Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бензин в Костромской области подорожал в среднем на 14% в июне
Региональный форум в Омске принес компаниям соглашения на 65 миллиардов рублей
В Свободном обновляют асфальт и тротуары на улице Гоголя из-за сильного износа
В Нижнеломовском районе объявлено штормовое предупреждение на 26 июля
Коллаген просто испаряется: уберите это со стола, если хотите сохранить молодость кожи
Хрустящая курица в остром соусе чили: жарим сочные ломтики в воздушном кляре
Мэрия Екатеринбурга направит 11 миллионов рублей на поддержку садовых товариществ
Правительство Чувашии представило итоги инфраструктурного развития республики за пять лет
Бывший пустырь в Инзе превратили в благоустроенный парк имени Алашеева

В одной банке собралось всё лето: салат Донской зимой выручает чаще других заготовок

Еда

Салат Донской — это технологичный способ законсервировать урожай, сохранив плотность каждого овоща. В отличие от мягкой икры, здесь важна геометрия нарезки и строгий температурный режим, который предотвращает превращение закуски в кашу.

Салат Донской
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат Донской

Технология южной консервации

Закуска получила распространение в 1970-х годах как промышленный стандарт овощных консервов. Основа успеха — сочетание баклажанов, перца и томатов, которые проходят кратковременную термическую обработку. Это позволяет сохранить клетчатку и витамины, недоступные при длительном тушении. В домашних условиях заготовки из помидоров требуют точного баланса кислоты, так как баклажаны имеют нейтральный pH, что критично для хранения.

"Для обеспечения микробиологической стабильности салата Донской необходимо поддерживать уровень кислотности ниже 4,2 pH. Уксус в данном случае выступает не просто приправой, а активным барьером против порчи продукта", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Рецепт салата Донской

Ингредиенты:

  • Баклажаны или огурцы — 1.5 кг.
  • Помидоры плотные — 1 кг.
  • Перец болгарский — 1 кг.
  • Лук репчатый — 500 гр.
  • Морковь — 500 гр.
  • Чеснок — 100 гр.
  • Масло растительное рафинированное — 200 мл.
  • Уксус 9% — 100 мл.
  • Сахар — 100 гр.
  • Соль каменная — 60 гр.

Шаг 1. Нарезка. Овощи шинкуют крупно: баклажаны кубиком 2 см, перец соломкой 1.5 см, помидоры дольками. Это сохранит структуру при варке.

Шаг 2. Удаление горечи. Баклажаны засыпают солью на 20 минут, промывают и отжимают. Это раскрывает поры для маринада.

Шаг 3. Термическая обработка. В кастрюле смешивают масло, сахар, соль и томатную основу. Закладывают овощи и варят 15 минут после закипания на среднем огне.

Шаг 4. Финализация. Добавляют чеснок и уксус за 5 минут до выключения.

Шаг 5. Фасовка. Раскладывают в стерильные банки и прогревают в воде 25-40 минут в зависимости от объема тары.

Секрет Шефа: для маринада лучше использовать яблочный уксус, если вы хотите получить более мягкий аромат, но концентрация кислоты должна быть пересчитана на 6%.

Выбор сырья и подготовка

Для качественного салата подходят только мясистые сорта томатов, например, Сливка. Они содержат меньше лишней влаги. Засолка огурцов и их использование в салате вместо баклажанов требует сокращения времени варки на 5-7 минут, чтобы не потерять хрустящую текстуру. Морковь перед закладкой рекомендуется бланшировать 3 минуты — так она сохранит цвет, но станет достаточно мягкой.

"Если в рецепте используются тепличные огурцы, они могут выдать избыток воды. В таком случае увеличьте закладку сахара на 15 процентов для стабилизации вкуса", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Компонент Роль в рецепте
Растительное масло Создает изоляционную пленку против окисления
Сахар и соль Создают осмотическое давление, сдерживая бактерии
Уксус 9% Основной консервант, снижает pH среды

Химия безопасности и стерилизация

Консервирование овощных смесей сопряжено с риском развития ботулизма в безвоздушной среде. Единственный способ защиты в домашних условиях — сочетание высокой кислотности и дробной стерилизации. Наталья Гусева консервация всегда подчеркивает необходимость сухой стерилизации банок при температуре 110 градусов. Воздух из банок должен быть удален за счет плотной набивки и прогрева в водяной бане.

"При использовании лесных грибов в качестве дополнения к овощам риск возрастает. Используйте их, только если на 100 процентов уверены в качестве сырья. В ином случае ограничьтесь стандартным набором", — отметил эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков в беседе с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о салате Донской

Можно ли использовать перезревшие помидоры?

Нет. Перезревшие плоды содержат слишком много сахара и газов, что провоцирует брожение. Нужны плотные томаты с умеренной кислотностью.

Зачем стерилизовать банки после наполнения?

Это удаляет остаточный кислород из продукта и уничтожает дрожжи, которые могли попасть в банку в процессе расфасовки.

Почему овощи в банке стали мягкими?

Превышено время первичной варки или банки слишком долго остывали под одеялом. Рекомендуется воздушное остывание для сохранения хруста.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по заготовкам Наталья Гусева, специалист по региональной кухне Мария Костина, эксперт по гастротуризму Роман Беляков
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Военные новости
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Еда и рецепты
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Еда и рецепты
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Популярное
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС

Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.

Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Последние материалы
Заключенные колонии №1 создали цветочные фонтаны для площади в Якутске
Сын заработал на Патрики: Рудковская рассказала о финансовом воспитании
Грим-мастера были в восторге: Глафира Тарханова не смогла пробить стену в определённый жанр
Санкт-Петербург стал самым популярным городом для поездок россиян в июле
Европейский союз столкнется с падением экспорта из-за новых торговых ограничений со стороны США
В одной банке собралось всё лето: салат Донской зимой выручает чаще других заготовок
Сульфат калия или стакан золы: чем подкормить смородину для закладки почек на следующий год
"Я устал работать на чужую стратегию": как опыт в найме привёл к созданию собственного фарм-бизнеса
Ученые разработали живую ткань из грибного мицелия с защитой от ультрафиолета
Тело достигнет своего потолка: биологический сбой заблокирует возможность жить дольше 120 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.