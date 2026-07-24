Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт

Ягоды приносят максимальную пользу организму только в нативном виде, поскольку любая длительная термическая обработка разрушает витамин С и ценные антиоксиданты, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В эксклюзивном комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, что лучшим способом сохранить целебные свойства плодов остается заморозка без добавления сахара.

Фото: pixabay.com by ulleo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малина

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2026 года стоимость большинства видов ягод увеличилась на 20-30 процентов относительно прошлогодних показателей.

При подготовке запасов важно соблюдать правила заморозки ягод, чтобы избежать потери структуры и вкусовых качеств плодов при низких температурах.

По словам Соломатиной, наиболее полезными блюдами являются быстрые десерты, где ягоды не варятся, а лишь слегка измельчаются. Специалист рекомендует использовать их в качестве начинок для творога, добавлять в овсяные блины или каши. При этом растирать плоды лучше не с сахаром, а с натуральными сахарозаменителями, например, стевией.

"Сорбеты — фактически замороженные ягоды. В таком виде рецептов много, можно их с мятой смешивать, травками, придавать разные вкусовые оттенки. Именно такие блюда и будут являться самыми полезными", — отметила диетолог.

Она подчеркнула, что традиционные компоты и варенья проигрывают свежим продуктам из-за избытка сахара и разрушения полезных веществ. Однако даже в переработанном виде ягоды лучше рафинированного сахара за счет остатков клетчатки и микроэлементов. Для создания полезных сладостей эксперт советует использовать желирующие агенты — агар-агар, пектин или желатин.

Правильно приготовленный клубнично-творожный мусс может стать полноценной альтернативой мороженому. Также эффективно сохраняет свежесть домашний клубничный морс, если при его создании минимизировать время нагрева.

"Из ягод можно сделать безе, добавив их в яичный белок. Или сделать пастилу. Можно делать ее из яблок и добавлять туда ягоды как прослойку", — рассказала специалист.

В кулинарии часто применяют проверенный способ переработки смородины, позволяющий получить концентрированный десерт с минимальными потерями нутриентов. Соломатина также выделила ферментированные продукты, такие как ягодные квасы, которые крайне полезны для пищеварения. При приготовлении киселей врач советует вливать свежую ягодную массу в уже подостывшую основу.

Многие пытаются заменить сахар медом, надеясь сделать блюдо диетическим. Однако эксперт предостерегает от иллюзий: мед богат аминокислотами, но содержит много сахарозы и фруктозы, поэтому его употребление также должно быть строго ограниченным. Даже такие популярные заготовки из малины без варки требуют контроля порций из-за высокой концентрации природных сахаров.

В завершение эксперт добавила, что классическое сочетание земляники или клубники со сметаной вполне допустимо, если не засыпать блюдо сахаром. Главное правило здорового рациона — умеренность, так как избыток любых быстрых углеводов негативно сказывается на организме даже при их натуральном происхождении.

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