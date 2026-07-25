Добавьте к сырому фаршу одну необычную деталь — и котлеты станут сочнее в несколько раз

Турецкие котлеты "кадынбуду" ("женские бедрышки") готовят по необычной технологии: часть фарша обжаривают заранее, а затем смешивают с сырым. Благодаря этому котлеты получаются особенно пышными, сочными и насыщенными по вкусу, заметно отличаясь от классических.
Для создания этого блюда потребуется 0,5 кг мясного фарша, 0,5 стакана риса, одна крупная луковица, три яйца, свежая петрушка, соль, черный перец, кумин, острая паприка и куркума.
Также необходима одна столовая ложка муки для панировки и достаточное количество растительного масла. Использование качественных ингредиентов важно не меньше, чем при создании идеальных мясных праженок, где структура блюда играет ключевую роль.
"Использование смеси сырого и уже прошедшего термическую обработку фарша — отличный способ добиться нужной текстуры. Обжаренная часть дает глубину вкуса, а сырая соединяет все ингредиенты воедино", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.
Рис отваривается в течение 15 минут в двух стаканах воды до полной готовности. Лук измельчается в комбайне с добавлением небольшого количества воды до состояния кашицы.
На раскаленной сковороде без добавления масла пассеруется чуть более половины объема фарша вместе с луковой смесью. После выпаривания жидкости фарш снимается с огня и остужается. Этот прием делает блюдо значительно интереснее, чем стандартные котлеты с кабачком.
"Мелкая нарезка лука помогает сделать структуру фарша более нежной. Если вы используете овощи, не забывайте тщательно отжимать лишнюю влагу, иначе котлеты потеряют форму при жарке", — добавила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
В глубокой емкости соединяются сырой фарш, тушеный фарш, промытый рис, мелко нарезанная петрушка, яйцо и специи.
Масса тщательно перемешивается — она должна быть вязкой и слегка жидковатой. Для достижения лучшей текстуры рекомендуется оставить фарш в холодильнике на 30 минут, что поможет избежать проблем при формировании изделий, характерных для домашней кухни.
На доске, застеленной бумагой, формируются крупные овальные котлеты. Масло в сковороде должно наполовину закрывать их при жарке.
Каждую котлету нужно обвалять в муке, быстро обмакнуть во взбитые яйца и выложить в разогретое масло. Это обеспечивает хрустящую корочку и сочность внутри. Процесс напоминает бережное отношение к постным котлетам, где важна каждая деталь.
"Температурный режим масла критически важен. Если разогреть сковороду недостаточно, панировка впитает слишком много жира. Важно следить, чтобы корочка схватилась моментально", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.
|Этап
|Рекомендация
|Обжарка фарша
|Следите за полным испарением влаги
|Стабилизация массы
|Охлаждение в холодильнике улучшает вязкость
|Панировка
|Мука и яйцо создают защитный барьер
Лучше всего подходит круглозерный рис, так как он обладает необходимой клейкостью для связки фарша.
Готовое блюдо можно хранить в холодильнике до двух суток, разогревая на сковороде с минимальным количеством масла.
Добавьте немного больше муки в состав фарша или увеличьте время охлаждения в холодильнике до одного часа.
Замораживать в кляре не рекомендуется, лучше подготовить котлеты, а панировать непосредственно перед жаркой.
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