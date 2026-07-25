Добавьте к сырому фаршу одну необычную деталь — и котлеты станут сочнее в несколько раз

Турецкие котлеты "кадынбуду" ("женские бедрышки") готовят по необычной технологии: часть фарша обжаривают заранее, а затем смешивают с сырым. Благодаря этому котлеты получаются особенно пышными, сочными и насыщенными по вкусу, заметно отличаясь от классических.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашние котлеты с пюре

Подготовка компонентов

Для создания этого блюда потребуется 0,5 кг мясного фарша, 0,5 стакана риса, одна крупная луковица, три яйца, свежая петрушка, соль, черный перец, кумин, острая паприка и куркума.

Также необходима одна столовая ложка муки для панировки и достаточное количество растительного масла. Использование качественных ингредиентов важно не меньше, чем при создании идеальных мясных праженок, где структура блюда играет ключевую роль.

"Использование смеси сырого и уже прошедшего термическую обработку фарша — отличный способ добиться нужной текстуры. Обжаренная часть дает глубину вкуса, а сырая соединяет все ингредиенты воедино", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Приготовление фарша

Рис отваривается в течение 15 минут в двух стаканах воды до полной готовности. Лук измельчается в комбайне с добавлением небольшого количества воды до состояния кашицы.

На раскаленной сковороде без добавления масла пассеруется чуть более половины объема фарша вместе с луковой смесью. После выпаривания жидкости фарш снимается с огня и остужается. Этот прием делает блюдо значительно интереснее, чем стандартные котлеты с кабачком.

"Мелкая нарезка лука помогает сделать структуру фарша более нежной. Если вы используете овощи, не забывайте тщательно отжимать лишнюю влагу, иначе котлеты потеряют форму при жарке", — добавила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

В глубокой емкости соединяются сырой фарш, тушеный фарш, промытый рис, мелко нарезанная петрушка, яйцо и специи.

Масса тщательно перемешивается — она должна быть вязкой и слегка жидковатой. Для достижения лучшей текстуры рекомендуется оставить фарш в холодильнике на 30 минут, что поможет избежать проблем при формировании изделий, характерных для домашней кухни.

Технология жарки

На доске, застеленной бумагой, формируются крупные овальные котлеты. Масло в сковороде должно наполовину закрывать их при жарке.

Каждую котлету нужно обвалять в муке, быстро обмакнуть во взбитые яйца и выложить в разогретое масло. Это обеспечивает хрустящую корочку и сочность внутри. Процесс напоминает бережное отношение к постным котлетам, где важна каждая деталь.

"Температурный режим масла критически важен. Если разогреть сковороду недостаточно, панировка впитает слишком много жира. Важно следить, чтобы корочка схватилась моментально", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Этап Рекомендация Обжарка фарша Следите за полным испарением влаги Стабилизация массы Охлаждение в холодильнике улучшает вязкость Панировка Мука и яйцо создают защитный барьер

Ответы на популярные вопросы о приготовлении кадынбуду

Можно ли использовать другой вид риса?

Лучше всего подходит круглозерный рис, так как он обладает необходимой клейкостью для связки фарша.

Как хранить готовые котлеты?

Готовое блюдо можно хранить в холодильнике до двух суток, разогревая на сковороде с минимальным количеством масла.

Что делать, если фарш получился слишком жидким?

Добавьте немного больше муки в состав фарша или увеличьте время охлаждения в холодильнике до одного часа.

Можно ли заморозить заготовки в кляре?

Замораживать в кляре не рекомендуется, лучше подготовить котлеты, а панировать непосредственно перед жаркой.

Читайте также