Витаминный заряд обернулся риском: последствия употребления молодого картофеля оказались фатальными

Молодой картофель лидирует в списке сезонных продуктов по концентрации витамина С, калия и клетчатки. Однако его употребление требует осторожности, так как даже при сниженном содержании крахмала корнеплод способен спровоцировать резкий скачок глюкозы. Это делает его небезопасным для пациентов с декомпенсированным сахарным диабетом и тяжелыми формами инсулинорезистентности. Диетолог Александра Шепелева рекомендует выбирать способы приготовления, сохраняющие максимум нутриентов.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Урожай картофеля

Кому стоит ограничить потребление картофеля

Высокое содержание калия, полезное для здорового сердца, становится фактором риска при хронических патологиях почек. Организм с нарушенной почечной функцией не справляется с избытком этого микроэлемента. Также жирные блюда из картошки противопоказаны при обострениях болезней желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Александру Шепелеву, порция для взрослого не должна превышать 200 граммов.

"Молодой картофель не рекомендуется людям с декомпенсированным сахарным диабетом, выраженной инсулинорезистентностью и тем, кто соблюдает низкоуглеводную лечебную диету. Несмотря на более низкое содержание крахмала, он все равно способен достаточно быстро повышать уровень глюкозы в крови", — отметила Шепелева.

Для сохранения витаминов лучше запекать плоды прямо в кожуре, тщательно очистив её щеткой. Александра Шепелева пояснила, что основные запасы пищевых волокон сосредоточены непосредственно под тонкой кожицей. В качестве гарнира такой картофель идеально сочетается с рыбой или птицей. Специалист добавила, что малину, другую летнюю ягоду, стоит ограничивать при склонности к метеоризму, так как избыток клетчатки в ней часто вызывает вздутие.

"Важно понимать, что гликемический индекс продукта меняется в зависимости от термической обработки, поэтому варка в мундире всегда предпочтительнее жарки", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о молодом картофеле

Нужно ли чистить молодой картофель?

Нет, достаточно промыть клубни жесткой щеткой. В кожуре и слое непосредственно под ней содержится основная масса микроэлементов и витаминов.

Помогает ли молодой картофель похудеть?

В нем меньше крахмала и калорий, чем в старом, но из-за влияния на уровень сахара его следует употреблять умеренно, избегая добавления сливочного масла.

С какими продуктами его лучше сочетать?

Оптимальным выбором станут нежирные протеины: запеченная рыба, куриная грудка или индейка, а также свежая зелень и огурцы.

Почему картофель опасен при болезнях почек?

Продукт лидирует по содержанию калия, который при почечной недостаточности накапливается в крови, создавая нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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