Итальянские традиции на вашей кухне: привычная выпечка обрела совершенно неожиданный вкус

Я люблю пьядину за то, что эта итальянская лепешка работает как удобная основа для любого перекуса. В сочетании с кабачком и вареной колбасой блюдо получается сытным, но за счет овощей и мяты сохраняет легкость.

Фото: Pravda.Ru by Валерий Климов is licensed under publiс domain Тарелка с разными вадами колбасы

Ингредиенты

Мука пшеничная

Сода пищевая

Вода

Масло оливковое

Соль

Сыр Пармезан

Мята свежая

Колбаса вареная молочная

Кабачок

Приготовление

Шаг 1. Просейте в миску муку вместе с содой и солью. Влейте теплую воду и оливковое масло. Вымешивайте тесто, пока оно не станет гладким и перестанет липнуть к рукам. Сформируйте шар, оберните его пищевой пленкой и оставьте на 30 мин, чтобы клейковина расслабилась и лепешки легче раскатывались.

Шаг 2. Разделите тесто на 4 равные части. Каждую раскатайте в тонкий пласт. Поджарьте на сухой сковороде по 1,5–2 мин с каждой стороны до появления характерных подпалин. Готовые лепешки сложите стопкой, чтобы они оставались теплыми.

Шаг 3. Нарежьте кабачки кружками толщиной около 4 мм. Слегка смажьте их оливковым маслом. Обжарьте на сковороде-гриль по 1–2 мин с каждой стороны: овощи должны подрумяниться, но остаться внутри слегка упругими.

Шаг 4. Натрите пармезан тонкой стружкой. На каждую лепешку выложите теплые кабачки, ломтики вареной колбасы и сыр. Добавьте листики свежей мяты, которые уравновесят жирность колбасы своей свежестью. Сверните пьядину вдвое, чтобы от жара начинки сыр начал плавиться.

Использование сухой сковороды для теста и гриля для овощей позволяет избежать лишнего жира. Тонкий срез кабачка (4 мм) гарантирует, что овощ успеет подрумяниться снаружи, не превратившись в кашу.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что при подготовке теста важно использовать именно теплую воду: это помогает соде быстрее вступить в реакцию, что делает лепешки более мягкими и податливыми при раскатке.