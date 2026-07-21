Магазинный соус рядом не стоял: густая томатная заготовка держит вкус и аромат до весны

Томатные соусы — это база. Забудьте про магазинные суррогаты с крахмалом и сомнительными консервантами. Когда в руках пять килограммов спелых помидоров, вы обязаны превратить их в продукт с концентрированным вкусом — "Помидорыч". Это не просто кетчуп. Это плотная, ароматная масса, которая преобразит запеченную грудку или станет идеальной основой для традиционных закусок.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашний томатный кетчуп

Технологическая карта "Помидорыча"

Секрет успеха — правильные пропорции и температурный контроль. Никакой лишней воды, только чистый вкус.

Название: Соус "Помидорыч"

Соус "Помидорыч" Время: 60 мин

60 мин Порции: 6 банок по 0.5 л

Ингредиенты:

5 кг свежих помидоров

1 кг смеси свежей зелени (укроп, петрушка, кинза, сельдерей)

200 мл растительного масла

150 г чеснока

160 г сахара

60 г поваренной соли

2 ст. л. молотого кориандра

5 ст. л. уксуса 9%

Острый перец — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Пошаговая инструкция:

Подготовка основы. Вымойте томаты, удалите плодоножки. Проверните через мясорубку. Перелейте пюре в кастрюлю. Кипятите 15 минут, периодически снимая пену и помешивая. Работа с пряностями. Промойте и обсушите зелень. Нарежьте крупно. Измельчите чеснок. Термическая обработка. Введите в соус сахар, соль, специи и масло. Добавьте чеснок и зелень. Доведите до активного кипения. Варите 5-10 минут. Финал. Влейте уксус, перемешайте, прогрейте 60 секунд. Розлив. Разлейте кипящий соус по стерилизованным банкам. Герметично закройте. Укутайте для медленного остывания.

"Главный враг соуса — излишняя водянистость. Чтобы баклажанная икра или томатная паста не превратились в кисель, используйте сорта помидоров с низким содержанием влаги и всегда уваивайте массу до нужной плотности", — отметила повар столовой Людмила Кравцова.

Работа с томатной структурой

Качество заготовки зависит от выбора сырья. Используйте мясистые плоды. Водянистые помидоры требуют более длительного выпаривания, что убивает свежий аромат зелени. Похожие принципы засолки грибов диктуют иные условия, но технологические стандарты везде одни: чистота продукта и правильный температурный режим.

Параметр Технологическое требование Помидоры Только спелые, без повреждений Уксус Добавлять в конце для сохранения аромата

"Стерилизация — единственный путь исключить размножение бактерий. Если вы игнорируете подготовку банок, как делают многие дома, результат — вздутые крышки", — подчеркнула специалист по заготовкам Наталья Гусева.

Хранение и стерильность

Храните заготовку в прохладном темном месте. Солнечный свет ускоряет окислительные процессы. Если в соусе много зелени, важно не переборщить с временем варки — она потеряет цвет. Помните: технология переработки определяет срок годности продукта.

Ответы на популярные вопросы о соусах

Чем заменить уксус для консервации?

Лимонной кислотой или большим количеством соли, но уксус — самый надежный способ защиты от порчи.

Нужно ли снимать кожицу с помидоров?

Если используете мощную мясорубку, кожица измельчается до состояния пасты и не мешает потребительским свойствам.

Почему соус может горчить?

Проверьте чеснок и количество кориандра. Избыток специй дает горечь после термической обработки.

Как долго хранится "Помидорыч"?

При соблюдении стерильности — до 12 месяцев в темном месте.

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