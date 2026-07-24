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Забываю про гуляш: этот паприкаш с курицей покоряет густым соусом и мягкостью каждого кусочка

Еда

Я люблю паприкаш за то, что он превращает обычное куриное филе в очень нежное блюдо с густым, обволакивающим соусом. В отличие от гуляша, здесь акцент смещен на сливочную текстуру и мягкость мяса, поэтому я всегда использую именно филе или бедрышки.

Paprikas krumpli in bogracs
Фото: commons.wikimedia.org by Tivadar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Paprikas krumpli in bogracs

Ингредиенты

  • Курица (филе или бедрышки) — 500 г
  • Паприка сладкая или острая — 2 ст. ложки
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана 30% — 100 мл
  • Масло растительное — 2 ст. ложки
  • Вода или бульон — 100 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сахар — щепотка (по желанию)

Приготовление

Шаг 1. Нарежьте курицу кусочками среднего размера (около 3 см), посолите и поперчите. Обжарьте мясо на сковороде до золотистого цвета — это запечатает соки внутри и поможет продукту лучше впитать ароматы специй.

Шаг 2. Нарежьте лук и обжарьте его в растительном масле до мягкости, когда он станет прозрачным.

Шаг 3. Добавьте паприку к луку и прогрейте ее вместе с маслом 1-2 минуты. В этот момент специя раскрывает свой цвет и характерный аромат.

Шаг 4. Влейте воду или бульон, доведите жидкость до кипения, затем переложите в сковороду обжаренную курицу. Тушите мясо около 15-20 минут до полной мягкости.

Шаг 5. Добавьте сметану и тушите еще 5 минут. Соус начнет густеть, приобретая насыщенный оранжевый оттенок и однородную консистенцию.

Шаг 6. Попробуйте соус на вкус: если хочется сбалансировать кислинку сметаны, добавьте щепотку сахара или каплю лимонного сока.

От автора: Я всегда подаю паприкаш с рассыпчатым рисом. Он работает как идеальный гарнир, который впитывает в себя весь сметанный соус, не перебивая вкус паприки.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что сметану нельзя добавлять слишком рано: при длительном кипении или взаимодействии с сильной кислотой она может свернуться, и вместо гладкого соуса получатся хлопья.

Почему это работает: Предварительная обжарка курицы создает румяную корочку, которая предотвращает застывание мяса в плотный ком при тушении. А использование сладкой паприки вместо острой обеспечивает тот самый глубокий цвет и мягкое послевкусие без излишней жгучести.
Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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