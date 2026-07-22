Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это страшнее южных курортов: астраханское солнце официально признали самым опасным в России
Электросети Ставрополя претерпевают серьезные изменения: готовящиеся к 2026 году перемены повлияют на всех
Больше никакого закисания: технический апгрейд Нивы Travel лишил машину старых проблем
Рубль пошатнулся на ожиданиях рынка: какой сигнал скрывается за ростом доллара
Ароматная корица, лимонная цедра и яблоки: быстрый заливной рулет без раскатки теста
Авиабилеты в Хургаду за копейки: где и как искать перелёт туда и обратно за 27 тысяч
Корчевать спину сорвете: хитрая засыпка под пленку, чтобы пень сам истлел за зиму
Ладога и Онега на грани катастрофы: обнаруженные масштабы заражения поставили под удар весь регион
Дефицит заставлял изобретать: чем женщины СССР заменяли современные средства от пота

Густая, сочная и очень сытная: пшенная каша по-домашнему с луком и колбасками

Еда

Сытный обед часто ассоциируется с долгим стоянием у плиты, но на практике выручают проверенные временем сочетания. Пшенная крупа с картофелем и мясными добавками — это база домашней кухни, которая не требует сложных манипуляций. Главное — правильно подготовить зерно, чтобы убрать горечь и добиться мягкой текстуры.

Технология подготовки и варки

Чистота крупы определяет конечный результат. Пшено содержит растительные масла, которые при хранении окисляются и дают специфический неприятный привкус. Чтобы этого избежать, сухой продукт промывают в холодной воде не менее десяти раз, пока сливаемая жидкость не станет абсолютно прозрачной. Это простое действие гарантирует приятный аромат готового блюда.

"Для получения идеальной консистенции картофель нужно закладывать одновременно с крупой. Нарезанные мелко клубни успевают полностью развариться, создавая кремовую основу", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Варить смесь нужно на умеренном огне. Важно следить за уровнем воды: пшено активно впитывает влагу, увеличиваясь в объеме. Если в кастрюле не останется жидкости до того, как картофель станет мягким, каша подгорит. Весь процесс занимет около двадцати минут после закипания.

Мясной акцент и заправка

Тот самый секрет насыщенного вкуса кроется в предварительной обжарке добавок. Даже если колбаски уже готовы, их стоит прогреть на сковороде с луком. Это позволяет жиру вытопиться, а луку — приобрести золотистый оттенок и отдать свой аромат маслу. Использование растительного масла в небольшом количестве предотвращает пересушивание продуктов.

Ингредиент Количество
Пшено 300 гр
Картофель крупный 1 шт
Колбаски свиные 1 шт
Лук репчатый 0,5 шт

Когда каша и картофель дошли до готовности, в кастрюлю отправляют зажарку. Перемешивать нужно аккуратно, чтобы сохранить форму кусочков колбасы. На этом этапе добавляется соль и черный молотый перец. Такой вариант заправки делает блюдо целостным и сытным, объединяя крупу и мясо общим вкусовым фоном.

"Региональные рецепты часто предполагают использование томления. Если оставить кашу под крышкой на выключенной плите еще на десять минут, вкус станет более глубоким", — подчеркнула повар Елена Назарова.

Готовое блюдо не требует дополнительных соусов, так как сочности обжаренного лука вполне достаточно. Это практичное решение для тех, кто ценит простую еду без лишних изысков. На второй день каша сохраняет свои свойства, что удобно для заготовки впрок.

Ответы на популярные вопросы

Зачем промывать пшено так много раз?

На поверхности зерен скапливается мелкая пыль и окислившийся жир. Если не вымыть их полностью, каша будет горчить и иметь серый оттенок.

Можно ли использовать другие колбаски?

Да, подойдут любые мясные изделия, включая подкопченную грудинку или сосиски. Главное — предварительно их обжарить для проявления аромата.

Что делать, если каша получилась слишком сухой?

В готовую горячую кашу можно добавить небольшой кусочек сливочного масла или пару ложек горячего бульона, после чего дать ей постоять под крышкой пять минут.

Читайте также:

Экспертная проверка: повар столовой или кафе Людмила Кравцова, повар Елена Назарова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Экономика и бизнес
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Аграрный сектор
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе: окружение певицы жёстко раскритиковало поведение Шамана
Шоу-бизнес
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе: окружение певицы жёстко раскритиковало поведение Шамана
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Последние материалы
Корчевать спину сорвете: хитрая засыпка под пленку, чтобы пень сам истлел за зиму
Ладога и Онега на грани катастрофы: обнаруженные масштабы заражения поставили под удар весь регион
Дефицит заставлял изобретать: чем женщины СССР заменяли современные средства от пота
Секрет богатых вкладчиков раскрыт: как менять банки и получать максимум сбережений
Реальные доходы перечеркнули офисные стереотипы: в региональных вакансиях наметился крутой разворот
Рубиновое желе без химии: старинная технология, которая работает каждый раз
Покупатели заметили падение цен: неожиданные сдвиги в производстве привели к смене стоимости
Красная метка в трудовой книжке теряет вес: дефицит специалистов переписал правила найма в крупных компаниях
Рынок авиаперевозок столкнулся с жестокой реальностью: стоимость перелетов спровоцирует цепную реакцию
Челябинские недра встретили тяжелую технику: город начал радикальную смену системы подземного движения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.