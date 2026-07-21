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Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания

Еда

Эти оладьи я люблю за то, что они выручают, когда в холодильнике остался один молодой кабачок. Главный секрет здесь в кефире: он делает текстуру более пышной, а вкус — сбалансированным за счет легкой кислинки.

Пышные оладьи из кабачков
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пышные оладьи из кабачков

Ингредиенты

  • Кабачок
  • Кефир 2.5%
  • Мука пшеничная
  • Сода пищевая
  • Яйцо куриное
  • Укроп
  • Чеснок
  • Масло растительное рафинированное
  • Соль
  • Перец чёрный молотый

Приготовление

Шаг 1. Вымойте кабачок и натрите его на крупной терке. Тонкую кожуру оставляю, чтобы оладьи сохранили цвет, а из зрелых плодов обязательно удаляю семена и плотную кожицу. Посолите массу и дайте ей постоять 10 минут — соль вытянет лишнюю влагу.

Шаг 2. Смешайте кефир с содой в глубокой миске. Подождите пару минут, пока смесь начнет пениться, затем добавьте яйцо. Тщательно перемешайте вилкой до однородности, чтобы белок полностью соединился с кефиром.

Шаг 3. Отожмите натертый кабачок ладонями. Важно убрать лишний сок, но не превращать овощ в сухой ком. Переложите кабачок в миску с основой, добавьте муку, тертый чеснок, измельченный укроп и черный перец. Замесите густое, мягкое тесто.

Шаг 4. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой небольшими порциями. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны, пока поверхность не станет равномерно румяной.

Шаг 5. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Подавайте блюдо теплым, пока корочка еще хрустит, со сметаной или йогуртом.

Сода, вступая в реакцию с кислотой кефира, создает пузырьки газа. Именно благодаря этому процессу оладьи получаются пышными, а не плотными, как обычные овощные котлеты.

Повар Людмила Кравцова отмечает, что при жарке овощных оладий важно соблюдать умеренный нагрев: если огонь будет слишком сильным, корочка быстро потемнеет, а кабачок внутри останется сырым.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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