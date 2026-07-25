Овощи больше не вянут на жаре: найден способ доставить летний салат на пикник в идеальном виде

Для летних выездов на природу стоит выбирать салаты, которые можно собрать в банках. Это избавляет от необходимости перемешивать овощи прямо на траве и позволяет сохранить текстуру продуктов до самого обеда.
Шаг 1. Очистите огурец и нарежьте его кружочками. Так овощ сохранит форму и не превратится в кашицу при транспортировке.
Шаг 2. Нарежьте помидор кружочками.
Шаг 3. Очистите красный перчик от семян и нарежьте мелкими кубиками.
Шаг 4. Промойте лист салата и тщательно обсушите его бумажным полотенцем, чтобы лишняя влага не разжижала соус.
Шаг 5. Сварите яйцо вкрутую, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками.
Шаг 6. Переложите все подготовленные ингредиенты в миску.
Шаг 7. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу.
Шаг 8. Тщательно перемешайте компоненты, чтобы майонез равномерно обволакивал каждый кусочек овощей и яйца.
Шаг 9. Разложите салат по банкам и подавайте охлажденным.
От автора: Чтобы овощи не пустили слишком много сока в банке, я иногда добавляю заправку непосредственно перед подачей или выкладываю ингредиенты слоями, оставляя майонез на самом дне.
Повар Людмила Кравцова напоминает, что при подготовке салатов для транспортировки важно максимально обсушить листья салата и нарезанные овощи: избыток воды приведет к тому, что майонез расслоится.
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