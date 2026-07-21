Привычный творожный завтрак проигрывает: текстура блюда изменилась до неузнаваемости после смены основы

В этом рецепте мне нравится, что кокосовая мука меняет привычную структуру сырников: они становятся более упругими, но при этом остаются легкими. Запекание в духовке позволяет им пропечься равномерно, без лишнего жира от жарки, а персики внутри добавляют приятную влажность и свежесть.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сырники

Время приготовления: 35 мин Количество порций: 4

Ингредиенты

Творог 5%

Яйцо куриное

Мука кокосовая

Сахар-песок

Персик

Сметана 20%

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 °С. Творог протрите через сито — это уберет лишние крупинки, и масса станет однородной. Добавьте яйцо, сахар и кокосовую муку, затем тщательно перемешайте до объединения компонентов.

Шаг 2. Нарежьте персик маленькими кубиками. Аккуратно введите их в творожную массу с помощью лопатки, чтобы кусочки фруктов распределились равномерно и не превратились в кашицу.

Шаг 3. Сформируйте из теста круглые сырники. Чтобы масса не прилипала к ладоням, используйте влажные руки. Каждый сырник обваляйте в кокосовой муке для создания тонкого защитного слоя и выложите на противень с пергаментом.

Шаг 4. Запекайте около 25 мин. Готовность определить по появлению легкой золотистой корочки на поверхности. Подавайте блюдо со сметаной.

Кокосовая мука обладает высокой впитывающей способностью по сравнению с пшеничной. Она забирает лишнюю влагу из творога и персиков, что позволяет сырникам держать форму в духовке и не растекаться.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что при работе с творожной массой важно не перевзбить тесто после добавления фруктов: излишнее перемешивание может привести к выделению сока, из-за чего сырники станут слишком мягкими.