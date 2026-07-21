Я люблю пьядину за то, что эта итальянская лепешка работает как удобная основа для любого перекуса. В сочетании с кабачком и вареной колбасой блюдо получается сытным, но за счет овощей и мяты сохраняет легкость.
Шаг 1. Просейте в миску муку вместе с содой и солью. Влейте теплую воду и оливковое масло. Вымешивайте тесто, пока оно не станет гладким и перестанет липнуть к рукам. Сформируйте шар, оберните его пищевой пленкой и оставьте на 30 мин, чтобы клейковина расслабилась и лепешки легче раскатывались.
Шаг 2. Разделите тесто на 4 равные части. Каждую раскатайте в тонкий пласт. Поджарьте на сухой сковороде по 1,5–2 мин с каждой стороны до появления характерных подпалин. Готовые лепешки сложите стопкой, чтобы они оставались теплыми.
Шаг 3. Нарежьте кабачки кружками толщиной около 4 мм. Слегка смажьте их оливковым маслом. Обжарьте на сковороде-гриль по 1–2 мин с каждой стороны: овощи должны подрумяниться, но остаться внутри слегка упругими.
Шаг 4. Натрите пармезан тонкой стружкой. На каждую лепешку выложите теплые кабачки, ломтики вареной колбасы и сыр. Добавьте листики свежей мяты, которые уравновесят жирность колбасы своей свежестью. Сверните пьядину вдвое, чтобы от жара начинки сыр начал плавиться.
Повар Людмила Кравцова напоминает, что при подготовке теста важно использовать именно теплую воду: это помогает соде быстрее вступить в реакцию, что делает лепешки более мягкими и податливыми при раскатке.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.