Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт

Ягоды приносят максимальную пользу организму только в нативном виде, поскольку любая длительная термическая обработка разрушает витамин С и ценные антиоксиданты, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В эксклюзивном комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, что лучшим способом сохранить целебные свойства плодов остается заморозка без добавления сахара.
Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2026 года стоимость большинства видов ягод увеличилась на 20-30 процентов относительно прошлогодних показателей.
При подготовке запасов важно соблюдать правила заморозки ягод, чтобы избежать потери структуры и вкусовых качеств плодов при низких температурах.
По словам Соломатиной, наиболее полезными блюдами являются быстрые десерты, где ягоды не варятся, а лишь слегка измельчаются. Специалист рекомендует использовать их в качестве начинок для творога, добавлять в овсяные блины или каши. При этом растирать плоды лучше не с сахаром, а с натуральными сахарозаменителями, например, стевией.
"Сорбеты — фактически замороженные ягоды. В таком виде рецептов много, можно их с мятой смешивать, травками, придавать разные вкусовые оттенки. Именно такие блюда и будут являться самыми полезными", — отметила диетолог.
Она подчеркнула, что традиционные компоты и варенья проигрывают свежим продуктам из-за избытка сахара и разрушения полезных веществ. Однако даже в переработанном виде ягоды лучше рафинированного сахара за счет остатков клетчатки и микроэлементов. Для создания полезных сладостей эксперт советует использовать желирующие агенты — агар-агар, пектин или желатин.
Правильно приготовленный клубнично-творожный мусс может стать полноценной альтернативой мороженому. Также эффективно сохраняет свежесть домашний клубничный морс, если при его создании минимизировать время нагрева.
"Из ягод можно сделать безе, добавив их в яичный белок. Или сделать пастилу. Можно делать ее из яблок и добавлять туда ягоды как прослойку", — рассказала специалист.
В кулинарии часто применяют проверенный способ переработки смородины, позволяющий получить концентрированный десерт с минимальными потерями нутриентов. Соломатина также выделила ферментированные продукты, такие как ягодные квасы, которые крайне полезны для пищеварения. При приготовлении киселей врач советует вливать свежую ягодную массу в уже подостывшую основу.
Многие пытаются заменить сахар медом, надеясь сделать блюдо диетическим. Однако эксперт предостерегает от иллюзий: мед богат аминокислотами, но содержит много сахарозы и фруктозы, поэтому его употребление также должно быть строго ограниченным. Даже такие популярные заготовки из малины без варки требуют контроля порций из-за высокой концентрации природных сахаров.
В завершение эксперт добавила, что классическое сочетание земляники или клубники со сметаной вполне допустимо, если не засыпать блюдо сахаром. Главное правило здорового рациона — умеренность, так как избыток любых быстрых углеводов негативно сказывается на организме даже при их натуральном происхождении.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.