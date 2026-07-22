Забудьте про кипяток: холодный метод радикально меняет привычный вкус утреннего напитка

Этот способ приготовления кофе я ценю за отсутствие резкой горечи и кислинки, которые часто появляются при заваривании кипятком. Колд брю получается плотным и мягким, а весь процесс сводится к простому ожиданию, так что напиток можно подготовить заранее.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Холодный кофе

Ингредиенты

Молотый кофе средней или темной обжарки

Холодная вода

Приготовление

Шаг 1. Смешайте молотый кофе и холодную воду в стеклянной банке или подходящем контейнере. Я использую пропорцию 1:4 или 1:5 (одна часть кофе на четыре или пять частей воды), но этот баланс можно менять под себя: чем больше кофе, тем интенсивнее будет концентрат.

Шаг 2. Плотно закройте крышку и уберите емкость в холодильник. Напиток должен настаиваться от 12 до 24 часов. В это время вода медленно вытягивает из зерен вкус и аромат без термического шока, поэтому кофе не успевает стать горьким.

Шаг 3. Процедите готовый настой через фильтр, чтобы избавиться от кофейной гущи. Жидкость станет однородной и приобретет глубокий темный цвет.

От автора: Чтобы напиток не стал слишком резким, я стараюсь не превышать порог в 24 часа. Если передержать кофе в воде, в нем начинают проявляться лишние горькие нотки, которые перебивают благородный мягкий вкус.

Почему это работает: В отличие от обычного айс-кофе, который является просто охлажденным горячим напитком, колд брю готовится методом холодной экстракции. Холодная вода медленнее растворяет кислоты и масла, что делает итоговый вкус более сбалансированным и гладким.

Подавать такой кофе можно в чистом виде, добавив кубики льда, чтобы сохранить температуру. Если хочется сделать вкус более сливочным, я добавляю молоко или сливки — они отлично уравновешивают насыщенность настоя. Также можно поэкспериментировать с сиропами или специями.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что при приготовлении подобных напитков важно использовать только молотый кофе, так как цельные зерна в холодной воде не отдадут вкус равномерно и результат получится водянистым.

Хранение

Готовый напиток храните в холодильнике не более 24 часов. Перед тем как налить кофе в стакан, я всегда немного перемешиваю его в емкости, чтобы вкус был однородным.