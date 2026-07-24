Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Два Boeing 737 MAX будут утилизированы из-за дефицита компонентов
Скука у домашних кошек: как распознать признаки и помочь питомцу
В Коми создают центр на 100 мест для лечения респираторных заболеваний и ВИЧ
На обновление пассажирского транспорта ЛНР выделят 246 миллионов рублей
Кредитор звонит маме: появились жалобы на обзвон банками родственников должников
Зрение и слух оказались не обязательны: собаки с инвалидностью вышли на сложнейшую работу
Глянцевая жизнь в Калифорнии обманула: голливудские амбиции Сассекских завели их в тупик
Пенсионер подписал ГПД — и пожалел? Что меняется с выплатами, льготами и налогами
Жителям Туринска велено собрать вещи: водная преграда прорвала защитные прогнозы синоптиков

Кабачок и куриный фарш больше не скучны: секрет сочных котлет с овсянкой удивит всех

Еда

Сезон кабачков — время создавать текстуру, а не просто жарить овощи. Куриный фарш часто сухой, но в сочетании с кабачковым соком и овсяными хлопьями превращается в сочные котлеты. Овес удерживает влагу и помогает сохранить форму при жарке.

Овощные котлеты
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Овощные котлеты

Куриные биточки "Майяр" с кабачком

Это блюдо — база для тех, кто ценит сочную текстуру и правильный баланс макронутриентов. Главное — выдержать пропорции, иначе вместо упругих котлет получится овощная каша.

Время: 40 мин | 🍽 Порции: 4

Ингредиенты:

  • Куриный фарш (охлажденный) — 500 гр.
  • Кабачок (молодой, без крупных семян) — 500 гр.
  • Овсяные хлопья (мелкий помол или измельченные) — 120 гр.
  • Яйцо куриное (категория С1) — 2 шт.
  • Чеснок свежий — 2 зубчика.
  • Петрушка свежая — 20 гр.
  • Паприка молотая — 1 ч. л.
  • Соль, черный перец — по вкусу.
  • Растительное масло (рафинированное) — для жарки.

"Никогда не используйте покупной фарш сомнительного качества. Куриная грудка и бедро в пропорции 1:1, пропущенные через крупную решетку мясорубки, дадут идеальный "кусь". Кабачок же работает как естественный увлажнитель", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Технология подготовки и обжарки

Шаг 1: Кабачок натираем на крупной терке. Если овощ перезрел, лишнюю влагу нужно слегка отжать, но не досуха. Нам нужен сок для активации овсяных хлопьев.

Шаг 2: Соединяем фарш, кабачковую массу, яйца и специи. Вводим измельченную петрушку и чеснок через пресс. Технология удаления влаги здесь заменена ее связыванием.

Шаг 3: Добавляем овсяные хлопья. Важный момент: дайте массе отдохнуть 10-15 минут. Овес должен впитать мясной и овощной соки, чтобы котлета держала форму без лишней муки.

Шаг 4: Разогреваем сковороду до характерного мерцания масла. Формируем котлеты мокрыми руками или ложкой. Жарим до колерного состояния — золотистой корочки с обеих сторон.

"Овсянка в этом рецепте — не просто наполнитель, а структурный элемент. Если хотите хруста, не измельчайте ее в муку, оставьте фракцию. Это создаст интересный контраст с нежным куриным мясом", — отметил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Шаг 5: Удаляем бумажным полотенцем лишний жир. Возвращаем биточки в сковороду, подливаем 50 мл горячей воды и томим под крышкой 7 минут. Это гарантирует полную денатурацию белка внутри изделия.

Параметр Значение
Температура жарки Средний огонь (180-200°C поверхности)
Время отдыха фарша 15 минут
Текстура овощей Крупная стружка

Для тех, кто предпочитает более сложные варианты, всегда есть кабачковые блинчики или овощные основы с грибами. Кабачок — это чистый холст для повара.

"Если планируете такие котлеты для долгого хранения, обязательно доводите их до готовности паром или в соусе. Это предотвратит заветривание и сохранит сочность даже после разогрева", — добавила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам Наталья Гусева.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить овсянку мукой?

Можно, но результат будет хуже. Мука дает "клеклую" текстуру, а овес сохраняет рыхлость и объем.

Нужно ли чистить кабачок?

Если плод молодой (с тонкой кожицей) — нет. В шкурке максимум витаминов и правильный колер. У "стариков" корку и семена удалять обязательно.

Котлеты разваливаются, что делать?

Скорее всего, вы не дали овсянке набухнуть или кабачок дал слишком много сока. Добавьте еще ложку хлопьев и подождите 10 минут.

Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, пекарь Иван Терентьев, специалист по заготовкам Наталья Гусева
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Военные новости
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Авто
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Последние материалы
Выпускники школ подали более 30 тысяч заявлений в вузы Ивановской области
Приговор тяжелому труду: как избавиться от надоевшего пня без лопаты, лома и вызова трактора
Десерт со вкусом белого шоколада создали из молочной сыворотки
Сладкая газировка больше не нужна: эндокринологи нашли способ спасти сосуды от лишнего сахара
Дорогой корм не всегда лучше: результаты тестов, которые удивили даже ветеринаров
В России создали лекарство Сибкордия для лечения тяжелых форм лейкоза
Ученые нашли новое применение известному лекарству при лечении последствий COVID-19
Банк больше не хранитель денег? Главный сдвиг, который принесет цифровой рубль
Производитель Nissan отзывает автомобили Armada и Infiniti для замены табличек нагрузки
Посещение театров и музеев замедляет биологическое старение после 50 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.