Привычный творожный завтрак проигрывает: текстура блюда изменилась до неузнаваемости после смены основы

В этом рецепте мне нравится, что кокосовая мука меняет привычную структуру сырников: они становятся более упругими, но при этом остаются легкими. Запекание в духовке позволяет им пропечься равномерно, без лишнего жира от жарки, а персики внутри добавляют приятную влажность и свежесть.
Время приготовления: 35 мин
Количество порций: 4
Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 °С. Творог протрите через сито — это уберет лишние крупинки, и масса станет однородной. Добавьте яйцо, сахар и кокосовую муку, затем тщательно перемешайте до объединения компонентов.
Шаг 2. Нарежьте персик маленькими кубиками. Аккуратно введите их в творожную массу с помощью лопатки, чтобы кусочки фруктов распределились равномерно и не превратились в кашицу.
Шаг 3. Сформируйте из теста круглые сырники. Чтобы масса не прилипала к ладоням, используйте влажные руки. Каждый сырник обваляйте в кокосовой муке для создания тонкого защитного слоя и выложите на противень с пергаментом.
Шаг 4. Запекайте около 25 мин. Готовность определить по появлению легкой золотистой корочки на поверхности. Подавайте блюдо со сметаной.
Повар Людмила Кравцова напоминает, что при работе с творожной массой важно не перевзбить тесто после добавления фруктов: излишнее перемешивание может привести к выделению сока, из-за чего сырники станут слишком мягкими.
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