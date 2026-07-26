Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прогулы на работе привели минчанина к уголовному делу о неуплате алиментов
Паутинный клещ атакует незаметно: как спасти флоксы до того, как кусты потеряют всю красоту
Ученые бьют тревогу: люди живут дольше, но все чаще проводят последние годы в болезнях
Домашние гекконы с редкой вариацией стали моделью для изучения метастазирования рака
То, что просилось в мусорку, теперь собирает взгляды: банки станут главным декором сада
Забытый метод против дряблого живота: одна утренняя привычка подарит идеальную талию без спорта
Один комплект — десятки упражнений: какой спортивный инвентарь стоит купить каждому для тренировок дома
Идеальное зрение за пару минут: кому подходит лазерная коррекция и как проходит операция
Анализ образцов с миссии «Чанъэ-6» выявил асимметрию лунного грунта

Не добавляйте молоко сразу: этот способ приготовления рисовой каши делает ее намного вкуснее и нежнее

Еда

Рисовая каша — домашний завтрак со вкусом детства. Чтобы она получилась нежной и правильной по консистенции, важно соблюдать порядок добавления жидкости. Предварительное выпаривание воды помогает зернам равномерно размягчиться, не превращаясь в кашицу.

Рисовая каша на молоке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рисовая каша на молоке

Правильная подготовка риса

Основа блюда — это чистота исходного продукта. Крупу необходимо промыть проточной водой до полной ее прозрачности. Этот шаг критически важен, так как он помогает удалить лишний крахмал, способный спровоцировать слипание зерен.

После промывки воде дают стечь, оставляя рис "отдохнуть" на пару минут. Такая подготовка уже стала стандартом во многих кулинарных школах, где учат работать с традиционными крупами.

"Тщательная промывка крупы снимает крахмальную пыль, которая при варке может превратиться в клейстер. Если уделить этому 2-3 минуты, каша будет иметь более чистый и приятный вкус", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Технология варки на воде и молоке

Процесс приготовления начинается с воды: в кастрюлю вливают 2 стакана жидкости, доводят до кипения и добавляют щепотку соли. Затем всыпают 1 стакан риса. Важно разровнять крупу ложкой, убавить огонь до минимума и готовить под закрытой крышкой около 15-20 минут, пока рис не впитает всю воду. Этот метод, напоминающий создание классических блюд, делает текстуру зерна мягкой изнутри.

Когда влага испарится, в кастрюлю постепенно вливают 2 стакана молока. После повторного закипания добавляют сахар по вкусу и томят кашу еще 10-15 минут. На этом этапе кулинары часто экспериментируют с добавками, пытаясь облагородить вкус, как в средиземноморских рецептах или изысканных закусках. Чтобы блюдо было гуще, время варки на молоке можно немного увеличить.

"Томление каши после добавления молока требует терпения. Не забывайте чаще помешивать массу: молоко — продукт деликатный и легко пригорает к дну кастрюли", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Фирменный штрих — 40-50 г сливочного масла, которое добавляют в уже готовую кашу. Нужно накрыть емкость крышкой и дать ей настояться около 5 минут.

Это "дозревание" помогает маслу соединиться с рисом, придавая блюду сливочный аромат. Если при подаче хочется добавить хруста или свежести, можно украсить тарелку сухофруктами, орехами или корицей, по аналогии с тем, как повара совершенствуют домашние закуски.

"Не бойтесь экспериментировать с топпингами уже в тарелке. Свежие ягоды или ложка меда отлично подчеркивают естественную сладость рисового зерна", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Этап Рекомендация
Промывка До прозрачной воды
Начальный этап Только вода и соль
Добавление молока После впитывания воды
Финиш Добавить масло и настоять 5 мин

Ответы на популярные вопросы о рисовой каше

Можно ли заменить коровье молоко на растительное?

Да, рисовая каша отлично сочетается с кокосовым или миндальным молоком. Учитывайте, что растительные аналоги могут быть менее жирными, поэтому текстура готового блюда получится чуть более легкой.

Как хранить готовое блюдо?

Остатки каши лучше переложить в герметичный контейнер и убрать в холодильник. Срок хранения — не более 2 дней. Перед подачей добавьте немного молока и прогрейте в сотейнике.

Что делать, если каша получилась слишком густой?

Просто разбавьте готовую кашу небольшим количеством теплого кипяченого молока или кипятка и тщательно перемешайте до достижения нужной вам консистенции.

Можно ли приготовить основу заранее?

Рис и воду можно подготовить с вечера, однако свежеприготовленная молочная часть значительно лучше влияет на вкус всей каши, поэтому лучше варить ее непосредственно перед завтраком.

Читайте также

Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, кондитер Ольга Ефимова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
ReStore исключили Пермь из списка городов для онлайн-заказов
Пермский край
ReStore исключили Пермь из списка городов для онлайн-заказов
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Прогнозы и статистика
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Огурцы как у бабушки: ледяная вода и каменная соль доведут вкус до бочкового хруста
Еда и рецепты
Огурцы как у бабушки: ледяная вода и каменная соль доведут вкус до бочкового хруста
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Последние материалы
Прогулы на работе привели минчанина к уголовному делу о неуплате алиментов
Паутинный клещ атакует незаметно: как спасти флоксы до того, как кусты потеряют всю красоту
Ученые бьют тревогу: люди живут дольше, но все чаще проводят последние годы в болезнях
Домашние гекконы с редкой вариацией стали моделью для изучения метастазирования рака
То, что просилось в мусорку, теперь собирает взгляды: банки станут главным декором сада
Забытый метод против дряблого живота: одна утренняя привычка подарит идеальную талию без спорта
Один комплект — десятки упражнений: какой спортивный инвентарь стоит купить каждому для тренировок дома
Идеальное зрение за пару минут: кому подходит лазерная коррекция и как проходит операция
Анализ образцов с миссии «Чанъэ-6» выявил асимметрию лунного грунта
Не добавляйте молоко сразу: этот способ приготовления рисовой каши делает ее намного вкуснее и нежнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.