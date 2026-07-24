Кабачок и куриный фарш больше не скучны: секрет сочных котлет с овсянкой удивит всех

Сезон кабачков — время создавать текстуру, а не просто жарить овощи. Куриный фарш часто сухой, но в сочетании с кабачковым соком и овсяными хлопьями превращается в сочные котлеты. Овес удерживает влагу и помогает сохранить форму при жарке.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Овощные котлеты

Куриные биточки "Майяр" с кабачком

Это блюдо — база для тех, кто ценит сочную текстуру и правильный баланс макронутриентов. Главное — выдержать пропорции, иначе вместо упругих котлет получится овощная каша.

⏱ Время: 40 мин | 🍽 Порции: 4

Ингредиенты:

Куриный фарш (охлажденный) — 500 гр.

Кабачок (молодой, без крупных семян) — 500 гр.

Овсяные хлопья (мелкий помол или измельченные) — 120 гр.

Яйцо куриное (категория С1) — 2 шт.

Чеснок свежий — 2 зубчика.

Петрушка свежая — 20 гр.

Паприка молотая — 1 ч. л.

Соль, черный перец — по вкусу.

Растительное масло (рафинированное) — для жарки.

"Никогда не используйте покупной фарш сомнительного качества. Куриная грудка и бедро в пропорции 1:1, пропущенные через крупную решетку мясорубки, дадут идеальный "кусь". Кабачок же работает как естественный увлажнитель", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Технология подготовки и обжарки

Шаг 1: Кабачок натираем на крупной терке. Если овощ перезрел, лишнюю влагу нужно слегка отжать, но не досуха. Нам нужен сок для активации овсяных хлопьев.

Шаг 2: Соединяем фарш, кабачковую массу, яйца и специи. Вводим измельченную петрушку и чеснок через пресс. Технология удаления влаги здесь заменена ее связыванием.

Шаг 3: Добавляем овсяные хлопья. Важный момент: дайте массе отдохнуть 10-15 минут. Овес должен впитать мясной и овощной соки, чтобы котлета держала форму без лишней муки.

Шаг 4: Разогреваем сковороду до характерного мерцания масла. Формируем котлеты мокрыми руками или ложкой. Жарим до колерного состояния — золотистой корочки с обеих сторон.

"Овсянка в этом рецепте — не просто наполнитель, а структурный элемент. Если хотите хруста, не измельчайте ее в муку, оставьте фракцию. Это создаст интересный контраст с нежным куриным мясом", — отметил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Шаг 5: Удаляем бумажным полотенцем лишний жир. Возвращаем биточки в сковороду, подливаем 50 мл горячей воды и томим под крышкой 7 минут. Это гарантирует полную денатурацию белка внутри изделия.

Параметр Значение Температура жарки Средний огонь (180-200°C поверхности) Время отдыха фарша 15 минут Текстура овощей Крупная стружка

Для тех, кто предпочитает более сложные варианты, всегда есть кабачковые блинчики или овощные основы с грибами. Кабачок — это чистый холст для повара.

"Если планируете такие котлеты для долгого хранения, обязательно доводите их до готовности паром или в соусе. Это предотвратит заветривание и сохранит сочность даже после разогрева", — добавила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам Наталья Гусева.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить овсянку мукой?

Можно, но результат будет хуже. Мука дает "клеклую" текстуру, а овес сохраняет рыхлость и объем.

Нужно ли чистить кабачок?

Если плод молодой (с тонкой кожицей) — нет. В шкурке максимум витаминов и правильный колер. У "стариков" корку и семена удалять обязательно.

Котлеты разваливаются, что делать?

Скорее всего, вы не дали овсянке набухнуть или кабачок дал слишком много сока. Добавьте еще ложку хлопьев и подождите 10 минут.