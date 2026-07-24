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Партийный эксклюзив эпохи СССР: готовим невероятно сочный шницель по-министерски

Еда

Сытный ужин в советское время ассоциировался не с обычными котлетами, а с блюдом, которое подавали в закрытых буфетах для руководства. Куриное филе, спрятанное в коконе из хрустящих хлебных палочек, требовало от повара не только свежих продуктов, но и строгого соблюдения температурного режима. Правильно приготовленный шницель по-министерски отличается тем, что панировка не просто украшает мясо, а создает герметичную оболочку, сохраняющую сок внутри. Сейчас эта технология доступна на любой кухне, если знать последовательность действий.

Куриный шницель с картофельным пюре
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриный шницель с картофельным пюре

Название: Шницель по-министерски в хлебной панировке

Это блюдо часто путают с пожарскими котлетами, но здесь нет фарша. Работа идет с цельным куском птицы. Секрет его популярности в том, что обычный батон превращается в изысканную текстуру, напоминающую дорогие гренки. На практике видно, что такая панировка намного интереснее покупных сухарей, которые часто превращают мясо в жесткий сувенир.

"Главная ошибка домашних кулинаров заключается в использовании слишком свежего хлеба. Мякиш должен быть плотным, чуть подсушенным, чтобы при нарезке получались четкие грани, а не липкие комки. Только тогда колер будет ровным", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Для создания правильного блюда потребуется минимум инвентаря. Главное — подготовить хороший нож для хлеба и тяжелый молоток для отбивания. Курицу нужно превратить в пласт одинаковой толщины, иначе одна часть пересохнет, а вторая останется сырой.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 500 г.
  • Пшеничный хлеб (батон) — 200 г.
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сливочное масло — 50 г.
  • Растительное масло — 100 мл.
  • Соль, черный перец — по вкусу.

Пошаговое приготовление

Шаг 1: Подготовка хлеба. С батона нужно срезать все корки. Мякиш нарезается тонкими полосками или мелкими кубиками со стороной не более 5 миллиметров. Если хлеб кажется слишком влажным, его можно оставить на столе на десять минут.

Тот самый секрет заключается в двойной тепловой обработке. Перед тем как отправить мясо на сковороду, нужно обеспечить сцепление хлеба с поверхностью птицы. Для этого используется льезон — взбитое с солью яйцо.

"Не бойтесь добавлять сливочное масло к растительному. Именно оно дает тот самый сливочный аромат, который отличает ресторанное блюдо от столовского. Но следите за огнем, иначе масло начнет гореть и портить вкус", — объяснила в интервью Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Шаг 2: Работа с мясом. Филе разрезается вдоль и отбивается через пленку. Это предотвратит разрывы волокон. Поверхность присыпается солью и перцем. После этого кусок окунается в яйцо и буквально вдавливается в хлебную крошку, чтобы не оставалось пустых мест.

Шаг 3: Обжарка. Сковорода должна быть хорошо разогрета. Шницель жарится по 3—4 минуты с каждой стороны. Использование крышки запрещено — под ней образуется конденсат, который мгновенно размягчит корочку. В процессе приготовления можно заметить, как хлеб впитывает масло, поэтому не стоит экономить на жире при обжарке.

Параметр Значение
Температура сковороды Высокая
Тип панировки Кубики мякиша

Если во время обжарки корочка стала золотистой, а уверенности в готовности мяса нет, лучше довести шницель в духовке при 180 градусах в течение пяти минут. Это безопасный вариант для крупных кусков филе.

Готовый шницель подается немедленно. В качестве гарнира идеально подходит картофельное пюре или зеленый горошек. Важно помнить, что при остывании хлебная панировка теряет свои свойства. Если захочется разнообразия, можно использовать этот метод как решение для приготовления другого горячего блюда.

Ответы на популярные вопросы о шницелях

Можно ли использовать обычные панировочные сухари?

Нет, шницель по-министерски подразумевает именно нарезанный кубиками или соломкой свежий хлеб без корок. Обычные сухари дадут другой вкус и текстуру.

Почему панировка отваливается при жарке?

Обычно это происходит из-за влажного мяса. Перед тем как окунуть филе в яйцо, его нужно тщательно промокнуть бумажными полотенцами. Также важно плотно прижимать хлеб руками.

Нужно ли отбивать мясо до прозрачности?

Достаточно выровнять толщину до 1—1.5 сантиметров. Слишком тонкое мясо моментально высохнет, и вы почувствуете только вкус жареного хлеба.

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Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, повар Людмила Кравцова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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