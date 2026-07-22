Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жизнь на селе за счет бюджета: Бурятия запустила механизм возвращения бойцов в гражданский бизнес
Машины есть, а тока нет: дисбаланс в России обесценил поездки между городами на электрокарах
Эффект натуральных бровей без ежедневного макияжа: техника, которая стремительно набирает популярность
Природа Перми под ударом: разлив нефти привел к экстренному развертыванию беспилотников
Земля больше не выдержит: в Ярославской области нашли способ остановить рост токсичных свалок
Цифровой барьер больше не помеха: Ульяновская область внедрила механизм с господдержкой
Скрыться в камышах больше не получится: техническое обновление рыбнадзора привело к новым рискам
Рынки сменили вектор влияния: Оренбургская область создала условия для притока крупного капитала
Спасаем ногти-тряпочки после гель-лака: липидная схема быстро возвращает плотность

Два яйца, пачка масла и спелая слива: легендарный пирог 1983 года, покоривший США

Еда

Сливовый сезон диктует свои правила на кухне. Часто плоды оказываются слишком водянистыми или кислыми, что портит структуру классических бисквитов. Решением становится старый проверенный метод выпечки, где баланс достигается за счет плотного масляного основания и специфической сахарной посыпки. Этот подход позволяет сохранить сочность фруктов, не превращая тесто в кашу, что часто случается при неправильном подходе к сезонным ингредиентам.

Сливовый пирог с корицей
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливовый пирог с корицей

Техника мягкого теста

В основе лежит работа с температурами. Масло должно быть податливым, но не растаявшим до жидкого состояния. При взбивании с сахаром оно удерживает пузырьки воздуха, которые при нагреве заставляют пирог расти. Если яйца будут холодными, эмульсия расслоится, и мякиш получится тяжелым. Правильная сборка гарантирует ту самую пористую структуру, которая впитывает фруктовый нектар.

"Главная ошибка домашних кулинаров — попытка сэкономить время на взбивании масла. Нужно добиться состояния светлого крема, прежде чем вводить остальные продукты. Это база для любого масляного кекса", — отметила в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Для приготовления потребуется 115 граммов сливочного масла и 150 граммов сахара. К ним последовательно добавляются два яйца. Сухая часть состоит из 140 граммов муки и 6 граммов разрыхлителя. Для верхушки используются 8—9 слив, ложка сахара и порция корицы. Выбор слив имеет значение: лучше брать крепкие сорта, которые держат форму при запекании.

Важный нюанс: борьба с лишним соком

Тот самый секрет кроется в подготовке фруктов. Сливы при нагревании выделяют много влаги. Чтобы нижний слой теста не промок, половинки плодов стоит присыпать щепоткой кукурузного крахмала со стороны среза. Он свяжет сок, превратив его в густой конфитюр прямо внутри пирога. Это простое решение избавляет от самого частого дефекта домашней выпечки — сырого дна.

Параметр Значение
Температура духовки 180 градусов
Время выпекания 40—50 минут
Диаметр формы 24—26 см
Охлаждение в форме 10 минут

После подготовки основы важно правильно распределить фрукты. Их укладывают срезом вниз, слегка вдавливая в тесто. Сверху насыпается смесь сахара и корицы. В духовке сахар плавится, создавая тонкую карамельную корку. Именно она контрастирует с мягким мякишем и кислотой сливы, создавая законченный вариант десерта.

"Корица в этом рецепте работает не только как ароматизатор. Она подчеркивает сладость запеченного сахара, визуально делая верх пирога более аппетитным. Важно не переборщить с присыпкой, чтобы не перебить вкус самих ягод", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Пошаговый процесс приготовления

Сначала масло взбивается с сахаром до пышности. Яйца вводятся по одному, каждый раз массу нужно доводить до однородности. Мука, смешанная с разрыхлителем, просеивается прямо в чашу. На этом этапе нельзя долго мешать тесто, иначе оно станет резиновым из-за развития клейковины. Достаточно просто объединить компоненты. Для тех, кому важна каждая деталь, рекомендуется использовать силиконовую лопатку.

Готовое тесто перекладывается в смазанную маслом форму. Поверхность разравнивается, раскладываются сливы. Процесс выпечки занимает около сорока минут, но ориентироваться нужно на сухую шпажку. После духовки пирогу крайне важно дать "отдохнуть" десять минут прямо в форме. За это время карамель схватится, а соки внутри фруктов стабилизируются.

Ответы на популярные вопросы о сливовом пироге

Можно ли использовать замороженную сливу?

Да, но ее не нужно размораживать заранее. Плоды выкладываются на тесто сразу из морозилки. В этом случае время выпечки может увеличиться на 5—7 минут, а использование крахмала становится обязательным условием, так как влаги будет больше.

Чем можно заменить сливу в этом рецепте?

Технология теста универсальна. Хорошо подойдут твердые персики, нектарины или крупные абрикосы. Главное — сохранять пропорции масляной основы и не выбирать слишком сочные, переспелые плоды, которые могут превратить пирог в кашу.

Читайте также

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, повар столовой или кафе Людмила Кравцова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Семь лет до транспортной революции в Петербурге: планы строителей изменят комфорт миллионов
Санкт-Петербург
Семь лет до транспортной революции в Петербурге: планы строителей изменят комфорт миллионов
Благовещенск: в обновленном городском парке появится самое высокое колесо обозрения на ДВ
Амурская область
Благовещенск: в обновленном городском парке появится самое высокое колесо обозрения на ДВ
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Недвижимость
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Последние материалы
Земля больше не выдержит: в Ярославской области нашли способ остановить рост токсичных свалок
Цифровой барьер больше не помеха: Ульяновская область внедрила механизм с господдержкой
Скрыться в камышах больше не получится: техническое обновление рыбнадзора привело к новым рискам
Рынки сменили вектор влияния: Оренбургская область создала условия для притока крупного капитала
Спасаем ногти-тряпочки после гель-лака: липидная схема быстро возвращает плотность
Бензин стал слишком дорогим: Lada перевела водителей на новый формат расхода топлива
Природа в шоке от масштабов: Астраханская область обеспечила Волге мощный рывок в биоразнообразии
Любимое летнее блюдо россиян: врачи предупредили о скрытой опасности привычной заправки
Расчет на удаленность провалился: иногородние агентства в Пермском крае лишились крупных сумм
Забудьте про кипяток: холодный метод радикально меняет привычный вкус утреннего напитка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.