Бархат в кастрюле за полчаса: три быстрых сливочных супа, которые согреют всю семью

Секрет быстрого и сытного обеда кроется в отказе от длительной варки мясных костей. Вместо классического бульона, на который уходит несколько часов, можно использовать технику "сырной основы". Плавленый сыр не просто заменяет мясной навар, но и создает бархатистую, сливочную текстуру, которая идеально сочетается с фрикадельками, копченостями или грибами.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Крем-суп

Сливочный суп с фрикадельками за 30 минут

Этот рецепт — классика домашней кухни, когда нужно накормить семью быстро и вкусно. Фрикадельки готовятся мгновенно, а сырная база делает суп по-настоящему согревающим. В отличие от тяжелых блюд, такой вариант получается легким, но при этом питательным. Если вы любите необычные сочетания в кулинарии, посмотрите, как фарш без мякиша с добавлением творога меняет представление о мягкости мясных изделий.

Ингредиенты:

Вода — около 2 л;

Фрикадельки (любой фарш) — 400-500 г;

Плавленый сыр — 3-4 ст. л.;

Картофель — 3-4 шт.;

Лук и морковь — по 1 шт.;

Соль, черный перец, зелень — по вкусу.

Приготовление начинается с пассеровки овощей. Лук и морковь нужно слегка обжарить до золотистого цвета. Переложите их в кастрюлю, добавьте нарезанный кубиками картофель и залейте водой. Варите до состояния полуготовности овощей, после чего аккуратно опустите фрикадельки. Через 15 минут, когда мясо будет готово, введите плавленый сыр и тщательно перемешайте до полного растворения.

"Чтобы фрикадельки сохранили форму и не сделали суп мутным, бросайте их только в кипящую воду. Плавленый сыр лучше брать в ванночках, он расходится быстрее и дает более нежную консистенцию", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Вариант с охотничьими колбасками: максимум аромата

Охотничьи колбаски — идеальный "ускоритель" вкуса. Они заменяют копченую грудинку и придают супу характерный пикантный оттенок. Весь процесс занимает не более получаса, так как копчености уже готовы к употреблению и требуют лишь прогрева. Такой подход напоминает методику, когда малосольные огурцы с горчицей готовятся за считанные часы благодаря правильной обработке.

Ингредиенты:

Вода — 2 л;

Охотничьи колбаски — 200-300 г;

Картофель — 4 шт.;

Плавленый сыр — 3-4 ст. л.;

Лук и морковь — по 1 шт.;

Специи и зелень.

Секрет вкуса здесь в обжарке. Используйте кастрюлю с толстым дном: сначала припустите в ней овощи, затем добавьте нарезанные кружочками колбаски. Дайте жиру слегка вытопиться, а колбаскам — подрумяниться. Только после этого закладывайте картофель и заливайте воду. Варите до мягкости картофеля, в конце добавьте сыр и зелень.

"Копчености сами по себе достаточно соленые, поэтому солите суп в самый последний момент, после того как растворите сыр. Иначе велик риск испортить блюдо", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Копченая курица и грибы: ресторанный вкус на домашней кухне

Сочетание курицы и грибов — беспроигрышный вариант для сливочного соуса или супа. Копченое мясо птицы дает глубокий аромат, а шампиньоны — приятную текстуру. Такой суп можно подать даже гостям, особенно если дополнить его хрустящими элементами. Кстати, к такому обеду отлично подойдут кабачки с сырной шапочкой, которые готовятся в духовке параллельно с супом.

Ингредиенты:

Копченая курица — 250-300 г;

Шампиньоны — 250 г;

Картофель — 4 шт.;

Лук, морковь — по 1 шт.;

Плавленый сыр — 3 ст. л.;

Сухарики и укроп — для подачи.

Начните с обжарки лука и моркови. Добавьте к ним нарезанные пластинками шампиньоны и томите около 10 минут, пока не уйдет лишняя влага. Затем введите измельченную курицу и картофель. Залейте продукты водой. Когда картофель станет мягким, вмешайте сыр. Подавайте с горстью домашних сухариков — это придаст блюду законченный вид.

Основа супа Главный акцент Рекомендация по подаче Фрикадельки Нежный мясной вкус Свежая петрушка Охотничьи колбаски Пикантное копчение Зеленый лук Курица и грибы Сливочный аромат Пшеничные сухарики

"Для грибного варианта шампиньоны лучше обжаривать до уверенной румяной корочки. Это значительно усиливает грибной аромат, который в сливочной среде раскрывается максимально ярко", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о быстрых супах

Можно ли использовать твердый сыр вместо плавленого?

Твердый сыр плохо растворяется в бульоне и может осесть на дно "резиновым" комком. Для однородной сливочной текстуры подходят только мягкие плавленые сыры или жирные сливки.

Как сделать суп более густым?

Часть картофеля можно размять толкушкой прямо в кастрюле в конце варки. Это даст дополнительную густоту без добавления муки или крахмала.

Сколько времени может храниться такой суп?

Сливочные супы с сыром лучше есть свежими. При повторном разогреве текстура может немного измениться, поэтому рекомендуется хранить их в холодильнике не более 24 часов.

Можно ли добавить крупу для сытности?

Да, в сливочные супы отлично вписывается рис или мелкие макаронные изделия (звездочки, вермишель). Однако помните, что макароны при хранении сильно разбухают.

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