Витаминный микс в морозилке: заготовка из собственных овощей зимой спасёт меню и кошелёк

Чтобы зимой не тратить драгоценное время на чистку и нарезку овощей, стоит заранее подготовить домашнюю смесь. Главный секрет успеха кроется в удалении лишней влаги перед заморозкой: если убрать сок из кабачков, овощи не превратятся в безвкусную кашу, а сохранят свою форму и аппетитную текстуру после приготовления. Такая полуфабрикатная заготовка обойдется кратно дешевле покупных смесей, к тому же вы будете уверены в качестве каждого ингредиента.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Овощная смесь

Как подготовить правильную овощную смесь

Для создания универсальной базы вам понадобятся: один крупный кабачок, два сладких перца, одна крупная луковица, одна морковь, пять зубчиков чеснока и 150 граммов зеленого горошка (подойдет как свежий, так и качественный замороженный). Нарежьте кабачок кубиками размером в 1 см — если кожица не жесткая, снимать ее не нужно. Очистите перец, превратите его в кубики, измельчите лук, нашинкуйте морковь соломкой или мелкими фрагментами, а чеснок мелко порубите.

"Главное правило при хранении овощей — минимизировать содержание воды. Если слить кабачковый сок сразу после нарезки, кусочки овощей при заморозке не смерзнутся в один монолитный ледяной ком, а останутся рассыпчатыми", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Смешайте подготовленные ингредиенты в объемной миске с зеленым горошком. Помните: качество продукта в тарелке напрямую зависит от способа упаковки. Разложите смесь в пакеты с застежкой или удобные контейнеры. Важно максимально выпустить воздух из упаковки, после чего придать ей плоскую форму и отправить в морозильную камеру. Это ускорит процесс промерзания и позволит эффективнее организовать пространство в морозилке — так же как при хранении овощей для пикника.

Технология приготовления замороженного блюда

Замороженные овощи — отличное решение для быстрого обеда. Применять их нужно "вслепую", без этапа разморозки: сразу выкладывайте в хорошо разогретую сковороду с маслом. Обжарка на сильном огне в течение 5-7 минут поможет запечатать вкус, а последующее добавление небольшого количества бульона или воды (и тушение еще 10-15 минут) довершит дело. Здесь этот метод работает так же точно, как и при приготовлении сочных мясных лепешек по восточным рецептам.

"Чтобы блюдо не получилось пресным, используйте соевый соус или томатную пасту в конце тушения. Это добавит глубины вкусу, которую обычно дают свежим овощам профессиональные приправы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт Мария Костина.

Как использовать овощной микс в повседневном меню

Такая заготовка отлично дополняет крупы: рис, булгур или гречку. Она также гармонирует с пастой, фасолью или картофелем. Частое использование подобных основ помогает разнообразить рацион, напоминая о необходимости правильно комбинировать текстуры в мясных блюдах. Не забывайте и о том, что смесь пригодится для супов или начинок — будь то голубцы, фаршированные перцы или домашние блинчики.

"Не стремитесь к максимальному размягчению при жарке. Слегка упругие овощи — это признак правильной обработки, который ценится в гастрономии так же высоко, как золотистая корочка при обжарке лесных грибов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru ресторатор Игорь Сафонов.

Ингредиент Способ обработки Кабачок Кубики 1 см, обязательно слить лишний сок Сладкий перец Кубики, удаление семян Морковь Мелкая соломка или кубики Чеснок Мелкая рубка ножом

Ответы на популярные вопросы о зимних заготовках

Можно ли заменить свежий горошек консервированным?

Нет, консервированный горошек не предназначен для заморозки и дальнейшей термообработки; после оттаивания он просто превратится в пюре. Используйте свежий или предварительно бланшированный замороженный продукт.

Как долго можно хранить такую смесь в морозилке?

Оптимальный срок хранения при температуре -18 °C составляет не более 6-8 месяцев. После этого овощи теряют свои вкусовые качества и витаминный состав.

Что делать, если смесь слиплась в один ком?

Значит, кабачки или перец были недостаточно просушены перед упаковкой. При готовке не пытайтесь разбить лед ножом — просто выложите всё содержимое в сковороду и сразу накройте крышкой, чтобы овощи прогрелись равномерно.

Можно ли добавить в смесь другие овощи, например, помидоры?

Помидоры содержат слишком много воды, что плохо сказывается на качестве рассыпчатой смеси. Лучше добавить их в блюдо непосредственно в процессе приготовления на сковороде.

Читайте также