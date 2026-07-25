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Овощи больше не вянут на жаре: найден способ доставить летний салат на пикник в идеальном виде

Еда

Для летних выездов на природу стоит выбирать салаты, которые можно собрать в банках. Это избавляет от необходимости перемешивать овощи прямо на траве и позволяет сохранить текстуру продуктов до самого обеда.

Контейнеры с готовой едой, свежие фрукты и овощи на кухне
Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены
Контейнеры с готовой едой, свежие фрукты и овощи на кухне

Ингредиенты

  • помидор — 1 шт.
  • огурец — 1 шт.
  • красный перчик — 1 шт.
  • лист салата — 1 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • майонез — 2 ст. л.
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Очистите огурец и нарежьте его кружочками. Так овощ сохранит форму и не превратится в кашицу при транспортировке.

Шаг 2. Нарежьте помидор кружочками.

Шаг 3. Очистите красный перчик от семян и нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 4. Промойте лист салата и тщательно обсушите его бумажным полотенцем, чтобы лишняя влага не разжижала соус.

Шаг 5. Сварите яйцо вкрутую, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками.

Шаг 6. Переложите все подготовленные ингредиенты в миску.

Шаг 7. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу.

Шаг 8. Тщательно перемешайте компоненты, чтобы майонез равномерно обволакивал каждый кусочек овощей и яйца.

Шаг 9. Разложите салат по банкам и подавайте охлажденным.

От автора: Чтобы овощи не пустили слишком много сока в банке, я иногда добавляю заправку непосредственно перед подачей или выкладываю ингредиенты слоями, оставляя майонез на самом дне.

Почему это работает: Использование плотно закрывающейся банки предотвращает окисление продуктов и их заветривание, а охлаждение перед подачей делает вкус овощей более свежим и контрастным.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что при подготовке салатов для транспортировки важно максимально обсушить листья салата и нарезанные овощи: избыток воды приведет к тому, что майонез расслоится.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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