Этот торт я ценю за контраст текстур: хрустящее шоколадное основание и сочная, почти кремовая ягода. Главный плюс в том, что духовку включать не нужно, поэтому десерт особенно актуален в летний зной.
Шаг 1. Наломайте горький шоколад и растопите его на водяной бане. Мешайте до тех пор, пока масса не станет жидкой, блестящей и однородной, затем снимите емкость с огня.
Шаг 2. Всыпьте в шоколад воздушный рис. Тщательно перемешайте лопаткой — важно, чтобы каждая крупинка обволоклась глазурью, тогда основа получится равномерно хрустящей.
Шаг 3. Застелите круглую форму пищевой пленкой так, чтобы края выходили за бортики. Выложите смесь и плотно прижмите её ложкой к дну. Оставьте в холодильнике на сорок минут для стабилизации.
Шаг 4. Промойте черешню прохладной водой и обязательно обсушите бумажным полотенцем, чтобы лишняя влага не разбавила сироп. Удалите косточки из ягод.
Шаг 5. В ковшике соедините кукурузный крахмал, корицу и большую часть сахара (оставьте около 1,5 ст. л. для финального слоя). Влейте апельсиновый сок и варите на минимальном огне четыре минуты, постоянно помешивая венчиком до загустения.
Шаг 6. Добавьте в сироп ягоды черешни. Томите массу еще пять минут на слабом огне. Снимите с плиты и дайте начинке полностью остыть до комнатной температуры.
Шаг 7. Переложите ягодную массу на застывший корж, присыпьте остатками сахара и уберите в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей выложите сверху взбитые сливки.
От автора: Я рекомендую выкладывать сливки непосредственно перед подачей на стол. Если сделать это заранее, они могут начать оседать или впитать влагу из ягодного слоя.
Повар Людмила Кравцова напоминает, что при работе с крахмалом в соусе важно постоянно перемешивать массу: если оставить её без контроля, на дне могут образоваться комочки, которые будет сложно разбить в готовом сиропе.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.