Острый соус, хрустящие огурчики и много мяса: сытный рецепт грузинской солянки

Солянка по-грузински — это не привычный суп, а густое второе блюдо, где нежная телятина томится в насыщенной томатной заливке с пикантными солеными огурцами. Главный секрет аутентичного вкуса кроется в балансе остроты аджики и свежести кинзы, что превращает обычный обед в настоящий гастрономический праздник. В отличие от русской классики, здесь не используются копчености, зато обилие пряностей и особая техника нарезки овощей делают это угощение идеальным дополнением к свежему хлебу и сыру.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грузинская солянка

Особенности грузинской солянки

Многие привыкли, что солянка — это первое блюдо с лимоном и маслинами. Однако в Грузии этот термин описывает совершенно иную технику. По сути, это богатое пряностями мясо, которое напоминает традиционные соусы своей консистенцией и глубиной вкуса. Основой выступает качественная говядина или телятина, которая проходит два этапа обработки: быструю обжарку и длительное томление в томатах.

Что понадобится для приготовления

Для приготовления порции на четверых человек необходимо подготовить набор продуктов, который часто встречается в южных регионах. Если вы привыкли, что домашние котлеты требуют хлебного мякиша, то здесь для густоты используются только овощи и правильное уваривание соуса. Использование соленых (не маринованных!) огурцов обязательно — именно они дают характерную кислинку.

Ингредиент Количество Примечание Телячья вырезка 400—500 г Нарезать соломкой Помидоры в собственном соку 700 г Измельчить в блендере Соленые огурцы 3 шт. Бочкового посола Аджика 1 ст. л. Острая, настоящая Зелень кинзы 1 пучок Свежая, ароматная

Важно помнить, что баланс соли в блюде регулируется в самом конце, так как огурцы и аджика уже содержат ее в достаточном количестве. Добавление кайенского перца или другой остроты должно быть дозированным, чтобы не перебить вкус мяса.

Пошаговая инструкция

Начинаем с подготовки телятины. Ее нужно нарезать аккуратной соломкой поперек волокон. На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем мясо до румяной корочки, а затем убавляем огонь и тушим до мягкости. В это время готовим соус: помидоры протираем в блендере, а лук шинкуем тонкими перьями.

"Секрет правильной подливы в том, чтобы томатная паста и аджика прогрелись вместе с мясом еще до добавления основной массы помидоров. Это раскроет эфирные масла специй и уберет сырой привкус пасты“, — объяснил в интервью Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Когда мясо готово, добавляем к нему лук, аджику и томатную пасту. Следом вливаем измельченные консервированные томаты. Огурцы режем такой же соломкой, как и вырезку, и отправляем в сковороду. Всыпаем острый красный перец и нарезанную зелень молодого чеснока. Завершающий штрих — пучок мелко нарубленной кинзы. После добавления зелени блюдо должно потомиться еще 10 минут под крышкой.

С чем подавать блюдо

Грузинская солянка — это самодостаточное угощение, которое не требует сложного гарнира вроде пасты или крупы. Лучше всего она сочетается с традиционным хлебом, который можно макать в густую пряную подливу. Мастерство пекаря в данном случае играет важную роль, так как корочка должна быть хрустящей, а мякиш — пористым.

"Если вы хотите удивить гостей, подайте к солянке домашний сыр и побольше свежей зелени: рейхана, тархуна или петрушки. Это создаст необходимый контраст с горячим и острым мясом“, — добавил эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы о грузинской солянке

Можно ли использовать говядину вместо телятины?

Да, но время тушения увеличится в 1,5—2 раза. Говядину нужно томить до тех пор, пока она не начнет распадаться на волокна при нажатии вилкой.

Чем заменить кинзу, если не нравится ее вкус?

Хотя кинза — база этого блюда, ее можно заменить смесью петрушки и базилика. Однако вкус при этом станет менее характерным для кавказской кухни.

Нужно ли снимать кожуру с огурцов?

Если кожица у огурцов жесткая или толстая, ее лучше очистить. В идеале соломка огурца должна практически растворяться в соусе по текстуре.

Как отрегулировать густоту солянки?

Если соус кажется слишком жидким, снимите крышку и выпарите лишнюю влагу на сильном огне за 5 минут до конца приготовления.

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