления: 2 часа
Дополнительное время: 10 часов
Количество порций: 6
Для бульона:
Шаг 1. Положите промытые каркасы, крылья, шеи и лапы в большую кастрюлю. Залейте водой так, чтобы она покрывала мясо на три пальца. Доведите до кипения на среднем огне и снимите пену.
Шаг 2. Добавьте в кастрюлю бадьян и имбирь, разрезанный на четыре части. Следом отправьте туда неочищенные зубчики чеснока и лук-шалот. Варите на минимальном огне от 5 до 6 часов. За это время бульон станет насыщенным и приобретет необходимую плотность.
Шаг 3. Подготовьте филе: натрите его солью и перцем, накройте пленкой и оставьте на 30 минут. Готовый бульон процедите через сито или марлю, верните в кастрюлю, приправьте солью и добавьте грудку. Доведите до кипения на слабом огне.
Шаг 4. Снимите пену и варите филе 10 минут. Оставьте мясо остывать прямо в жидкости — так оно останется более нежным, а бульон дополнительно насытится соками мяса. После этого снова процедите жидкость.
Шаг 5. Нарежьте порей кольцами толщиной 1 см, промойте и обсушите. Чеснок разрежьте вдоль и удалите сердцевину. Разогрейте в сковороде с толстым дном масло и обжаривайте порей на слабом огне по 5 минут с каждой стороны до мягкости. Добавьте чеснок и готовьте еще 10 минут, пока овощи не станут золотистыми.
Шаг 6. Достаньте филе из бульона и нарежьте на порционные кусочки. Аккуратно распределите мясо по формочкам. Залейте содержимое бульоном с обжаренными овощами и уберите в холодильник минимум на 10 часов до полного застывания.
От автора: Чтобы блюдо выглядело празднично, я раскладываю в формочки вместе с мясом половинки перепелиных яиц или несколько горошин зеленого горошка. Бадьян также можно оставить в качестве декоративного элемента, положив одну звездочку на дно каждой формы.
Повар Людмила Кравцова напоминает, что при приготовлении наваристого бульона крайне важно поддерживать минимальный огонь: жидкость не должна сильно кипеть, иначе она станет мутной и потеряет прозрачность.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.