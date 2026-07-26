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Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами

Еда

Забыть о брызгах раскаленного масла и необходимости отмывать сковороду после жарки овощей — мечта любой хозяйки. Вместо того чтобы стоять у плиты, карауля каждый кабачковый ломтик, можно доверить приготовление духовке. Оригинальный рецепт "по-провански" позволяет получить нежные, сочные овощи с ярким ароматом трав и аппетитной сырной корочкой, которая ничуть не уступает по вкусу традиционным гарнирам.

Кабачки с сыром
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кабачки с сыром

Техника приготовления кабачков в духовке

Для создания этого блюда достаточно выполнить несколько простых шагов. Овощи получаются легкими и отлично подходят как к мясным блюдам — например, если вы решили приготовить сочные котлеты в духовке, так и в качестве самостоятельной закуски. Сначала тщательно вымойте кабачок и нарежьте его на аккуратные кружочки толщиной около 1,5 см. Застелите противень пергаментом для выпечки и выложите овощные заготовки в один слой.

Приправьте кабачки солью и черным молотым перцем по вкусу, а затем слегка сбрызните растительным маслом. Отправьте противень в заранее разогретую до 180 °C духовку на 25 минут. Это время необходимо для того, чтобы кабачки прогрелись и стали мягкими, но не потеряли свою текстуру.

"Чтобы овощи не превратились в кашу, важно не передерживать их на первом этапе, ведь впереди еще запекание под сырной шапочкой", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Пока овощи запекаются, займитесь подготовкой сырной смеси. Натрите 150 г твердого сыра на мелкой терке, добавьте 3 пропущенных через пресс зубчика чеснока, 3 ст. л. сметаны и прованские травы. Перемешайте массу до однородности. Как только достанете противень из духовки, выложите на каждый кружочек примерно по чайной ложке ароматной смеси, распределяя ее по всей поверхности. Верните блюдо в духовку еще на 5 минут: сыр должен полностью расплавиться и слегка подрумяниться. Получится не хуже, чем в рецепте, где мясной фарш дополняют необычными элементами для особой сочности.

Необходимые продукты

Для приготовления блюда вам потребуются следующие ингредиенты:

Ингредиент Количество
Кабачок 1 шт. (около 1 кг)
Твердый сыр 150 г
Чеснок 3 зубчика
Сметана 3 ст. л.
Растительное масло 3 ст. л.

Специи, такие как прованские травы, соль и перец, добавляйте по своему вкусу. Этот состав продуктов универсален, как и тот, что нужен для приготовления классического салата с ярким сочетанием овощей.

Секреты сочности и вкуса

Многие опасаются, что запеченные кабачки могут быть сухими или безвкусными. Добавление сметаны в сырную начинку — ключевой момент, который не дает сыру пересохнуть под воздействием высокой температуры, создавая нежную аппетитную текстуру. Если вам нравятся подобные легкие закуски, стоит попробовать также нетривиальное сочетание рыбы и нежного сыра, которое раскрывает вкус привычных продуктов иначе.

"Использование сметаны вместо майонеза делает вкус блюда более мягким и сливочным, что идеально сочетается с нейтральным вкусом молодых кабачков", — пояснила региональный эксперт Мария Костина.

Аромат чеснока и прованских трав проникает в овощную мякоть во время финального запекания, превращая домашний гарнир в полноценный деликатес. Подавать такие "шайбочки" лучше всего горячими, пока сырная шапочка сохраняет легкую тягучесть. Это отличная альтернатива хрустящим рулетам из лаваша, которые часто требуют куда больше времени на подготовку.

"При выборе кабачков для запекания отдавайте предпочтение молодым плодам с тонкой кожицей — их даже не придется чистить, что значительно ускоряет процесс", — добавила в беседе с Pravda.Ru эксперт Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о запеченных кабачках

Можно ли заменить кабачок цукини?

Да, цукини отлично подходит для этого рецепта. Благодаря более плотной структуре они держат форму даже после термической обработки, что позволяет добиться прекрасного результата.

Чем заменить прованские травы, если их нет?

Вы можете использовать любые сушеные травы: базилик, орегано или тимьян. Также хорошо подойдет смесь паприки для более яркого цвета.

Как хранить готовое блюдо?

Кабачки лучше всего употребить сразу. Если они остались, храните их в холодильнике в герметичном контейнере не более двух суток, а перед подачей слегка подогрейте.

Что делать, если сыр быстро пригорает?

Если сырная шапочка подрумянивается слишком быстро, накройте противень фольгой на 2-3 минуты в конце приготовления, чтобы сыр расплавился, но не сгорел.

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Экспертная проверка: повар столовой Людмила Кравцова, специалист по региональной кухне России Мария Костина, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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