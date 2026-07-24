Сыр, молоко и 15 минут: простой рецепт, после которого вы перестанете покупать выпечку в магазине

Забудьте про утомительные манипуляции с мукой и дрожжами. Сырная лепешка на сковороде — это триумф технологии над сложностью. Когда нет времени на расстойку теста, на сцену выходит быстрая гастрономия. Это блюдо объединяет в себе жар раскаленного металла, честный объем сыра и минимум усилий. Здесь не нужно быть профи, чтобы получить результат ресторанного уровня, достаточно соблюдать температурный режим и следовать чек-листу.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мини-хачапури в разрезе

Технология приготовления сырной лепешки

В отличие от классической выпечки в духовке, это блюдо требует минимум оборудования. База лепешки — молочные продукты и сыр. Если творог в холодильнике залежался, его также можно использовать как дополнение к сырной массе, но основой должен оставаться качественный полутвердый или рассольный сорт.

⏱ Время: 15 мин | 🍽 Порции: 2

Сыр (сулугуни, адыгейский или гауда) — 200 гр.

Молоко — 200 мл.

Мука пшеничная — 130 гр.

Яйцо куриное — 1 шт.

Разрыхлитель — 3 гр.

Сахар — 5 гр.

Соль — 2 гр.

Масло сливочное (для колера) — 10 гр.

"Главная ошибка — использовать слишком много муки. Тесто должно сохранять текучесть, напоминать густую сметану. Это обеспечит ту самую нежность, за которую ценят сырную выпечку", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: В глубокой емкости взбейте яйцо с молоком, солью и сахаром. Сахар здесь необходим для баланса вкуса и золотистой корочки.

Шаг 2: Натрите сыр на крупной терке. Используйте качественный продукт — реакция Майяра и тягучесть напрямую зависят от содержания жира.

Шаг 3: Всыпьте муку с разрыхлителем. Перемешайте венчиком до исчезновения комочков. Масса должна быть однородной и тяжелой.

Секреты жарки: крышка и температурный контроль

Для идеального результата важна тепловая инерция. Сковорода должна быть разогрета на среднем огне. В отличие от оладий из кабачков, лепешка жарится одним пластом.

Этап приготовления Техническое требование Первая сторона 7-8 минут под закрытой крышкой Вторая сторона 3 минуты без крышки для хруста

"Если хотите усилить аромат, добавьте в тесто щепотку сушеного чеснока или базилика. Но помните: сыр — это доминанта, не перебивайте его лишними специями", — посоветовала специалист по региональной кухне Мария Костина.

Когда верх лепешки стал матовым и упругим — пора переворачивать. Для получения нужного колера бросьте на сковороду кусочек сливочного масла прямо перед переворотом. Это создаст эффект жарки во фритюре без избытка жира. Такая техника часто применяется, когда готовится домашняя гранола или другие хрустящие закуски для получения карамелизации.

"Важно учитывать соленость сыра. Если берете сулугуни или фету, дополнительная соль в тесто может сделать блюдо несъедобным. Всегда пробуйте сыр перед замесом", — зафиксировала консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Готовое блюдо по структуре напоминает сырники на кокосовой муке - плотное снаружи и невероятно нежное внутри. Подавать следует немедленно, пока сырные нити сохраняют эластичность.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать безлактозное молоко?

Да, тип молока не влияет на химические процессы подъема теста, за это отвечает разрыхлитель.

Лепешка рвется при переворачивании, что делать?

Увеличьте время томления под крышкой. Проблема в том, что центр не успел схватиться. Также проверьте качество сковороды — антипригарное покрытие здесь критично.

Какой сыр лучше всего плавится?

Моцарелла даст максимальную тягучесть, а старые твердые сыры — интенсивный вкус. Идеальный вариант — смесь 50/50.

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