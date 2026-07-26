Фарш без мякиша удивил всех: неожиданный ингредиент придал котлетам невероятную мягкость

Хотите приготовить котлеты, которые даже после остывания остаются мягкими и воздушными, словно облако? Секрет заключается в добавлении творога прямо в фарш. Этот необычный ингредиент обеспечивает небывалую сочность, при этом его вкус в готовом блюде практически не ощущается. Главное — отказаться от привычного хлеба и использования блендера, чтобы текстура мяса осталась правильной и выразительной.

Фото: Hamburg steak by pelican from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ котлета

Подготовка ингредиентов

Для создания кулинарного шедевра, который часто сравнивают с мясными лепешками с интересной текстурой, вам потребуется минимальный набор продуктов. Пропорции имеют значение, поэтому важно четко придерживаться рекомендаций:

500 г куриного фарша;

200 г творога;

1 куриное яйцо;

1 небольшая луковица;

1/2 ч. л. сушеного чеснока;

1/2 ч. л. хмели-сунели;

1 ч. л. соли с горкой;

черный перец — по вкусу;

растительное масло для жарки;

40 мл воды.

"Главное правило при работе с нежным фаршем — сохранение структуры волокон. Чрезмерное измельчение лука превращает его в кашицу, которая дает лишнюю горечь и делает котлетную массу водянистой", — констатировала в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Как добиться идеальной сочности

Нарежьте луковицу вручную мелкими кубиками — это позволит сохранить сок внутри овоща. Соедините в глубокой миске фарш, творог, яйцо, лук и все сухие специи. Тщательно вымесите массу до полной однородности, чтобы творог распределился равномерно. Сформируйте аккуратные плотные заготовки.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты до появления золотистого цвета с обеих сторон. Панировка в данном случае излишня — нежный продукт должен сразу встретиться с жаром поверхности. Как только корочка схватится, влейте 40 мл воды и прикройте сковороду крышкой. Этот прием похож на создание хрустящей корочки у закусок, но здесь работает на создание пара внутри посуды.

"Пропаривание — критический этап. Жидкость внутри сковороды создает эффект бани, что позволяет фаршу дойти до готовности без пересушивания", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

С чем подавать "мясной пух"

Готовое блюдо получается невероятно нежным. В отличие от традиционных восточных рецептов с рисом, здесь отсутствие дополнительных круп и хлеба делает структуру по-настоящему легкой. Подавайте такие котлеты как гарнир к макаронам или картофельному пюре. Также они отлично подходят для создания сэндвичей, легких дачных перекусов или просто как самостоятельное блюдо с овощным салатом.

Сравнение техник приготовления

Способ обработки Итоговый результат Измельчение лука в блендере Водянистая масса, отсутствие четкой структуры Использование творога Пышность, сочность, мягкость после остывания Добавление хлеба Плотная, упругая текстура, риск сухости

Творог в сочетании со специями создает удивительный баланс. Если вам нравятся необычные сочетания вкусов, можно также попробовать дополнить меню средиземноморскими закусками или старинными рецептами салатов.

"Использование творога в котлетах — отличная альтернатива для тех, кто хочет облегчить калорийность блюда, не теряя при этом во вкусе", — отметила в беседе с Pravda.Ru домашний повар Елена Назарова.

Ответы на популярные вопросы о котлетах

Можно ли брать жирный творог для этого рецепта?

Да, жирность творога некритична, однако продукт с меньшим процентом влаги помогает котлетам лучше держать форму.

Как понять, что жидкость полностью испарилась?

При наклоне сковороды вы перестанете видеть кипящую воду. Котлеты должны начать тихо "шипеть" в масле — это сигнал готовности.

Чем заменить хмели-сунели, если хочется другой аромат?

Можно использовать смесь прованских трав или просто молотый кориандр, если вы предпочитаете более нейтральные оттенки вкуса.

Можно ли приготовить такие котлеты заранее?

Да, благодаря творогу они остаются мягкими даже на следующий день после разогрева, что редкость для обычных изделий из фарша.

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