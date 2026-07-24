Всего десять лишних минут: малиновое варенье без косточек получается как дорогой конфитюр

Малина — ягода прекрасная, но многим мешает хруст мелких косточек. Я решила эту проблему: если немного изменить технологию подготовки, получается однородная, густая масса с чистым вкусом, которая идеально подходит и для тостов, и для начинки в пироги.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аппетитное малиновое варенье

Ингредиенты

малина — 1 кг

сахар — 1 кг

лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Шаг 1. Промойте малину и тщательно обсушите её. Лишняя вода может разжижить варенье, поэтому ягоды должны быть максимально сухими перед началом работы.

Шаг 2. Разомните ягоды с помощью вилки или измельчите в блендере. Важно довести продукт до состояния однородного пюре.

Шаг 3. Добавьте сахар и лимонный сок, затем хорошо перемешайте массу. Лимонный сок здесь работает как природный консервант и помогает сохранить яркий цвет ягоды.

Шаг 4. Поставьте смесь на медленный огонь и варите 15-20 минут. Постоянно помешивайте варенье, чтобы сахар полностью растворился, а масса не пригорела ко дну.

Шаг 5. Перелейте горячее варенье в стерилизованные банки и плотно закройте крышками.

От автора: Чтобы варенье получилось совсем без косточек, я пропускаю измельченную массу через сито перед тем, как смешать её с сахаром. Это занимает лишние десять минут, но текстура становится абсолютно гладкой.

Почему это работает: Медленный огонь и постоянное помешивание позволяют сахару соединиться с пюре равномерно. Лимонная кислота не только балансирует сладость, но и способствует более быстрому загустению малиновой массы.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что при работе с густыми ягодными массами важно использовать посуду с толстым дном: это предотвращает локальный перегрев и появление темных пригаров на дне кастрюли.