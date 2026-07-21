Когда торт слишком долго ждать: этот шоколадный пирог готовится за 15 минут и удивляет вкусом

Заливной шоколадный пирог с творожными вставками и малиной удачно заменяет классические торты в летний сезон. Технология исключает длительную работу с коржами и стабилизацию крема, обеспечивая при этом текстуру полноценного кондитерского изделия.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный пирог с малиной

Рецепт заливного пирога Малина на перине

Для получения высокого и пышного бисквита важно использовать продукты комнатной температуры. Если вы предпочитаете более плотные десерты, обратите внимание на варианты без выпечки. В данном рецепте расчет ингредиентов произведен на стандартную форму диаметром 24-26 см.

Ингредиенты для основы:

Яйца — 3 шт.

Сахар — 180 г.

Соль — 1 щепотка.

Молоко — 200 мл.

Растительное масло — 80 г.

Сливочное масло — 100 г.

Мука — 320 г.

Какао — 40 г.

Разрыхлитель — 10 г.

Ванильный сахар — 10 г.

Малина — 200 г.

Для творожной начинки:

Творог — 350 г.

Сахар — 70 г.

Яйцо — 1 шт.

Ванильный сахар — 10 г.

"При работе с шоколадным тестом качество какао определяет колер и аромат изделия. Используйте алкализованный порошок, чтобы получить глубокий темный цвет", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Мария Костина.

Технология приготовления и температурный режим

Шаг 1. Яйца взбивают с сахаром и солью до формирования устойчивой светлой пены. Стабильность этой массы влияет на подъем теста. Следом вводят молоко, растительное масло и предварительно растопленное сливочное масло.

Шаг 2. Сухие компоненты — муку, какао и разрыхлитель — необходимо просеять. Это насыщает смесь кислородом и предотвращает появление комков. Ингредиенты соединяют до состояния гладкого глянцевого теста.

Шаг 3. Все составляющие для начинки пробивают блендером. Творог должен превратиться в однородную пасту. Если масса кажется слишком жидкой, можно добавить немного крахмала, как это делают в рецептах вишневой шарлотки для удержания влаги.

Шаг 4. В застеленную пергаментом форму выливают шоколадную основу. Творожную массу выкладывают ложкой точечно, создавая островной рисунок. Сверху распределяют малину.

"Если используете замороженные ягоды, не размораживайте их полностью. Обваляйте их в муке, чтобы сок не осадил тесто", — объяснила специально для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Шаг 5. Выпекание производят при 180 градусах около 45 минут. Готовность проверяют деревянной шпажкой — она должна выходить сухой из шоколадной части.

Этап работы Критический фактор Замес шоколадной базы Тщательное просеивание какао и муки Подготовка творога Полное отсутствие зернистости массы Термообработка Температура строго 180 градусов в камере

Многие хозяйки сравнивают этот десерт с ресторанной выпечкой. Чтобы добиться идеального внешнего вида, можно использовать приемы из рецепта шоколадного торта с медом, добавив каплю глазури на остывшее изделие.

"Использование ягод требует осторожности. В лесной малине могут быть насекомые, поэтому промывайте ягоды тщательно и просушивайте перед закладкой в форму", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам Наталья Гусева.

Ответы на популярные вопросы о выпечке

Почему пирог оседает после духовки?

Это происходит из-за резкого перепада температур. Оставляйте пирог в выключенной духовке с приоткрытой дверцей на 10 минут. Также причиной могут быть излишки влаги в начинке. Подобные сложности часто возникают, когда готовят клубничный торт со свежими ягодами.

Можно ли заменить малину на другие ягоды?

Да, подходят вишня, смородина или черника. Главное — сбалансировать кислоту ягод количеством сахара в творожной части.

Как добиться сочности бисквита?

Не передерживайте пирог в духовке. Использование растительного масла в базе помогает тесту оставаться влажным даже после остывания.

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