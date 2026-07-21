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Тает во рту с приятной кислинкой: пышный кекс с крыжовником под овсяной крошкой

Еда

Крыжовник часто воспринимается лишь как основа для варенья или компота, что лишает кулинарный арсенал яркого контрастного инструмента. Эта ягода обладает плотной кожицей и специфической кислинкой, которая при термической обработке способна сбалансировать избыточную сладость теста. Использование плодов в выпечке позволяет создать десерт с необычной динамикой вкуса, где хрустящая корочка соседствует с сочной, взрывной начинкой.

Кекс с крыжовником
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кекс с крыжовником

Рецепт кекса с крыжовником и овсяной крошкой

Ингредиенты

  • Мука пшеничная — 225 г.
  • Сахар тростниковый — 165 г.
  • Масло сливочное — 165 г.
  • Крыжовник — 150 г.
  • Овсяные хлопья — 70 г.
  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванильный экстракт — 0,5 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.

Пошаговое приготовление 

Шаг 1. Для создания карамельной посыпки нужно перетереть 50 гр холодного масла с 50 гр сахара, 50 гр муки и овсянкой до состояния крупной крошки. Массу требуется убрать в холод.

Шаг 2. Оставшееся мягкое масло взбивается с сахаром до пышности. Далее поочередно вводятся яйца и ваниль. Сухие ингредиенты — мука, соль и разрыхлитель — подмешиваются порциями до получения гладкого варианта теста.

Шаг 3. Чистые сухие ягоды аккуратно вмешиваются лопаткой, чтобы сохранить целостность оболочки.

Шаг 4. Смесь распределяется по форме, покрывается охлажденной овсяной крошкой и отправляется в духовку на 35 минут при 180 градусах.

"Главное в этом блюде — не перегреть масло для посыпки. Если оно начнет таять в руках, хрустящего слоя не получится, он просто впитается в тесто. Овсянка дает тот самый грубый, ремесленный характер, который сейчас ценится в хороших кондитерских", — отметила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Работа с текстурами и температурный режим

Тот самый секрет кроется в правильном остывании. Выпечка с ягодами содержит много влаги, поэтому сок внутри плодов остается горячим дольше, чем мякиш. Если разрезать кекс сразу, пар разрушит структуру. Десятиминутный отдых в форме позволяет влаге распределиться равномерно, фиксируя плотность изделия.

Элемент Функция
Крыжовник Создает кислые акценты и сочность внутри
Овсяный штрейзель Обеспечивает хруст и карамельное послевкусие

При выборе ягод стоит отдавать предпочтение сортам с тонкой кожицей, так как они лучше интегрируются в общую массу. Если ягоды крупные, их допустимо разрезать пополам, но в этом случае сок окрасит тесто, что является допустимым эстетическим решением при домашнем приготовлении.

"В простых рецептах часто не хватает контраста. Здесь мы видим классический прием: мягкая база и агрессивный топпинг. Это понятная еда, которая не требует сложных навыков, но результат выглядит как ресторанная подача", — подчеркнула повар Людмила Кравцова.

Важный нюанс заключается в использовании тростникового сахара. Он содержит патоку, которая при нагревании дает аромат ириски и более темный, аппетитный колер корочки. Обычный белый сахар даст сладость, но лишит десерт глубины цвета.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать замороженный крыжовник?

Да, но его не нужно размораживать полностью. Достаточно слегка обвалять ягоды в муке, чтобы они не опустились на дно формы в процессе выпекания.

Почему корочка получилась слишком жесткой?

Вероятно, масло в крошке было слишком теплым или духовой шкаф пересушил верхний слой. Рекомендуется ставить форму на средний уровень.

Чем заменить овсяные хлопья в посыпке?

Вместо овсянки можно использовать дробленый фундук или грецкий орех, это сохранит необходимый хруст.

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Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, повар Людмила Кравцова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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