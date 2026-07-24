Забываю про гуляш: этот паприкаш с курицей покоряет густым соусом и мягкостью каждого кусочка

Я люблю паприкаш за то, что он превращает обычное куриное филе в очень нежное блюдо с густым, обволакивающим соусом. В отличие от гуляша, здесь акцент смещен на сливочную текстуру и мягкость мяса, поэтому я всегда использую именно филе или бедрышки.
Шаг 1. Нарежьте курицу кусочками среднего размера (около 3 см), посолите и поперчите. Обжарьте мясо на сковороде до золотистого цвета — это запечатает соки внутри и поможет продукту лучше впитать ароматы специй.
Шаг 2. Нарежьте лук и обжарьте его в растительном масле до мягкости, когда он станет прозрачным.
Шаг 3. Добавьте паприку к луку и прогрейте ее вместе с маслом 1-2 минуты. В этот момент специя раскрывает свой цвет и характерный аромат.
Шаг 4. Влейте воду или бульон, доведите жидкость до кипения, затем переложите в сковороду обжаренную курицу. Тушите мясо около 15-20 минут до полной мягкости.
Шаг 5. Добавьте сметану и тушите еще 5 минут. Соус начнет густеть, приобретая насыщенный оранжевый оттенок и однородную консистенцию.
Шаг 6. Попробуйте соус на вкус: если хочется сбалансировать кислинку сметаны, добавьте щепотку сахара или каплю лимонного сока.
От автора: Я всегда подаю паприкаш с рассыпчатым рисом. Он работает как идеальный гарнир, который впитывает в себя весь сметанный соус, не перебивая вкус паприки.
Повар Людмила Кравцова напоминает, что сметану нельзя добавлять слишком рано: при длительном кипении или взаимодействии с сильной кислотой она может свернуться, и вместо гладкого соуса получатся хлопья.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.