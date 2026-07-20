Обычные овощи стали деликатесом: добавили пару трав и вкус полностью преобразился

В этом рецепте уксус выступает опциональным компонентом. Если вы решите его добавить, он не только придаст вкусу собранность, но и поможет овощам дольше сохранять структуру, хотя в данном варианте салат остается скорее свежей закуской, чем полноценной консервацией.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с фасолью и сыром

Ингредиенты

сухая фасоль (белая или красная) — 1 стакан

морковь — 1 шт.

стебель сельдерея — 1 шт.

болгарский перец — 1 шт.

луковица — 1 шт.

оливковое масло — 2-3 ст. ложки

сухой тимьян — 1 ч. ложка

сухой орегано — 1 ч. ложка

соль — по вкусу

перец — по вкусу

уксус — 1 ст. ложка (по желанию)

Приготовление

Шаг 1. Замочите сухую фасоль на 8-12 часов. Отварите её до готовности (обычно это занимает от 1 до 1,5 часов). Также можно использовать консервированную фасоль, предварительно слив жидкость.

Шаг 2. Нарежьте морковь, сельдерей, болгарский перец и лук мелкими кубиками. Равномерная нарезка позволит ингредиентам лучше перемешаться и отдавать вкус друг другу.

Шаг 3. Соедините в большой миске отваренную фасоль и подготовленные овощи.

Шаг 4. Добавьте оливковое масло, соль, перец, тимьян и орегано. Тщательно перемешайте, чтобы масло обволокло каждый кусочек и раскрыло аромат сухих трав.

Шаг 5. Добавьте уксус, если хотите придать салату более выраженную кислинку.

Поскольку рецепт не предполагает термической обработки овощей с маринадом и стерилизации банок, этот салат является охлажденной закуской. Храните его строго в холодильнике не более 3-4 дней.

Специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева обращает внимание, что смешивание свежих овощей с маслом и специями без последующей пастеризации не позволяет хранить продукт длительное время, даже при наличии уксуса.