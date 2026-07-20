Обычные овощи стали деликатесом: добавили пару трав и вкус полностью преобразился

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Еда

В этом рецепте уксус выступает опциональным компонентом. Если вы решите его добавить, он не только придаст вкусу собранность, но и поможет овощам дольше сохранять структуру, хотя в данном варианте салат остается скорее свежей закуской, чем полноценной консервацией.

Салат с фасолью и сыром
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с фасолью и сыром

Ингредиенты

  • сухая фасоль (белая или красная) — 1 стакан
  • морковь — 1 шт.
  • стебель сельдерея — 1 шт.
  • болгарский перец — 1 шт.
  • луковица — 1 шт.
  • оливковое масло — 2-3 ст. ложки
  • сухой тимьян — 1 ч. ложка
  • сухой орегано — 1 ч. ложка
  • соль — по вкусу
  • перец — по вкусу
  • уксус — 1 ст. ложка (по желанию)

Приготовление

Шаг 1. Замочите сухую фасоль на 8-12 часов. Отварите её до готовности (обычно это занимает от 1 до 1,5 часов). Также можно использовать консервированную фасоль, предварительно слив жидкость.

Шаг 2. Нарежьте морковь, сельдерей, болгарский перец и лук мелкими кубиками. Равномерная нарезка позволит ингредиентам лучше перемешаться и отдавать вкус друг другу.

Шаг 3. Соедините в большой миске отваренную фасоль и подготовленные овощи.

Шаг 4. Добавьте оливковое масло, соль, перец, тимьян и орегано. Тщательно перемешайте, чтобы масло обволокло каждый кусочек и раскрыло аромат сухих трав.

Шаг 5. Добавьте уксус, если хотите придать салату более выраженную кислинку.

Поскольку рецепт не предполагает термической обработки овощей с маринадом и стерилизации банок, этот салат является охлажденной закуской. Храните его строго в холодильнике не более 3-4 дней.

Специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева обращает внимание, что смешивание свежих овощей с маслом и специями без последующей пастеризации не позволяет хранить продукт длительное время, даже при наличии уксуса.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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