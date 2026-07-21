Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно

Летний зной — не повод отказываться от полноценного ужина. Стоять у плиты часами, вымешивая фарш и формируя идеальные котлеты, — пустая трата времени. Есть быстрая технология, которая позволяет получить сочность беляша без возни с дрожжевым тестом и долгим ожиданием.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved котлеты

Технологичный рецепт "ленивых" котлет

Секрет успеха кроется в консистенции. Мясо вводится непосредственно в кефирное тесто. Принцип похож на быструю подготовку ингредиентов: минимум лишних движений, максимум вкуса.

Название: Котлеты "Беляшная пышность"

Котлеты "Беляшная пышность" Время и Порции: ⏱ Время: 25 мин | 🍽 Порции: 4

⏱ Время: 25 мин | 🍽 Порции: 4 Ингредиенты:

300 мл кефира (жирность от 2,5%);

400 гр мясного фарша (говядина + свинина);

250 гр пшеничной муки;

2 шт. репчатого лука средней величины;

1 шт. куриного яйца;

1 ч. л. соды;

1 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соли (в тесто);

Соль и свежемолотый перец по вкусу (в фарш);

50 мл рафинированного растительного масла.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: Измельчите лук в блендере до состояния кашицы. Введите в фарш, приправьте солью и перцем. Отбейте массу, чтобы разбить мясные волокна и выпустить белок.

Шаг 2: Соедините кефир, яйцо, сахар и соль. Взбейте базу до полной гомогенности.

Шаг 3: Всыпьте соду, затем постепенно вводите муку. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комков.

Шаг 4: Переложите фарш в тесто. Тщательно смешайте. Обжаривайте на разогретом масле, выкладывая смесь столовой ложкой как оладьи. Готовьте по 3-4 минуты с каждой стороны под крышкой на среднем огне.

Секрет Шефа: Чтобы лук не горчил и отдавал сладость, припустите его на сухой сковороде до прозрачности перед добавлением в фарш.

"Главный плюс этого метода — отсутствие необходимости лепить форму. Тесто на кефире с содой создает пористость. Сок от мяса не испаряется, а впитывается в мякиш", — отметила повар Людмила Кравцова.

Секреты раскрытия вкуса

Хотите изменить профиль блюда? Введите в смесь мелко нарубленную зелень или натертый сыр твердых сортов. Если используете дополнительные овощи, как мясистые томаты, предварительно удалите семена, чтобы лишняя жидкость не испортила структуру теста.

Параметр Ленивый метод Время подготовки 10 минут Температурный режим Средний огонь, крышка

"Такой подход превращает обычную котлету в подобие мини-чебурека или беляша. При жарке важно соблюдать температурную паузу: не переворачивайте слишком быстро, дайте образоваться корочке", — разъяснил эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Ответы на популярные вопросы о жарке

Можно ли убрать соду?

Нет. Сода реагирует с кислым кефиром, выделяя углекислый газ. Без нее тесто будет плотным и "резиновым".

Нужно ли мариновать фарш отдельно?

Достаточно активного перемешивания с луком. Соль работает быстро. Длительное маринование здесь избыточно.

Почему котлеты пристают к сковороде?

Мало масла или слишком низкая температура. Поверхность должна быть разогрета до 170-180 градусов.

Как хранить?

В герметичном контейнере не более 48 часов в холодильнике, но лучше съедать сразу после приготовления.

"Для пышности фарша обязательно используйте сочетание говядины и свинины. Чистое куриное мясо даст сухую текстуру даже в кефирном кляре", — констатировала специалист по региональной кухне Мария Костина.

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