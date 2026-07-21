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Даже кабачковая уступит место на столе: огуречная икра станет главным хитом кладовой

Еда

Переросшие огурцы часто утилизируют, хотя они служат основой для густой закуски. Термическая обработка в сочетании с томатной пастой и овощной пассеровкой превращает водянистые плоды в икру с плотной текстурой и пряным вкусом. Этот метод позволяет переработать излишки урожая без потери качества.

Огуречная икра с томатной пастой
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огуречная икра с томатной пастой

Технология и состав ингредиентов

Для получения правильного колера и густоты важно соблюдать пропорции овощей и время обжарки. Огурцы отдают много влаги, поэтому этап тушения необходим для выпаривания лишнего сока. В отличие от того, как готовится кабачковая икра, огуречная масса требует более интенсивного измельчения для однородности.

Ингредиенты:

  • 1,2 кг свежих огурцов,
  • 300 гр сладкого болгарского перца,
  • 300 гр репчатого лука,
  • 300 гр моркови,
  • 70 гр томатной пасты,
  • 80 мл растительного масла,
  • 30 гр свежего чеснока,
  • 20 мл уксуса 9%,
  • 15 гр поваренной соли,
  • 10 гр сахара (2 ч. л.),
  • 1/2 стручка острого чили.

"Огуречная икра — это рациональный подход к продуктам. Главное — тщательно очистить переросшие плоды от грубой кожицы и крупных семян, иначе текстура будет испорчена", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Алгоритм приготовления и консервации

Шаг 1. Подготовка. Очистите овощи. Лук нашинкуйте мелким кубиком, морковь и огурцы обработайте на крупной терке. Перец нарежьте произвольными мелкими сегментами.

Шаг 2. Пассеровка. Разогрейте масло в сотейнике. Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Добавьте перец и огурцы. Тушите на среднем огне 10 минут, пока огуречная икра не начнет оседать.

Шаг 3. Насыщение вкуса. Введите томатную пасту. Обжаривайте смесь еще 5 минут. Это необходимо для деглазирования овощных сахаров и устранения сырого привкуса томата. Добавьте измельченный чеснок, чили, соль и сахар. Варите 5 минут.

"Важно дать массе немного остыть перед использованием блендера. Работа с кипящей жидкостью опасна, а теплая смесь лучше поддается эмульгированию", — объяснила специально для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Шаг 4. Текстурирование. Измельчите массу погружным блендером до состояния пасты. Верните на плиту, влейте уксус и прогревайте 5 минут при постоянном помешивании.

Шаг 5. Фиксация. Разлейте горячий продукт по стерилизованным банкам. Герметично закатайте, переверните вверх дном и оставьте под плотной тканью до полного остывания. Правильная домашняя консервация требует строгого соблюдения чистоты тары.

Параметр Значение
Выход готового продукта около 1,5 литра
Срок хранения до 12 месяцев
Температура хранения от +5 до +18 градусов

"Блюдо универсально. Оно подходит как для семейного ужина, так и для интеграции в меню профессиональной кухни в качестве холодного соуса или топпинга", — подчеркнула консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о хранении

Нужно ли чистить огурцы от семян?

Если плоды старые и семена внутри жесткие, их нужно обязательно удалить. Это обеспечит маслянистую структуру без посторонних включений.

Можно ли обойтись без уксуса?

Для длительного хранения уксус необходим как консервант. Если планируете съесть икру в течение недели, его можно исключить, но хранить продукт только в холодильнике.

Почему икра получается жидкой?

Основная причина — недостаток времени при тушении. Овощи должны потерять объем и "увариться" в собственном соку до загустения перед измельчением.

Рекомендация: добавьте 5 граммов копченой паприки на этапе введения томатной пасты. Это придаст заготовке глубокий аромат дыма, как у овощей, приготовленных на открытом огне.

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Экспертная проверка: специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева, повар Людмила Кравцова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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