Обычные овощи стали деликатесом: добавили пару трав и вкус полностью преобразился

В этом рецепте уксус выступает опциональным компонентом. Если вы решите его добавить, он не только придаст вкусу собранность, но и поможет овощам дольше сохранять структуру, хотя в данном варианте салат остается скорее свежей закуской, чем полноценной консервацией.
Шаг 1. Замочите сухую фасоль на 8-12 часов. Отварите её до готовности (обычно это занимает от 1 до 1,5 часов). Также можно использовать консервированную фасоль, предварительно слив жидкость.
Шаг 2. Нарежьте морковь, сельдерей, болгарский перец и лук мелкими кубиками. Равномерная нарезка позволит ингредиентам лучше перемешаться и отдавать вкус друг другу.
Шаг 3. Соедините в большой миске отваренную фасоль и подготовленные овощи.
Шаг 4. Добавьте оливковое масло, соль, перец, тимьян и орегано. Тщательно перемешайте, чтобы масло обволокло каждый кусочек и раскрыло аромат сухих трав.
Шаг 5. Добавьте уксус, если хотите придать салату более выраженную кислинку.
Специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева обращает внимание, что смешивание свежих овощей с маслом и специями без последующей пастеризации не позволяет хранить продукт длительное время, даже при наличии уксуса.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.