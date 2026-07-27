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Как приготовить торт с хрустящим основанием из воздушного риса

Еда

Этот торт я ценю за контраст текстур: хрустящее шоколадное основание и сочная, почти кремовая ягода. Главный плюс в том, что духовку включать не нужно, поэтому десерт особенно актуален в летний зной.

Шоколадно-апельсиновый торт с глазурью
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадно-апельсиновый торт с глазурью

Ингредиенты

  • Черешня
  • Шоколад горький
  • Сахар-песок
  • Воздушный рис
  • Крахмал кукурузный
  • Корица молотая
  • Апельсиновый сок
  • Сливки взбитые

Приготовление

Шаг 1. Наломайте горький шоколад и растопите его на водяной бане. Мешайте до тех пор, пока масса не станет жидкой, блестящей и однородной, затем снимите емкость с огня.

Шаг 2. Всыпьте в шоколад воздушный рис. Тщательно перемешайте лопаткой — важно, чтобы каждая крупинка обволоклась глазурью, тогда основа получится равномерно хрустящей.

Шаг 3. Застелите круглую форму пищевой пленкой так, чтобы края выходили за бортики. Выложите смесь и плотно прижмите её ложкой к дну. Оставьте в холодильнике на сорок минут для стабилизации.

Шаг 4. Промойте черешню прохладной водой и обязательно обсушите бумажным полотенцем, чтобы лишняя влага не разбавила сироп. Удалите косточки из ягод.

Шаг 5. В ковшике соедините кукурузный крахмал, корицу и большую часть сахара (оставьте около 1,5 ст. л. для финального слоя). Влейте апельсиновый сок и варите на минимальном огне четыре минуты, постоянно помешивая венчиком до загустения.

Шаг 6. Добавьте в сироп ягоды черешни. Томите массу еще пять минут на слабом огне. Снимите с плиты и дайте начинке полностью остыть до комнатной температуры.

Шаг 7. Переложите ягодную массу на застывший корж, присыпьте остатками сахара и уберите в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей выложите сверху взбитые сливки.

От автора: Я рекомендую выкладывать сливки непосредственно перед подачей на стол. Если сделать это заранее, они могут начать оседать или впитать влагу из ягодного слоя.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что при работе с крахмалом в соусе важно постоянно перемешивать массу: если оставить её без контроля, на дне могут образоваться комочки, которые будет сложно разбить в готовом сиропе.

Почему это работает: Сочетание горького шоколада и кисловатого апельсинового сока уравновешивает общую сладость десерта, а воздушный рис создает структурный каркас, который не размокает под начинкой.
Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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