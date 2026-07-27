Густая сливочная подлива и тающее мясо: простой рецепт куриных фрикаделек с грибами

Главный секрет нежности этих куриных фрикаделек заключается в добавлении тертого сыра непосредственно в фарш. Этот прием позволяет мясу сохранять сочность даже при длительном тушении, а сочетание обжаренных шампиньонов и двух видов сыра в соусе создает глубокий, бархатистый вкус, который невозможно получить в обычных котлетах. Правильная последовательность обжарки и тушения превращает простой куриный фарш в изысканное блюдо, где подлива становится едва ли не важнее самого мяса.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриные фрикадельки в сливочно-грибном соусе

Как подготовить идеальную основу для фрикаделек

Для приготовления основы важно использовать смесь куриного бедра и грудки в равных пропорциях. Чистое филе может сделать блюдо суховатым, поэтому жирность бедра здесь необходима. Смешиваем 500 г фарша с половиной мелко нашинкованной луковицы. Чтобы текстура была однородной, лук можно предварительно пассеровать. Добавляем 100 г тертого твердого сыра, одно яйцо и 2 столовые ложки панировочных сухарей. Последние впитают мясные соки и не дадут им вытечь при жарке.

"Сыр внутри фарша работает как естественный увлажнитель. Когда он плавится при высокой температуре, внутри мясного шарика образуются микропустоты с соком, что делает текстуру невероятно нежной", — объяснил в беседе с Pravda.Ru шеф-повар Дмитрий Козлов.

Не забудьте про специи: сушеный чеснок, соль и свежую зелень (петрушку или укроп). Тщательно вымешанный фарш нужно слегка отбить о дно миски — так фрикадельки не развалятся без долгого обжаривания. Формируем небольшие шарики и быстро обжариваем их на раскаленном растительном масле до золотистого цвета. На этом этапе важно лишь «запечатать» сок внутри, доводить до готовности будем позже.

Секрет идеальной сливочно-грибной заливки

После обжарки мяса не спешите мыть сковороду — именно в оставшемся масле кроется максимум вкуса. Обжариваем там вторую половину луковицы до мягкости и добавляем 300 г нарезанных шампиньонов. Важно дождаться, пока грибы отдадут влагу и начнут подрумяниваться. Только после этого вливаем 300 мл сливок (20% жирности) и добавляем ложку творожного сыра для придания соусу особой кремовой структуры, напоминающей средиземноморские рецепты.

"Творожный сыр в соусе — отличный стабилизатор. Он не дает сливкам расслоиться при кипении и загущает подливу без использования лишней муки, что важно для чистого вкуса грибов", — отметил в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Тщательно перемешайте массу, чтобы творожный сыр полностью разошелся. Если вы следите за качеством продуктов, помните, что даже в домашних заготовках важна осторожность: например, плесень в варенье или на сыре — повод немедленно утилизировать продукт целиком из-за токсинов, поэтому используйте только свежие ингредиенты.

Ингредиент Пропорция/Кол-во Функция в блюде Куриный фарш 500 г Основа (бедро + грудка) Твердый сыр 100 г Сочность и связка фарша Шампиньоны 300 г Аромат и текстура соуса Сливки 20% 300 мл База для густой подливы

Тонкости тушения для идеальной консистенции

Когда соус станет однородным, возвращаем обжаренные фрикадельки в сковороду. Добавляем измельченный чеснок (1-2 зубчика) и специи по вкусу. Накрываем крышкой и тушим на минимальном огне 15–20 минут. За это время курица полностью приготовится, а сливки немного выпарятся, превращаясь в густую шелковистую подливу. Это блюдо готовится так же быстро, как и малосольные огурцы по быстрому рецепту, становясь отличным вариантом для будничного ужина.

Готовое блюдо идеально сочетается с картофельным пюре, которое впитывает соус до последней капли. Также можно подать его с пастой или рисом. Если после сытного основного блюда вам захочется десерта, обратите внимание на шоколадный пирог с творогом, который станет прекрасным завершением трапезы.

Ответы на популярные вопросы о фрикадельках

Можно ли использовать замороженные грибы?

Да, но их нужно предварительно полностью разморозить и тщательно отжать лишнюю воду, иначе соус получится водянистым и не будет держать структуру.

Чем заменить сливки 20%, если их нет под рукой?

Можно использовать сливки меньшей жирности, но тогда стоит добавить чуть больше творожного сыра или чайную ложку кукурузного крахмала, разведенного в воде, для густоты.

Нужно ли обжаривать фрикадельки до полной готовности?

Нет, достаточно добиться румяной корочки. Основное приготовление происходит в соусе, что гарантирует мягкость мяса.

Как хранить готовое блюдо?

Фрикадельки в соусе отлично хранятся в холодильнике до 2 дней. При разогреве можно добавить пару ложек молока или воды, так как соус при остывании сильно густеет.

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