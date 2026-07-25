Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование Science Advances пересмотрело историю столкновений на обратной стороне Луны
Голубика под вопросом: какие болезни делают любимую ягоду опасной даже в небольших количествах
Секрет дорогого гардероба раскрыт: эти оттенки скрывают недостатки ткани и делают образ роскошнее
Не пленка, а химия: зачем владельцы Zeekr 9X полностью удаляют заводской хром с кузова
Ароматный чай всю зиму: свежая малина с лимоном и мятой без кипячения
Зелёная мода бьёт по здоровью: кому категорически противопоказан разрекламированный хлорофиллин
Отдых на Азовском море оказался выгоднее, чем вы думали: раскрываем самые дешевые курорты сезона
Это застало меня врасплох: церемония сына в Сен-Тропе заставила Памелу Андерсон рыдать
Режиссёр "Формы воды" рассказал, с чем столкнулся в Голливуде: слова агента, которые он запомнил навсегда

Всего одна ложка закваски — и молоко станет невероятно густым: секрет идеального домашнего йогурта

Еда

Домашний йогурт требует контроля температуры и качества сырья, что позволяет добиться текстуры, сопоставимой с плотным суфле. Правильная ферментация превращает обычное молоко в густой продукт, который по своей консистенции близок к мягкому сыру.

Домашний йогурт
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Домашний йогурт

Время приготовления: 30-35 часов с учетом выдержки

Ингредиенты

  • Молоко (жирностью не менее 3,2%) — 1500 мл
  • Сметана или заквасочный йогурт без добавок — 1 ст. л.

Как приготовить

Шаг 1. Налейте молоко в сотейник или кастрюлю с толстым дном. Доведите до кипения и выдерживайте на минимальном огне 10 минут. Функция: испарение влаги увеличивает концентрацию сухих веществ, что критически важно для получения плотной текстуры.

Шаг 2. Снимите емкость с огня. Остудите массу до 50 градусов. Тщательно перемешайте, разбивая пенку, чтобы вернуть белки в объем молока.

Шаг 3. Дождитесь снижения температуры до 40-45 градусов. Добавьте закваску и интенсивно размешайте. Разлейте смесь по чистым банкам (0,5 л), герметично закройте и слегка встряхните для насыщения кислородом.

Шаг 4. Поместите банки в духовой шкаф, предварительно прогретый до 40 градусов, и выключенный. Выдерживайте 6-8 часов.

Шаг 5. Уберите банки в холодильник на 24 часа. Функция: низкая температура останавливает процесс ферментации и "схватывает" структуру белка, превращая йогуртовый десерт в плотную массу.

Для создания стабильных эмульсий и густых соусов на основе кисломолочных продуктов полезно изучить альтернативы тяжелым заправкам, которые позволяют сохранять текстуру без лишних жиров.

Этап Температура Цель
Термообработка 100 °C Пастеризация и концентрирование
Заквашивание 40-45 °C Активность молочнокислых бактерий
Созревание 2-6 °C Стабилизация структуры
Безопасность: используйте только стерильную тару. При хранении держите банки у задней стенки холодильника, где температура наиболее стабильна. Не допускайте нарушения температурного режима, так как это ведет к порче продукта.

Ответы на вопросы о приготовлении йогурта

Почему йогурт расслоился?

Вероятно, была нарушена температурная пауза при внесении закваски (выше 45 градусов бактерии погибают) или йогурт подвергся заморозке. Для густой текстуры важно использовать цельное молоко высокой жирности, как при приготовлении кремовых завтраков.

Можно ли использовать йогурт из магазина в качестве закваски?

Да, при условии, что в составе нет ароматизаторов, сахара и загустителей. Живая культура должна быть активной.

Экспертная проверка: Людмила Кравцова, Игорь Сафонов, Екатерина Смирнова.

По оценке профильных специалистов, успех ферментации напрямую зависит от чистоты инвентаря и отсутствия колебаний температуры в процессе термического инкубирования.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Санкции оказались красивыми только на словах: Финляндия снова потянулась к российским товарам
Экономика и бизнес
Санкции оказались красивыми только на словах: Финляндия снова потянулась к российским товарам
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Экономика и бизнес
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Жизнь без знания иврита оказалась ловушкой: экс-ведущий Первого канала пожаловался на израильский быт
Шоу-бизнес
Жизнь без знания иврита оказалась ловушкой: экс-ведущий Первого канала пожаловался на израильский быт
Популярное
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС

Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.

Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Последние материалы
Голубика под вопросом: какие болезни делают любимую ягоду опасной даже в небольших количествах
Всего одна ложка закваски — и молоко станет невероятно густым: секрет идеального домашнего йогурта
Секрет дорогого гардероба раскрыт: эти оттенки скрывают недостатки ткани и делают образ роскошнее
Не пленка, а химия: зачем владельцы Zeekr 9X полностью удаляют заводской хром с кузова
Ароматный чай всю зиму: свежая малина с лимоном и мятой без кипячения
Зелёная мода бьёт по здоровью: кому категорически противопоказан разрекламированный хлорофиллин
Отдых на Азовском море оказался выгоднее, чем вы думали: раскрываем самые дешевые курорты сезона
Это застало меня врасплох: церемония сына в Сен-Тропе заставила Памелу Андерсон рыдать
Режиссёр "Формы воды" рассказал, с чем столкнулся в Голливуде: слова агента, которые он запомнил навсегда
Тишина вместо слез пугает врачей: защитный механизм организма приведет к опасным зажимам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.