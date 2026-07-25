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Почему лисички могут стать рыхлыми при приготовлении на сковороде

Еда

Лисички обладают плотной структурой, которая позволяет им сохранять форму даже после длительной термической обработки. Однако главный риск при их жарке — избыточная влага: если сковорода переполнена или огонь слишком слаб, грибы начнут тушиться в собственном соку, и вместо золотистой корочки получится рыхлая масса.

Лисички
Фото: unsplash.com by Andres Siimon is licensed under Free to use under the Unsplash License
Лисички

Время приготовления: 10-15 минут (обжарка)

Ингредиенты

  • лисички свежие или замороженные — 500 г
  • масло растительное — 3 ст. л.
  • лук репчатый — 1 шт.
  • соль — по вкусу
  • перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Промойте и обсушите лисички. Нарежьте их тонкими полосками. Тщательное удаление лишней воды с поверхности грибов необходимо, чтобы они именно жарились, а не варились.

Шаг 2. Лук нарежьте полукольцами.

Шаг 3. Разогрейте растительное масло на сковороде.

Шаг 4. Обжаривайте лисички на среднем огне, постоянно помешивая, до появления золотистого цвета. Процесс занимает примерно 10-15 минут.

Шаг 5. Посолите и поперчите блюдо по вкусу.

Шаг 6. Подавайте лисички горячими в качестве гарнира к мясу или рыбе, либо используйте в составе салатов.

Комментарий автора: Я рекомендую добавлять соль в самом конце. Соль вытягивает влагу из грибов, и если посолить их в начале обжарки, на сковороде окажется слишком много жидкости, что помешает формированию румяной поверхности.

Безопасность: Используйте лесные грибы только в том случае, если полностью уверены в их виде. При любых сомнениях откажитесь от приготовления.

Специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева отмечает, что жареные грибы являются скоропортящимся продуктом, поэтому важно строго соблюдать условия их хранения.

Хранение

  • В холодильнике: до 3 дней.
  • Для длительного хранения: заморозка.
Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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