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Целый пучок ранней зелени, яйцо и сыр: готовим сытный заливной пирог без лишних хлопот

Еда

Главный секрет идеального заливного пирога заключается в балансе влажности начинки и плотности теста. Часто выпечка с зеленым луком проседает или остается сырой внутри из-за сока, который выделяет зелень при нагреве. Чтобы избежать этого, кулинары используют натуральный йогурт вместо жирной сметаны — это делает текстуру мякиша пористой, но упругой, а добавление тертого сыра в начинку "связывает“ компоненты, не давая им рассыпаться при нарезке. Такой завтрак из овощей и яиц готовится буквально за час, избавляя от необходимости долго возиться с дрожжами.

Пирог с зеленым луком и яйцом
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с зеленым луком и яйцом

Подготовка сочной начинки с сырным акцентом

Основа вкуса здесь — сочетание свежего зеленого лука и вареных яиц. Для рецепта потребуется 120 граммов лука, который нужно мелко нарезать. Яйца (2 штуки) предварительно отваривают вкрутую, остужают и натирают на крупной терке прямо в миску к зелени. В отличие от классических вариантов, где домашняя кухня опирается только на эти два продукта, здесь вводится 60 граммов тертого сыра. Сыр не только улучшает вкус, но и создает своеобразный каркас внутри пирога.

Секрет идеального теста на йогурте

Для основы смешиваются 3 сырых яйца, 220 мл натурального йогурта и соль. Использование йогурта — это отличный кулинарный совет для тех, кто следит за легкостью блюд. Муку (7 столовых ложек) соединяют с чайной ложкой разрыхлителя и постепенно вводят в жидкую смесь. Тесто должно получится по консистенции как густая сметана, без комочков. Правильная раскатка перед жаркой здесь не нужна, так как метод приготовления — наливной.

"Очень важно просеивать муку вместе с разрыхлителем. Это насыщает смесь кислородом, благодаря чему даже тяжелая сырная начинка не осадит тесто, и пирог выйдет воздушным“, — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Сборка и температурный режим выпекания

Форму для выпечки необходимо тщательно смазать маслом. Процесс напоминает сборку лазаньи: сначала выливается ровно половина теста, затем распределяется вся начинка, которая сверху закрывается оставшейся массой. Овощные заготовки в данном случае не требуются — всё используется в свежем виде. Духовку прогревают до 180—200 градусов.

"Не торопитесь доставать пирог сразу после выключения духовки. Дайте ему постоять 10—15 минут при приоткрытой дверце. Так структура стабилизируется, и при нарезке кулинарный шедевр не потеряет форму“, — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Запекается блюдо 35—40 минут. Когда появится золотистая корочка, а зубочистка будет выходить сухой — пирог готов. Это универсальное блюдо на каждый день, которое одинаково вкусно и в горячем, и в холодном виде. Рекомендуется подавать его как самостоятельный рецепт из кабачков или других сезонных овощей, дополняя стаканом кефира или чаем.

Компонент Количество / Характеристика Роль в блюде
Зеленый лук 120 г Основной аромат и сочность
Йогурт натуральный 220 мл Легкая база для нежного теста
Яйца (в тесто / в начинку) 3 шт. / 2 шт. Сытность и плотность структуры
Сыр 60 г Связующий агент и пикантность

Ответы на популярные вопросы о заливных пирогах

Можно ли использовать сметану вместо йогурта?

Да, сметану использовать можно, но учитывайте, что она жирнее. Тесто получится более плотным и „тяжелым“. Для сохранения легкости лучше выбирать сметану 10—15 % жирности.

Не будет ли пирог мокрым из-за обилия лука?

Нет, если соблюдены пропорции муки и добавлен сыр. Сыр впитывает часть влаги при плавлении, а йогуртовое тесто хорошо пропекается, удерживая начинку внутри.

Какой сыр лучше всего подходит для этого рецепта?

Идеально подойдут полутвердые сорта типа „Российского“ или „Гауды“. Они хорошо плавятся и имеют нейтральный вкус, который не перебивает свежесть лука.

Можно ли приготовить такой пирог в мультиварке?

Да, в режиме „Выпечка“ приготовление займет около 50—60 минут. Однако хрустящей корочки сверху, как в духовке, не получится — пирог будет более бледным сверху.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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